¿Querés sumarte a Anonymous?: estos son los curiosos requisitos para ser uno de ellos

El colectivo Anonymous, autodenominado ‘hacktivistas’ o ciberactivistas, es el seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos

La comunidad de hackers Anonymous ha cobrado relevancia por estos días con la serie de revelaciones que realizaron en apoyo a las protestas contra el asesinato de George Floyd por parte de la policía estadounidense.

Así han logrado intervenir las radios de policía de Chicago, la web del senado de Minnesota y han expuesto otras tantas revelaciones ligadas al mundo del espectáculo, como el caso de Jeffrey Epstein y su red de contactos ligados al abuso de menores.

Eso le valió la atención de muchas personas alrededor del mundo que ahora quieren unirse a Anonymous para luchar contra la injusticias del mundo moderno y comenzado a preguntar en la red sobre los requisitos para sumarse a la comunidad hacker.

Es por eso y con el fin de dar respuesta a los usuarios, Anonymous se refirió los requisitos para ser parte de su comunidad a través de su cuenta oficial de Twitter, donde explicaron que en realidad no siguen un orden común ni previamente establecido.

Ante la andanada de presentaciones para sumarse a las filas de los ciberactivistas, Anonymous declaró en forma tajante: "No puedes unirte a Anonymous. Nadie puede unirse a Anonymous. Anonymous no es una organización. No es un club, una fiesta o incluso un movimiento, es resistencia".

La historia de Anonymous

El colectivo Anonymous, autodenominado ‘hacktivistas’ o ciberactivistas, es el seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía, no tiene líder, no tienen rostro ni ideología definida. No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todo el mundo. Se juntan para realizar acciones de protesta en línea o a veces de manera presencial, al menos con sus caretas.

Provocan la caída de servidores, realizan ataques informáticos y revelan información confidencial a través de la red de gobiernos o de empresas privadas que afectan a la sociedad en general.

Te puede interesar El Gobierno lanza un protocolo de ciberpatrullaje: qué información buscará en tus redes sociales

Trump, el nuevo blanco de Anonymous

Su máscara hace referencia al 5 de noviembre de 1964, cuando los líderes del grupo romano católico, Guy Fawkes y Robert Casteby, conspiraron junto a otros practicantes católicos para irrumpir en el Palacio de Westminster (Londres), con el fin de asesinar al monarca y a su familia.

El lema de Anonynus es: "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. ¡Espérennos!". Este es el mensaje que han lanzado al mundo en cada vídeo que han creado para reivindicar sus ciberataques contra las páginas web de distintas entidades.

¿Cómo nacio?

Anonymous nació como diversión en el año 2003 en los foros de 4Chan. Una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema. A diferencia de lo que ocurre con Facebook, no necesita identificarse para dejar un comentario. Cuando esto sucede, el usuario aparece como "Anonymous". Este nombre representa en una sola persona, a toda una comunidad, que tiene un mismo propósito.

Cuando verdaderamente su nombre se da a conocer a nivel mundial es cuando se destapó el escándalo de Wikileaks. El colectivo se declaró enemigo de todo aquel que no apoyara a Julian Assange, como Visa, Mastercard, PayPal o Amazon, después de que este filtrara miles de documentos de empresas y gobiernos, entre ellos información sobre las acciones de Estados Unidos en la guerra en Afganistán e Irak. El propósito de que la verdad quería ser libre y necesitaba ser liberada atrajo la atención de Anonymous para apoyar esta causa.