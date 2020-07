¿Chile o Argentina?: Amazon define los detalles para su nuevo datacenter en la región

A pesar de no haber anuncios concretos, la empresa de Jeff Bezos viene mostrando hace unos meses una intención real de ubicarse en la región

Aunque no hubo anuncios puntuales, Amazon confirmó este martes, en el marco de un encuentro virtual, su intención de expandirse en América Latina, con la mirada puesta desde hace ya un tiempo en Chile y Argentina.

"La inversión continúa creciendo y estamos siendo proactivos escuchando a nuestros clientes", dijo Jeffrey Kratz, gerente general para Latinoamérica de Amazon Web Services (AWS), la rama de negocios de infraestructura digital de la empresa de Jeff Bezos.

Alta demanda

Según Kratz, en los últimos tres meses la demanda por los servicios de AWS en la región "se ha acelerado rápidamente, más de lo registrado en el último año", mientras más entidades aceleran su migración hacia la nube. "Ha subido rápidamente la cantidad de usuarios del sector público, de organizaciones, del gobierno y del sector educativo, interesados en nuestra asistencia así como de nuestros partners", apuntó el gerente.

AWS tiene mayor demanda debido al coronavirus

Y recalcó que, hasta el momento, específicamente en Chile país han "tenido interesantes soluciones que hemos trabajado junto al gobierno, así como con una universidad de Chile. Una de las áreas en las que hemos seguido invirtiendo, además de nuevos servicios que pueden utilizar los individuos, son los servicios de seguridad que hemos desarrollado", explicó el ejecutivo en el AWS Public Sector Summit Online.

Proyecto gigante

Ya en octubre del año pasado, la compañía estadounidense adelantaba su interés por invertir unos u$s 800 millones para la construcción de un data center llamado Edge Location, o Edge Data Center, que forma parte del servicio Amazon CloudFront con el que entrega servicio de datos de alta velocidad a sus clientes. Aunque parecía decidida por realizarlo en Argentina, en enero de 2020 canceló su proyecto abriendo nuevamente la apuesta por hacerlo en Chile.

Una sucursal de Amazon

Kratz insistió en que su plan de inversiones parte de las necesidades de las empresas que utilizan sus servicios de software y cloud. "Estamos siendo proactivos escuchando a los clientes, preguntando sobre latencia, su migración a la nube. Después de saber eso, invertiremos en la infraestructura adecuada", completó en una nota del sitio Diario Financiero.

Gracias a las circunstancias dadas por el coronavirus, Amazon se sigue mantieniendo como la marca más valiosa del mundo, con un crecimiento del 32%, alcanzando los u$s 415.900 millones. Habiendo ingresado al ranking BrandZ Global de las 100 marcas más valiosas en 2006, el valor de marca de Amazon muestra un aumento de casi u$s 100.000 millones este año, lo que representa un tercio del crecimiento total de las Top 100.

Las marcas de tecnología continuaron dominando las primeras posiciones del ranking, representando más de un tercio (37%) del valor la marca total incluido en el BrandZ Global Top 100 y creciendo, en general, en un 10%. Apple se mantiene como la 2a marca global más valiosa (+ 14%, u$s 352.200 millones), mientras que Microsoft recuperó el 3er lugar (+ 30%, u$s 326.500 millones), justo por delante de Google (+ 5%, u$s 323.600 millones), que ocupa el 4° puesto debido al crecimiento de su ecosistema de trabajo habilitado para la nube, que incorpora Office365 y Microsoft Teams, lo que permite a las personas mantener el "business as usual" durante la cuarentena.