Tu próxima hamburguesa podría estar hecha con plantas y "capa a capa": conocé la nueva fábrica de carne 3D

La firma israelí Redefine Meat lanzará impresoras para restaurantes aquellos ante la suba de usuarios preocupados por el ambiente y los animales

La empresa israelí Redefine Meat planea lanzar impresoras 3D para producir el próximo año filetes vegetales que imiten la carne de vacuno real, en un intento de hacerse con una porción de floreciente mercado de la carne alternativa.

Los sustitutos de la carne son cada vez más populares entre los consumidores preocupados por el bienestar de los animales y el medio ambiente, lo que ha impulsado las ventas en Beyond Meat, Impossible Foods y Nestlé.

Redefine Meat, con sede en Rehovot, al sur de Tel Aviv, probará primero su filete alternativo "Alt-Steak" en restaurantes de alta gama este año antes de lanzar sus impresoras 3D de escala industrial para los distribuidores de carne en 2021.

"Se necesita una impresora 3D para imitar la estructura del músculo del animal", dijo el CEO de la empresa, Eshchar Ben-Shitrit, a Reuters.

Las máquinas, que se lanzarán el próximo año, podrán imprimir 20 kg por hora en un principio y más adelante hasta cientos, a un coste menor que la carne real.

Fundada en 2018, la empresa recaudó 6 millones de dólares el año pasado en una ronda de financiación liderada por CPT Capital, un inversor en Beyond Meat e Impossible Foods. Hanaco Venture Capital y el grupo avícola alemán PHW también participaron.

"El mercado está definitivamente esperando un gran avance en términos de mejora de la textura", dijo Stacy Pyett, que dirige el programa Proteins for Life en la Wageningen University & Research de los Países Bajos.

Pyett dijo que la impresión en 3D es una tecnología que compite para mejorar la textura de la carne alternativa, pero "tener nuevas tecnologías, no resuelve necesariamente el problema del sabor y el gusto".

Las ventas de carne alternativa podrían alcanzar los 140.000 millones de dólares en 2029, alrededor del 10% del mercado mundial de la carne, según Barclays.

El competidor español Novameat también está trabajando en carne vegetal impresa en 3D, incluyendo un corte de cerdo de músculo entero desarrollado durante la crisis del coronavirus que interrumpió el suministro de carne porcina.

"Nuestra tecnología estará disponible en algunos de los mejores restaurantes de Europa este año, antes de centrarnos en su ampliación durante 2021", dijo su fundador y CEO, Giuseppe Scionti.

En la Argentina

Frizata, la foodtech argentina que diseña, produce y vende al consumidor sus congelados, anunció el año pasado la Fribuger, su hamburguesa 4.0 que no utiliza carne, sino una receta combinación de proteína de soja, huevo y leche dirigida para los flexitarianos, una rama de la población que alcanza al 30% de los argentinos y que se caracteriza por reducir el consumo de carnes y otros ingredientes animales.

Según supo iProUP, en las últimas horas la compañía rosarina lanzó sus Frinuggets, una versión de los clásicos bocaditos rebozados de pollo, pero reemplazando la carne por proteína de soja, entre otros ingredientes, aunque replicando el sabor.

"Desde que salimos con la Friburger que veníamos trabajando en paralelo. Nos tomó unos 10 meses apróximadamente llegar a este producto", afirma a iProUP José Robledo, cofundador de la firma.

El único ingrediente de origen animal que tienen los Frinugget es huevo

Y añade: "Partimos de nuestra experiencia en los productos de pollo. Sabemos que es lo que más valora la gente en cuanto a mordida, sabor y rebozado, que en este producto se usó avena. Y usamos la tecnología de la línea Fri".

Este producto se puede adquirir desde la web de Frizata a $564 por tres bolsa que totalizan 1,5 kg, un precio apenas 15% por encima de los nuggets con carne de pollo ($477), cuando el gap este tipo de alimentos 4.0 suele separarse mucho más.

Además de proteína de soja, el Frinugget contiene avena, aceite de Girasol, huevo, glúten, vinagre, fibras de trigo, manzana, papa y psyllium, y especias, entre otros ingredientes.

Tecnología y alimentos

Adolfo Rouillon y José Robledo fundaron hace 20 años Amtec, un software factory que vendieron al gigante mexicano Neoris. Más tarde tomaron un giro de 180 grados: crearon Congelados del Sur, firma dedicada a productos de freezer de marca blanca para las grandes cadenas.

Ambas experiencias confluyeron en Frizata, compañía con base en Rosario inaugurada el pasado y en la que invirtieron más de u$s8 millones. Esta alimenticia no "existe" en el mundo offline, todo se vende a través de la página web y la mercadería es recibida en el domicilio por $250.

Según confirmó en exclusiva iProUP, ya opera desde diciembre en Capital Federal y zona norte del Gran Buenos Aires. Instaló un centro de distribución en Ituzaingó, en el Oeste del Conurbano y posee puntos de retiro en algunas sucursales de heladerías y en algunas localidades bonarenses de Zona Norte.

"Tenemos un portfolio con más de 50 productos. La totalidad ya está disponible", afirma Robledo a iProUP. El catálogo incluye pizzas, empanadas, tortillas de papa y verduras, supremas, hamburguesas, vegetales congelados y milanesas de soja, entre otros. Y esperan duplicar la oferta en los próximos seis meses.

La última milla la cubren con vehículos que trabajan de manera exclusiva para Frizata, lo que le permite acortar rango horario de entrega. "Tenemos una sistema que arma una ruta a lo largo del día y nos posibilita indicar el rango horario. Ni Mercado Libre puede decirte a qué hora te entrega", desafía.

100 vegetal

La foodtech chilena NotCo selló una alianza con Simpleat para enviar su hamburguesa 4.0, formulada con inteligencia artificial e integrantes 100% vegetales, por lo que se podrán adquirir de manera online y recibir en el hogar.

"Gracias a los avances en Inteligencia Artificial de NotCo y al proceso de ultracongelado de Simpleat junto a su red de distribución directa a los hogares se logró crear un plato más sustentable, práctico y delicioso: NotBurger by NotCo, con cebollas caramelizadas, champignones salteados y tomates asados en pan de cúrcuma y zanahoria, acompañado de papas horneadas", señalaron desde la firma trasandina.

Esta propuesta busca resolver la comida de las personas en sus hogares, manteniendo los sabores de los alimentos que aman, pero logrando recrearlos solo con plantas, cuidando el medio ambiente y creando un mundo cada vez más ecológico.

!Con esta alianza no sólo estamos dando una respuesta a ese deseo, sino que además mostramos liderazgo en la industria alimenticia con un producto adaptado a las exigencias de los clientes combinando sustentabilidad, conveniencia y sabor", comentó Mauricio Alonso, Country Manager de Argentina de The Not Company.

La NotBurger ya está en la Argentina

NotCo desarrolló un algoritmo único de machine-learning y una base de datos de ingredientes vegetales a partir de la cual elaborar copias precisas de productos como leche, mayonesa, helado y, en este caso, carne.

Al analizar la estructura de cada alimento y seleccionar y combinar diferentes plantas, NotCo encontró la fórmula perfecta para crear productos con base vegetal que igualan a esos alimentos en cuanto a sabor, funcionalidad, textura, color y olor, cómo se ve en el siguiente video:

Por su parte Simpleat, e-commerce líder de comidas congeladas listas en 15 minutos es un nuevo canal directo a las casas de los consumidores. No sólo ha tenido un crecimiento exponencial desde su inicio hace 24 meses, sino que en el contexto actual ha podido satisfacer el incremento de la demanda en un 400%, con su oferta de más de 40 platos caseros y sin conservantes ni aditivos.

"Estamos en una posición de poder aportar ahora más que nunca lo que sabemos hacer, poder resolver las comidas de muchísimas personas desde sus casas", remarcó Tomas Iakub, co-fundador de Simpleat.

Simpleat aseguró que sus esfuerzos en cuanto a medidas de higiene y seguridad alimentaria, siguiendo las recomendaciones oficiales y bromatológicas necesarias para seguir ayudando a muchísimas personas sin que salgan de sus hogares. Los envíos se realizan todos los días de 19 a 22 hs, en las zonas de Capital Federal y Zona Norte. Los pedidos se reciben a través de la web de Simpleat:

Al buscar la vianda vegetariana de siete platos, se pueden elegir siete Notburger (o alternarla con otros platillos) a $2.096, lo que deja el precio de cada sandwich de hamburguesa vegana gourmet a $299.