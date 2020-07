Bomba: así es la alianza entre Mercado Libre y HBO que pone en jaque al liderazgo de Netflix en la región

El acuerdo tiene como fin llevar beneficios de contenidos premium a usuarios de la firma de eCommerce en México, Argentina y Brasil.

Mercado Libre y HBO Latin America anunciaron este lunes una alianza estratégica que tiene como fin llevar beneficios de contenidos premium a usuarios de la firma de eCommerce en México, Argentina y Brasil.

En rigor, con la nueva oferta, accederán a dos grandes beneficios: podrán suscribirse de forma directa y con descuentos especiales a la plataforma de streaming HBO GO, y tendrán la posibilidad de hacerlo sin el uso de una tarjeta de crédito o débito.

Gracias a este acuerdo, los usuarios de Mercado Libre en esos países podrán acceder a miles de títulos exclusivos de HBO, incluyendo los más recientes estrenos, como la serie policial Perry Mason o Veronica Mars, así como las producciones más premiadas de la cadena estadounidense, incluyendo Game Of Thrones, Westworld, Chernobyl, Succesion y Big Little Lies y series icónicas como Los Soprano y Sex And The City.

Además, los clientes latinoamericanos contarán también con los estrenos más recientes que ofrece el servicio de streaming, tanto en series como en películas.

Mercado Libre suma beneficios para sus usuarios

Los detalles del acuerdo

Según indicó Mercado Libre en un comunicado, los usuarios que se suscriban a HBO GO tendrán descuentos exclusivos, según su nivel en el programa de lealtad Mercado Puntos, y podrán disfrutar de acceso ilimitado a las producciones originales de ese servicio.

Los usuarios podrán registrarse a través de Mercado Libre y abonar mediante redes de cobranza, sin necesidad de contar con tarjeta de débito o crédito en aquellos casos en los que no se posea uno de estos plásticos.

"Celebramos esta alianza estratégica con HBO GO, ya que representa una innovación de Mercado Libre y Mercado Pago en ofrecer suscripciones a contenidos de calidad a nuestros usuarios. Gracias a este acuerdo, acercamos y facilitamos al público de América Latina la posibilidad de acceder al contenido premium de HBO GO", comentó Sean Summers, CMO de Mercado Libre.

"Con Mercado Libre estamos ampliando el alcance a nuevas audiencias en toda la región y, a la vez, ofreciendo nuevas formas de suscripción a HBO GO", comentó Javier Figueras, Vicepresidente Corporativo de Relaciones con Afiliados para HBO Latin America. "Con esta nueva oferta, los suscriptores de Mercado Libre no solo podrán acceder al contenido exclusivo de HBO GO de forma directa y rápida, sino que además podrán hacerlo sin la necesidad de una tarjeta de crédito o débito".

La nueva oferta estará disponible en países de la región en las próximas semanas. Los detalles de precios y niveles de descuento serán informados próximamente en cada país.