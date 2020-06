Se "inspiró" en Pinterest: ¿cómo es Keen, la nueva red social de Google?

A pesar de lo grande que es Google, la compañía nunca ha sido capaz de presentar una oferta de red social propia que mantenga a los usuarios interesados

Google Keen es un servicio que permite a las personas guardar elementos relacionados con sus intereses, compartir sus reservas y explorar el tablero de otras personas. El servicio utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar contenido que coincida con sus intereses. Por lo tanto, Google podría usar Keen para recopilar más datos de usuario para su negocio de anuncios.

Falta de interés

A pesar de lo grande que ha sido Google a lo largo de los años, la compañía nunca ha sido capaz de presentar una oferta de red social propia que mantenga a los usuarios interesados. No todas las empresas de tecnología tienen que crear una red social para mantenerse con vida, pero Google es sin duda el tipo de empresa que se beneficiaría de una.

Eso se debe a la forma en que Google hace su dinero: la publicidad genera la mayor parte del efectivo cada trimestre, y los anuncios de Google mejor adaptados a los servidores, mayores serán sus ganancias. Es por eso que Google recopila todos esos datos de sus usuarios con la ayuda de todas sus aplicaciones gratuitas, muchas de las cuales son imprescindibles en dispositivos móviles y de escritorio.

Plus fue un experimento fallido

El compromiso de privacidad debería ser claro para cualquiera si aún no lo está: se obtienen un montón de aplicaciones geniales que se pueden usar de forma gratuita siempre que estés de acuerdo con que Google recopile datos sobre tu interés para publicar mejores anuncios. No hay nada de malo en esa línea de negocios, y muchas personas no tienen problemas con esa transacción y Google ha estado mejorando sus políticas de privacidad en los últimos años.

Pero una red social exitosa realmente podría ayudar a Google a recopilar datos aún más relevantes sobre sus gustos e intereses y convertirlos en anuncios pertinentes. Ahí es donde Keen podría ayudar, es un lugar para recopilar ideas sobre los temas que le interesan y anclarlas a tableros que le brindan acceso rápido a todo lo que ha reunido, así como a los tableros de anuncios que pertenecen a otros. Es por eso que tanto el diseño de Keen como su uso recuerda a Pinterest. Si no te gustan los tablones de anuncios, entonces puede que no te interese demasiado la nueva red social de Google.

¿De dónde surgió?

Keen proviene del equipo experimental del Área 120 de Google, y ahora está disponible en Android y en la web. La aplicación podría tener una ventaja clave sobre Pinterest, y esas son las herramientas avanzadas de inteligencia artificial de Google. Un equipo de Googlers de People and AI Research (PAIR) participó en el proyecto Keen. PAIR está "dedicado a los sistemas de aprendizaje automático centrados en el ser humano", como explica Google.

Así es como debería operar Keen, según el cofundador de Keen, CJ Adams: "Puede curar para usted o para otras personas. Así como mi esposa encontró recursos para ayudarme a aprender sobre la observación de aves, puede usar Keen para crear una colección de sus mejores recursos sobre un tema que conoce bien y compartirlo con personas que disfrutarían de su curación. Los keens pueden ser privados o públicos, por lo que puede controlar lo que se comparte y quién puede contribuir."

¿Otra nueva red social?

En otras palabras, Keen es una red social que Google puede usar para extraer datos adicionales para el usuario. El anuncio no dice cómo se agregarán los datos de Keen a su perfil, pero deja en claro que Google sí recopila datos para mejorar sus Keens: "Para cada entusiasta que cree, utilizamos la Búsqueda de Google y lo último en aprendizaje automático para estar atentos a contenido útil relacionado con sus intereses. Cuanto más guarde en un entusiasta y lo organice, mejores serán las recomendaciones. Incluso si no es un experto en un tema, puede comenzar a seleccionar un entusiasta y guardar algunas ‘gemas’ o enlaces interesantes que le resulten útiles".

"Estos fragmentos de contenido actúan como semillas y ayudan a descubrir más y más contenido relacionado con el tiempo. También puede seguir los registros que otros han creado, descubriendo miles de listas seleccionadas por la comunidad y recibiendo alertas cuando se agregan cosas nuevas", declararon desde Keen.

Además, no está claro si la versión de Pinterest de Google será monetizada por anuncios. Por el momento, ni siquiera tiene que ser así. Pero si alguna vez se vuelve tan popular como Pinterest, entonces podría obtener sus propios anuncios, informó Tecnoticias.