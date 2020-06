El Bitcoin llega a los u$s 9.500 y los expertos ya especulan con su precio futuro

Una fuerte correlación con los movimientos del mercado de valores todavía deja espacio para que Bitcoin pruebe las cinco cifras, dicen expertos

El precio de Bitcoin (BTC) estaba probando el nivel de los u$s 9,500 el 16 de junio después de una recuperación de los mínimos de casi tres semanas estancados en niveles de resistencia clásicos.

Según Coinmarketcap, actualmente la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s 174,747,550,076.

El precio de BTC

Los datos de Cointelegraph Markets y CoinMarketCap muestran que el BTC/u$s ha ganado u$s 600 en las últimas 24 horas hasta alcanzar un máximo de u$s 9,570. El martes, el progreso de Bitcoin se estancó; los u$s 9,500 demostraron un nivel de soporte débil y un rendimiento por hora que produjo mínimos de u$s 9,450 al cierre de esta edición.

La acción del mercado de valores sigue determinando el rendimiento del precio de Bitcoin. Una ruta de precomercio el lunes provocó un breve viaje por debajo de los u$s 9,000, mientras que la recuperación de BTC se produjo en paralelo con un aumento de las acciones.

El bitcoin sigue subiendo

El ímpetu para la caída y posterior recuperación vino en forma de preocupaciones por el coronavirus seguidas de un anuncio de estímulo por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Después de que la Reserva Federal revelara que aumentaría su presencia en los mercados de bonos, surgieron rumores de que la administración de Donald Trump estaba preparando un impulso a la inversión en infraestructura por un valor de 1.000 millón de dólares.

El resultado de la acción del lunes parece ser que Bitcoin sigue expuesto a las macrofuerzas, a pesar del amplio fenómeno de "desacoplamiento" que ha sufrido la mayor criptomoneda desde la gran caída debido al coronavirus en marzo.

Bitcoin "vuelve a la carga"

A pesar de la volatilidad, el analista de Cointelegraph Michaël van de Poppe acogió con agrado el regreso de Bitcoin a la zona focal de los u$s 9,500. "Y el precio de #bitcoin vuelve a estar en el rango y vuelve a estar en marcha para superar los u$s 10,500 hasta los u$s 12,000", resumió en una actualización de Twitter.

El bitcoin , la criptomoneda más famosa

Por su parte, hablando con Forbes el lunes, Van de Poppe argumentó que Bitcoin "necesita recuperar el nivel de los u$s 9,300 relativamente rápido" para evitar una pérdida de impulso.

Los u$s 8,600 representaban un "pivote crucial", añadió, y el hecho de no mantener ese nivel suponía una invitación a probar la media móvil de 200 días (actualmente a poco más de u$s 8,000) o incluso a un nivel de apenas u$s 6,000, informó Cointelegraph.

Otros son igualmente cautelosos. Entre ellos está su colega analista filbfilb, quien la semana pasada advirtió que los u$s 10,000 probablemente seguirían evadiendo el mercado. En su lugar, el enfoque debería ser en niveles más cercanos a los u$s 8,000, sugirió.