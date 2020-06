"Sería ideal que pasáramos de M’Hijo el dotor a mi hije programador"

El titular de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, Sergio Candelo, afirmó que el sector tecnológico es clave para el desarrollo

Candelo dijo que la industria del software es el "aceite del motor" de la reactivación económica.

El presidente del Cessi también destacó la importancia de la Ley de Economía del Conocimiento que la Cámara de Diputados tiene previsto tratar esta semana, y anheló que en un futuro no lejano "sería ideal que pasáramos de M’Hijo el dotor a mi hije programador", como cambio de paradigma respecto de la frase de época registrada por la obra de Florencio Sánchez a principios del siglo pasado.

Sobre el impacto del sector en la economía Argentina, el directivo aseguró que es "Es una pata clave. La tecnología tiene cada vez más impacto en la economía. En otro contexto, la demanda mundial de talento es casi infinita. Ahora con la pandemia, puede haber más desempleo pero es coyuntural. En la Argentina podríamos ser millones de programadores y el mundo los va a demandar. Hoy tenemos 115.000 programadores y la proyección para el 2030 es llegar a 500.000. Podríamos ser un millón y tener muchas empresas trabajando con argentinos o en la Argentina. La demanda de empleo está y paga 40% más que el promedio del sueldo de la economía. El salario mínimo está por encima de la canasta básica. Esta actividad saca a la gente de la pobreza, es inclusivo, es federal. Lo que falta es capacitación. Si incorporaran programación en las escuelas, si logramos que la sociedad hable de programación, más allá de la carrera que elijan, sería excelente pasar de m’hijo el dotor a mi hije programador".

También comentó sobre la reactivación pospandemia: " El sector antes de la pandemia estaba pensando en ser uno de los pilares de la economía argentina, con exportaciones por u$s 10.000 millones y un producido por u$s 20.000 millones. A partir de la pandemia, la tecnología pasa a tener una importancia mayor. Hoy trabajás desde tu casa, tenés reuniones virtuales. Nuestra industria es el aceite que lubrica el motor".

Candelo no dejó de remarcar la situación que atraviesan las empresas del sector: "Hay dos cuestiones, la tecnología va a ser clave y el futuro va a demandar más tecnología, porque también nos estamos acostumbrando a usarla. Desde los turnos para ir al banco, las compras en línea, las reuniones virtuales el trabajo remoto. La tecnología tiene un impacto muy fuerte. Lo que tenemos que pensar es formatos para que los sectores más golpeados puedan acceder a recursos para capacitarse e incorpora tecnología. Hay una gran necesidad, y va a haber una gran necesidad, pero no será una demanda concreta si los sectores -clientes de las empresas de tecnología- están muy golpeados".

La demanda de programadores no sólo es sostenida, sino que aún falta oferta

Ley de Economía el Conocimiento

La Ley de economía del conocimiento es básica para lograr los objetivos propuestos por el sector para los próximos años: "Esta industria viene de 16 años con la Ley de Promoción de Software -que venció en diciembre pasado-. Hace seis meses que no tenemos ningún beneficio cuando se había proyectado un 2020 con beneficios, porque la ley de Economía del Conocimiento estaba vigente para nuestro sector. El análisis que hicimos a mediados de abril nos demostró que el 91% de las empresas tenían problemas. Este sector necesitaba ayuda y el Gobierno pensaba que nosotros no teníamos problemas. Por ejemplo, quedábamos afuera de los ATP, porque calculaban sobre la facturación del año anterior y sin caída en la facturación no te dan el beneficio. El grueso de las empresas del sector tenían aumento nominal de facturación pero por debajo de la inflación. Los sueldos tuvieron aumentos fuertes y la facturación subió hasta 20%. Sin la ley accedimos a los préstamos para pagar los sueldos con tasas del 24% en 12 meses con tres meses de gracia, y con la ley de Economía de Conocimiento había un beneficio con los aportes. Cambiamos beneficio por un préstamo. Trabajamos muy fuerte con el ministerio para que la ley estuviera lo antes posible porque era la forma más ágil de generar una ayuda al sector".

Sobre el tema agregó que "No hay ley con la que uno esté de acuerdo 100%. El dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Presupuesto es hasta mejor de lo que esperábamos. El sector de software apoya fuertemente esta ley. Vemos apoyo total en Diputados y con algunos senadores. No encontramos ningún frente contra la ley".

Concluyó, sobre la demanda interna, que "No se termina de plasmar una demanda concreta. Las empresas saben que tienen que ir para ahí. Los bares, restaurantes que tienen cero ingresos o ingresos muy chicos, saben que necesitan tecnología, pero están luchando por subsistir. Por eso hablamos de algún tipo de ayuda del gobierno para fortalecer la tecnologización de las empresas. Un mecanismo para generarnos demanda a nosotros en este contexto. Esta situación, Argentina la vivió en el 2002, si se puede mantener una cantidad de empresas vivas en estas circunstancias, cuando vuelva la actividad a girar más normal uno tiene dónde pararse para poder ofrecer trabajo y productos. Si queda tierra arrasada, cuando vuelve la demanda no hay nada para entregar", indicó Télam.