La ayuda menos pensada: por qué la bancarrota de esta compañía puede salvar las finanzas de Uber

La epidemia vino a marcar un punto de quiebre para un negocio que ya tenia problemas desde hace algunos años. Lyft, más complicada

En un escenario sumamente complicado desde lo económico, fruto del parate causado por el avance del coronavirus, Uber podría tener una esperanza de recuperación en uno de sus mercados claves gracias a la bancarrota de otra marca: Hertz.

La que es considerada como la segunda empresa más importante en el mercado de alquiler de autos, se declaró el viernes pasado en bancarrota después de amplias restricciones de viaje por la pandemia de COVID-19 y el colapso económico global que tiró la demanda de sus servicios.

Con pérdidas de 356 millones de dólares, según sus últimas cuentas anuales, y deudas de 19 millones de dólares –a la que se suman millones en activos– Hertz no tuvo mayores opciones que una reestructuración financiera de su negocio en Estados Unidos y Canadá, misma que aunque le permitirá operar en otros mercados como Europa y México, debido a que en estos mercados su operación se limita al franquiciado, deja en una mala posición a la compañía.

De esta manera, la epidemia vino a marcar un punto de quiebre para un negocio que ya tenia problemas desde hace algunos años, los cuales lo llevaron a buscar nuevas opciones de negocio que ahora mismo podrían beneficiar a Uber.

Lyft, afectado

Desde hace cuatro años, Lyft y Uber (en Estados Unidos) mantienen un acuerdo con Hertz para proveer a los conductores de ambas plataformas de vehículos para su actividad.

Este movimiento que no está sujeto a contratos ni a permanencias se traduciría en una estrategia para reducir los costos de actividad. Luego del quiebre de Hertz lo que queda en duda es la situación en la que quedarán los conductores que operan bajo este servicio.

No obstante para Lyft no es el único problema. Los acuerdos entre Hertz y Lyft no se limitaron únicamente al negocio de los coches. La firma tecnología se convirtió en una gran acreedora para la marca de alquiler de vehículos, lo que ante la declaratoria de bancarrota sólo recibirá mínima parte de los préstamos otorgados.

Para Lyft se traduce en menos ingresos, tendencia que se suma a las débiles finanzas de la compañía que en días recientes tuvo que despedir al 17 por ciento de su plantilla para reducir costos.

Uber y Lyft, complicadas en la pandemia

Cabe mencionar que, hasta el año pasado, Lyft era la segunda plataforma de viajes que mas ingresos captaba (el 30.3 por ciento) en Estados Unidos, sólo por debajo de Uber (67.3 por ciento), según un análisis firmado por Second Measure.

Los impagos en préstamos podría debilitar aún más al rival de Uber, situación que podría beneficiar al negocio de esta última si consideramos que su modelo de negocio está más diversificado y que cuenta con un posicionamiento notablemente mejor cuando menos en Estados Unidos.