Función esperada: WhatsApp permitirá más de cuatro personas en las videollamadas

WhatsApp viene permitiendo hacer videollamadas individuales y grupales, pero cuando hablamos de máximos, se puede quedar algo corta, pero eso cambiará

Apps como Zoom, HouseParty e incluso Facebook Messenger e Instagram permiten alojar a bastantes personas, pero WhatsApp se mantiene en un límite de cuatro. Eso podría estar cerca de cambiar, ya que según lo que ha descubierto WaBetaInfo en la última beta de la app para Android y iOS, hay indicios de que el límite está cerca de ampliarse.

Hablamos de las versiones 2.20.128 para Android y 2.20.50.23 para iOS. De acuerdo a WaBetaInfo, el nuevo límite "será un número par", por lo que las opciones son de seis en adelante, quizá por la propia interfaz de las videollamadas en WhatsApp. Se trata de una función todavía en fase de desarrollo, así que habrá que esperar.

Más gente en las videollamadas

Te puede interesar Exclusivo: Supermercado Libre debuta en Argentina con agresivos descuentos del 40% en alimentos y envíos gratis

Según expone el blog especializado en descubrir los entresijos de las betas de WhatsApp, en la nueva versión para Android se ha encontrado una serie de strings que dejan ver que, en algún momento, WhatsApp permitirá hacer videollamadas con más de cuatro personas. Estas son las siguientes:

- "Several people are using an old version of WhatsApp.

- To start calls with %d people, all participants need the latest version of WhatsApp.

- To start calls with %d person, all participants need the latest version of WhatsApp.

- %1$s is using an old version of WhatsApp.

- To start calls with %2$d people, all participants need the latest version of WhatsApp.

- To start calls with %2$d person, all participants need the latest version of WhatsApp.

- All participants need the latest version of WhatsApp for calls with %d people."

El término "%d" hace referencia al nuevo límite, que por el momento no se conoce. En Facebook Messenger es de 50 personas y en Instagram de hasta seis, por lo que el abanico es bastante amplio. Según WaBetaInfo, que WhatsApp inste a todos los usuarios a actualizar la app a la última versión implica que la función podría estar cerca, pero como siempre sucede con estas filtraciones, no hay una fecha determinada, indicó Xataka.