Multimillonario, sigue creando éxitos y defenestra el aislamiento: así piensa este argentino que asombra al mundo

Vivió en el Silicon Valley y Nueva York, pero ahora está radicado en Madrid. Cómo piensa este hacedor de empresas que está en contra del confinamiento

Es amigo de Jeff Bezos y Sergey Brin -creadores de Google- conoció a Steve Jobs, invirtió en compañías que hoy son unicornios, fundó empresas que luego vendió por millones y ha mantenido charlas con el Rey de España.



Martín Varsavsky, el argentino que vivió mucho tiempo en Silicon Valley y Nueva York y ahora está radicado en Madrid, es uno de los empresarios que está trabajando para dar pronta solución a la pandemia del coronavirus que pone en jaque al mundo.

Desde el inicio de la crisis, el creador de grandes empresas de rubros como real estate, telecomunicaciones o salud, no tiene inconveniente alguno en dar a conocer su opinión, contraria a la de muchos, y sugerir soluciones al problema, siendo especialmente crítico de las políticas de aislamiento dictadas en casi todo el planeta.

En el caso de los menores de 40, si toman ciertos recaudos (como mantener distancia de un metro y usar barbijos), "esta pandemia causa menos daño que una gripe normal. Sin embargo, los dejan encerrados, lo que significa un arresto innecesario para ellos y un golpe nefasto a la economía", advierte.

En el mismo tono, advierte: "El aislamiento es la quimioterapia de la pandemia. Por un lado mata al Covid, pero también mata nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra economía. A veces la quimioterapia es la única opción. Pero el aislamiento no es una cura".

Instalado en la capital española, Varsavsky lideró la creación de coronamadrid.com, la app de diagnóstico de coronavirus de la Comunidad de Madrid que ya fue utilizada por más de 100.000 personas y que va en camino alcanzar a todo el país e, incluso, asegura estar en diálogo con gobiernos de otras regiones para llevar su solución a más personas.

Su objetivo es imitar el modelo coreano, donde también se desarrolló una app de diagnóstico para descongestionar el sistema de salud y la atención telefónica. "En julio, España estará dónde está Corea del Sur ahora, con pruebas continuas pero con muy bajas muertes y nuevas hospitalizaciones", anticipa. Y proyecta que las muertes totales en esa nación rondarán las 30.000.

"España ganará la guerra contra Covid19, pero no volveremos a la normalidad hasta que se desarrolle un tratamiento o vacuna en el 2021", expresa, al tiempo que pronostica una caída del 10% del PBI español, tras criticar duramente el gobierno de Pedro Sánchez y su gestión frente a la pandemia.

Preocupado por los efectos económicos, asegura que "soltar a todo el mundo" es irresponsable, pero "encerrar a todo el mundo también lo es". Además, critica duramente las prohibiciones para salir a hacer ejercicio y tilda de absurda la idea de mantener en las casas a los niños: "Si mantenemos el aislamiento total, se producirá un desastre económico y la gente se morirá de otras cosas".

Varsavsky también se refiere a la situación argentina. Opina que en una economía que ya era débil, frenarla sugiere un problema. Aconseja entonces que el enfoque se oriente en proteger a los mayores de 65, mientras que el resto de la población se ocupe simplemente de mantener distancia social o usar barbijos.

Para el empresario, la solución pasa por retomar ciertas actividades con los correspondientes resguardos, priorizando el teletrabajo pero aislando solamente a la población de riesgo.

Quién es Martín Varsavsky

Varsavsky empezó su carrera emprendedora cuanto era estudiante. Mientras cursaba en Nueva York, fundó la primera de sus ocho compañías. Y así como se dedicó a crear empresas sin parar, también cultivó sus estudios: se licenció en Economía y Filosofía en la Universidad de Nueva York, y luego obtuvo una Maestría en Relaciones Internacionales y un MBA en la Universidad de Columbia.

La empresa que lo haría inaugurar su carrera en los negocios nació en 1984. La que lo llevó a incursionar en el rubro inmobiliario fue Urban Capital Corporation, una de las primeras firmas promotoras de lofts, que llegó a desarrollar 50.000 metros cuadrados en los barrios de neoyorkinos de Soho y Tribeca.

"Cuando dejé la Argentina para ser emprendedor en Estados Unidos mi madre me decía: ‘¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad?’. Le parecía que querer ser emprendedor era como un intento de trabajo que no me iba a llevar a nada", admite el propio Varsavsky.

Apenas dos años después de la fundación de su primer proyecto, se acercó a los científicos argentinos Claudio Cuello y César Milstein para crear Medicorp Sciences, firma de biotecnología pionera en estudios para detectar HIV. Luego, en 1991, ideó Viatel, la que hoy es una de las grandes operadoras de fibra óptica en Europa.



Una de sus iniciativas más renombradas es Jazztel, empresa que fundó en 1997 y que se convirtió en uno de las mayores operadoras de telecomunicaciones de España.



Posteriormente a ese hit llegó Einsteinet, la innovadora compañía que no fue, su primer gran fracaso. Al respecto, el propio Varsavsky relata: "Perdí 35 millones de euros con el modelo de vender PC baratas que tengan principalmente un navegador y que toda la actividad ocurra en la red (…). Sin embargo, 7 años más tarde llegó Einsteinet con otro nombre, la nube o cloud computing. Ahora cloud computing es la gran moda y Google el primer jugador en el sector".

Como buen emprendedor no se desalentó por el fracaso, y siguió apostando por sus ideas. Su camino siguió con Ya.com, que cofundó junto a un equipo de ex empleados de Terra, enfocada en portales de diversos contenidos. La que originalmente fue la marca de Internet de Jazztel, fue vendida a Deutsche Telekom por 553 millones de euros y hoy es propiedad de Orange.

Su visión lo llevó luego a fundar Fon en 2006, que ofrece puntos de acceso de WiFi gratuitos en el mundo. Hoy tiene más de 23 millones de hotspots activos y entre sus inversores se destacan nombres como Google, Skype o Sequoia Capital.

Un paso más

En 2015 dio un salto en innovación que, incluso, lo llevó a la tapa de la edición americana de la revista Forbes.



"El fin del reloj biológico. Cómo uno de los emprendedores top europeos está gastando u$s200 millones para reinventar la fertilidad", era el título que elogiaba a Prelude Fertility, la empresa que tiene una red de clínicas de fertilidad en los Estados Unidos y ofrece servicios de fertilización in vitro, donación de óvulos, pruebas genéticas y congelamiento de óvulos.

"Conseguí levantar u$s100 millones con una frase: 'El sexo es genial, pero no para tener bebés'", admite el empresario. A Prelude le siguió Overture Life, una tecnológica que busca la robotización de esos procesos de fertilidad.

"Vamos a hackear la genética y a programar seres humanos. Ahora mismo el envejecimiento es un programa. Estamos trabajando en automatizar y usar inteligencia artificial en este tema", desafió el empresario al frente de la compañía que cuenta con robots para congelar óvulos y fecundar embriones casi sin intervención humana. Su séptimo hijo, Ben, nació gracias a este método.

En paralelo, desarrolló su carrera como "inversor ángel", que lo llevó a apostar por más de 35 proyectos. Con su fondo, Vas Ventures, participó en las primeras rondas de financiamiento de firmas que hoy son unicornios como 23andMe, Eolia o Tumblr, que acabó siendo vendida por u$s1.000 millones a Yahoo!.

Su iniciativa más reciente es Goggo Network, empresa de la cual es CEO y Chairman, y está enfocada en el desarrollo de una flota de taxis autónomos. Para la creación de esta firma, levantó 44 millones de euros en una ronda de financiación en la que participaron el grupo japonés SoftBank y Axel Springer Digital Ventures.

Pero su cabeza no se detiene. Además de llevar adelante compañías, es profesor de la Universidad de Columbia y la de Nueva York, las casas que lo formaron. Y tal vez fuera esa experiencia al frente de un aula lo que lo llevó a crear la Fundación Varsavsky, dedicada a mejorar las condiciones de la educación a nivel mundial.

Esta organización es la creadora de Educ.ar en Argentina y Educarchile en el país vecino, dos portales que buscan democratizar y modernizar los sistemas educativos de esos países.

A quién han definido como "emprendedor de emprendedores" sin duda no abandona su espíritu de startup a pesar del tamaño que alcanzó con sus negocios. Aún no se sabe hacia dónde lo llevará su próxima idea, pero lo cierto es que cuando pase la tormenta que preocupa al mundo hoy, para Varsavsky nada va a ser igual.