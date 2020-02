Qué es y cómo funciona "Elli", la nueva infraestructura de carga de Volkswagen

Un pilar de la movilidad eléctrica es la implementación de nuevas infraestructuras de carga: Volkswagen se suma con una nueva "concepción integral"

Se denomina Elli y dentro de este proyecto, la marca alemana ofrecerá sus módulos de recarga, Wallbox, para clientes y red de concesionarios. Además, es importante destacar que la nueva infraestructura que propone Elli, permitirá que los puntos de carga se integren en el sistema de conectividad ‘We Charge’.

La nueva infraestructura Elli está planteada para que se utilice en diferentes líneas de negocio que van desde la carga en los hogares hasta el punto de destino. El nombre, Elli, es un acrónimo de las palabras ‘Electric Life’ y tiene como objetivo arrancar el proyecto que apoya la energía verde y pretende suministrar puntos de recarga.

Alemania será el primer país en implementar esta nueva infraestructura de carga y su lanzamiento ha coincidido con el del esperado Volkswagen ID.3. Thorsten Nicklass, consejero delegado de Elli, ha asegurado que tanto el modelo eléctrico como el nuevo sistema de carga forman parte de un plan "para integrar el coche eléctrico en la vida diaria de las personas".

Elli: la nueva concepción de la movilidad eléctrica de Volkswagen

Volkswagen se ha fijado como objetivo que su la energía utilizada para recargar sus coches eléctricos sea verde ya que se obtendrá mediante diferentes tipos de energías renovables. Además, a través del nuevo sistema, se establecerá una tarificación inteligente que estará especialmente diseñada para cada consumidor; tanto en el hogar como cuando salga de viaje. En esa ocasión, existirá una tarjeta de carga en carretera.

Thomas Ulbrich, responsable de Movilidad Eléctrica del Comité Ejecutivo de la Volkswagen, ha apuntado que "Volkswagen va a acelerar el ritmo de la urgente y necesaria transición del transporte y la energía hacia la movilidad eléctrica neutra en emisiones". El mismo Ulbrich ha querido resaltar las ventajas de un proyecto que "abre un número considerable de oportunidades para reforzar los lazos con los clientes existentes, así como acceder a grupos de consumidores completamente nuevos".

¿Cuáles son las líneas de negocio que abrirá Elli?

Elli presentará soluciones tanto para el hogar como para los puntos de destino.

La principal línea de negocio de Elli de carga en casa es el Wallbox. Coexistirán algunas variantes de dichos cargadores, incluyendo el Wallbox AC de 11 kW, con un precio asequible y que puede llegar a completar la carga entre cinco y ocho horas. Se incluye también un servicio de instalación.

Otra vía de negocio pasa por la carga en el destino. El próximo año,2020, los puntos de carga pasarán de 1.000 hasta los 5.000. Estos 4.000 nuevos puntos de recarga se instalarán en los concesionarios, socios de la Unión Europea y empleados de la marca alemana. Esta nueva expansión comenzará en Alemania y con el paso del tiempo se irá extendiendo a los demás mercados. Es importante destacar que los concesionarios y los socios de la Unión Europea también se verán equipados de nuevos sistemas de recarga.

A la vez que Volkswagen comenzará a desarrollar el sistema Elli en Alemania, añadirá el sistema We Charge al actual catálogo de servicios online de la plataforma WE. En dicho proyecto también se encuentra el sistema We Experience y We Connect Go.

Con todas estas novedades, el grupo alemán y la marca en concreto evolucionará para pasar de ser un fabricante de automóviles a convertirse en un auténtico proveedor de movilidad conectada. Además, los usuarios de We Charge podrán consultar en la misma app cualquier duda que les surja, las ubicaciones de los puntos de carga e incluso la duración de la misma, indicó Foro Coches Eléctricos.