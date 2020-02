El "Netflix" de Apple estará en SmarTV de LG: se integrará en los unidades nuevas y llegará a los modelos de 2019

El fabricante surcoreano anunció que la aplicación estará en los smart TV para que los usuarios accedan a los contenidos originales de Apple

Luego de presentar sus televisores inteligentes con Apple TV en el CES de Las Vegas, la compañía surcoreana LG anunció que la aplicación de streaming de video será compatible con sus Smart TV de 2019 en más de 80 países.

La app se es fácilmente accesible desde el LG Home Launcher y permite a los usuarios suscribirse y ver Apple TV+, el servicio de video bajo demanda de Apple que presenta contenidos originales como "The Morning Show", "See", "Servant" y "Little America".

Con Apple TV, además, también podrán suscribirse a los canales de Apple TV, suscripciones directas a servicios de video premium disponibles tanto en línea como fuera de línea, sin publicidad y bajo demanda, y acceder a su biblioteca de videos de iTunes y comprar o alquilar más de 100.000 películas y programas de televisión.

Los televisores LG 2019 también son compatibles con Apple AirPlay 2, que permite a los usuarios compartir o duplicar contenido de su iPhone, iPad o Mac directamente a un televisor LG.

Los clientes también pueden reproducir música en el televisor y sincronizarla con otros altavoces compatibles con AirPlay 2 en cualquier lugar de la casa.

También es compatible con Apple HomeKit, que permite a los usuarios controlar de forma fácil y segura su televisor con la aplicación Home en su iPhone o iPad o por voz usando Siri, lo que les permite encender o apagar, cambiar el volumen, cambiar las entradas y más.

Los clientes de LG TV ahora pueden usar Apple TV, AirPlay 2 y HomeKit en los modelos OLED 2019, televisores NanoCell (series SM9X y SM8X) y en los próximos días en televisores UHD seleccionados (serie UM7X y UM6X).

También estará disponible en los televisores LG 2018 a finales de este año a través de una actualización inalámbrica de firmware.

"LG continúa ofreciendo la mejor experiencia de entretenimiento en el hogar a través de innovaciones tecnológicas que respaldan la visualización de alta calidad y la comodidad del usuario", afirmó Park Hyoung-sei, presidente de la compañía LG Home Entertainment.

"Al llevar la aplicación Apple TV y Apple TV+ a aún más modelos de TV, estamos demostrando una vez más nuestra determinación de satisfacer las necesidades de los consumidores y agregar valor a nuestros productos", agregó.