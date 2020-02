No despega: apenas el 10% de los usuarios de iPhone se registró en la prueba gratuita de Apple TV+

Para los especialistas, el problema principal es que Apple no ha hecho un buen trabajo por promocionar el servicio de streaming

Apple TV+ no ha tenido el éxito que Apple hubiera esperado, ya que menos del 10 por ciento de los propietarios de un iPhone u otro dispositivo de la compañía se han registrado para reclamar la oferta de un año gratis para la suscripción del servicio de streaming.

La estimación fue realizada por el analista de Bernstein Research, Toni Sacconaghi, quien indica que existen varias razones que pueden explicar la baja adopción de Apple TV+.

El principal motivo, argumentan, es que Apple no ha hecho un buen trabajo por promocionar el servicio de streaming. Otra teoría es que a los clientes de Apple no les atrae la plataforma debido a su oferta limitada de contenido.

Hasta ahora, la compañía no ha divulgado ningún dato sobre los suscriptores de su servicio desde que se lanzó en noviembre, mientras que uno de sus principales rivales, Disney+, acaba de anunciar que obtuvo más de 28 millones de suscriptores en sus primeros tres meses en Estados Unidos.

La empresa, sin embargo, ya ha hecho sus estimaciones y espera alcanzar un total de 600 millones de suscriptores entre sus servicios de TV, juegos, música y otras verticales para fin de 2020. Por ahora, Apple TV+ ha obtenido críticas mixtas por su contenido original como See, The Morning Show y Dickinson.

En tanto que, con las producciones cinematográficas aún tiene problemas con los lanzamientos de The Banker y On The Record.