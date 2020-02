Comparativa: el Bitcoin creció en enero un 30 %, mientras que el Dow Jones arrojó pérdidas

Las monedas digitales, con Bitcoin a la cabeza, rindieron mejor que otras inversiones en el mercado financiero, como las acciones de Wall Street

El mercado tradicional de valores en Wall Street retrocedió en la última jornada del mes de enero, con sus indicadores claves como el Dow Jones Industrial (DJI) perdiendo casi dos puntos porcentuales mientras que el precio de Bitcoin (BTC) avanzó más del treinta por ciento desde el inicio del 2020.

La creciente preocupación por el nuevo coronavirus chino se hizo sentir esta semana en el centro financiero más importante del mundo como es Wall Street, con el DJI retrocediendo éste viernes unos 603.41 puntos para culminar el mes con 28,256.04 unidades, un cambio negativo del -2.09% en la sesión de hoy.

El retroceso del Dow Jones en la última jornada del primer mes del año, significó para los inversionistas una pérdida acumulada del -1.65% durante el mes de enero del 2020, luego de Estados Unidos declaró el brote de coronavirus como una emergencia de salud pública.

En una jornada informativa en la Casa Blanca, este viernes por la tarde el Director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Dr. Robert Redfield indicó que la administración Trump impuso una serie de restricciones de viaje con respecto a las personas que intentan ingresar a los EE.UU. Desde China.

El temor se hizo sentir de forma paralela en el exclusivo índice S&P 500 al bajar -1.77% en la sesión de hoy al igual que el referente del sector tecnológico, Nasdaq con -1.59%.

Sorpresivamente el Nasdaq culminó el mes de enero ganando casi dos puntos porcentuales, mientras que el S&P 500 perdió un -0.72% en el mismo periodo.

El impulso del Nasdaq se debió en parte al buen desempeño de las acciones de Amazon, la cual culminó la última jornada de enero con un +7.38% y por tercera vez en el día superó el límite de mercado de u$s 1.000 millones después que el minorista en línea informó ganancias y ventas del Q4 2019 que superaron las estimaciones y los costos por su programa de envío estabilizado.

La compañía reportó ganancias en el cuarto trimestre de u$s 3.300 millones, o u$s 6.47 por acción, en un salto de ingresos del +21% a u$s 87.4 mil millones, ya que sus ofertas de envío al día siguiente ayudaron a aumentar los volúmenes generales de envío en los Estados Unidos más de cuatro veces más que el año pasado.

Mercados Energéticos a la baja

Por su parte, el mercado energético también sintió los efectos de la crisis por el coronavirus y el petróleo de Texas, el WTI bajó un poco más de un punto porcentual para cerrar el mes de enero con u$s 51.62 el barril, motivado principalmente a los anuncios de cancelación de vuelos a China por parte de las principales aerolíneas estadounidenses debido a los temores de contagios.

La medida se espera que surta efecto directamente sobre la demanda de combustibles y una interrupción en la cadena de suministros que tendrá impacto en la economía china principalmente por las restricciones de movilidad interna, además de las bajas perspectivas de crecimiento económico global por parte de los inversores.

Además de las consecuencias sobre la economía global que puede generar el coronavirus, factores como la reducción de beneficios de las dos mayores petroleras de Estados Unidos como Exxon Mobil y Chevron con fuertes pérdidas en Wall Street, y la posibilidad de un adelanto de la reunión de la OPEP para el mes de febrero con el cual se busca discutir un recorte de producción, influyeron notablemente en el retroceso de los precios del crudo en la jornada de hoy.

Por su parte, el crudo de referencia en Europa, el Brent del Mar del Norte, cayó un -2.54% para cerrar el mes cotizando a u$s 56.62 el barril, motivado por la preocupación por los efectos inmediatos de la demanda de la epidemia sobre el viejo continente.

En general los dos crudos de referencia mundiales vieron cerrar el mes de enero con pérdidas de doble dígitos, luego de haber experimentado alzas al inicio del año por las tensiones militares experimentadas en medio oriente luego de los ataques militares entre Estados Unidos e Irán.

Bitcoin el activo más rentable del 2019 y del mes de enero 2020

La moneda digital líder del mercado alternativo de valores, Bitcoin, tuvo un espectacular cierre de mes, luego de experimentar el mejor inicio de año en más de cinco años al cerrar con un retorno mayor al treinta por ciento en su precio.

El precio de Bitcoin pasó de u$s 7.178.06 el primero de enero 2020 a cerrar por encima de los USD 9,300 en la última jornada del primer mes del año, representando un beneficio neto de hasta un +30.47%.

Lo anterior la convierte en el activo con mejor desempeño en todo el mes de enero, a casi 100 días del próximo halving que ocurrirá en el bloque 210.000 y con el cual algunos analistas esperan que la criptomoneda logre alcanzar nuevos máximo históricos en su precio.

El dominio de Bitcoin sobre otros activos históricamente utilizados como refugio de valor por su estabilidad y seguridad como el Oro, son bastante abrumadores para el mes que recién culmina.

El desempeño en el precio de Bitcoin sobre el metal precioso fue de hasta un x7 veces mayor que lo reportado por el activo dorado solamente en el mes de enero y hasta x15 veces superior al Nasdaq por ejemplo, el único índice de Wall Street que no cerró los últimos treinta días en pérdidas.

Una figura dada a conocer recientemente puso en evidencia el dominio que ha tenido la moneda digital sobre otros activos tradicionales no sólo durante lo que ha transcurrido del mes de enero 2020, sino también durante todo el 2019 cuando la moneda digital logró un desempeño de hasta un +92.2% en su precio, casi tres veces más que el índice tecnológico Nasdaq ubicado en muy lejos segundo lugar.

El precio de Bitcoin ha demostrado una rentabilidad superior sobre activos de los mercados tradicionales tales como Oro, bonos del tesoro, e índices de Wall Street a pesar de haber estado en un momento bajista según los expertos, indicó Cointelegraph.