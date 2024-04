El CEO y fundador de fintech Wenance, Alejandro Muszak, fue arrestado durante la noche del lunes, en el marco de una investigación por una serie de estafas perpetradas por la compañía. Las maniobras afectaron a inversores por más de un millón de dólares.

En el procedimiento que terminó con la detención, los detectives policiales secuestraron una computadora Apple, un iPhone, $155.000, u$s900 y un Mercedes Benz modelo C63S.

Muszak enfrenta cargos por delitos de estafa en repetidas ocasiones, en el marco de una presunta asociación ilícita, caracterizada por lo que fuentes judiciales describen como un "esquema ponzi".

Su detención tuvo lugar mientras abandonaba su residencia en Palermo, cuando se disponía a abordar un Mercedes Benz C63S valuado en más de u$s120.000. Junto a él, otras cinco personas están implicadas en este asunto. Fuentes consultadas por iProUP anticipan que habrá nuevas detenciones en lo inmediato.

Caso Wenance: los avances judiciales

La investigación del caso Wenance está siendo llevada a cabo por el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, bajo la supervisión del fiscal de la UFI Vicente López, Alejandro Guevara.

Desde enero trabajan para dar con los presuntos integrantes de una asociación ilícita, luego de que un grupo de inversores presentara demandas contra la fintech. La fiscalía ha identificado al menos 23 incidentes fraudulentos hasta el momento.

Alejandro Muszak, CEO y fundador de Wenance, puede enfrentar 20 años de prisión

Ayer por la mañana, Muszak compareció ante la fiscalía para ser interrogado. Durante su breve declaración afirmó que atraviesa una situación de asunto de índole comercial, y no penal.

Según fuentes judiciales consultadas por iProUP, el empresario sostuvo que no tenía intención de perjudicar o estafar a nadie, sino que enfrentaba dificultades comerciales que le impedían saldar sus deudas: "No hubo dolo, la empresa en la que estaba tomó un giro y las cosas no salieron como pretendía. No puedo asumir los montos de dinero invertidos", se defendió.

Posteriormente, Muszak se negó a responder más preguntas.

Además del proceso judicial en el Juzgado N°1 de San Isidro, Muszak enfrenta otra causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, a cargo de la jueza Paula González, quien en varias ocasiones eximió al CEO de la prisión, causando frustración entre los inversores afectados.

También se encuentra bajo investigación en España y enfrenta acusaciones relacionadas con el cobro de sobrecomisiones en los préstamos otorgados por la empresa. Los afectados provienen de diversas provincias argentinas, como Córdoba, Buenos Aires y Tierra del Fuego.

Caso Wenance: el futuro de su CEO

En la causa llevada por el Juzgado de Garantías N°3, los investigadores lograron demostrar un riesgo significativo de fuga por parte de Muszak, quien tiene a su familia residiendo en el extranjero. Con esta evidencia, se obtuvo la autorización para su detención preventiva, la cual fue ejecutada por la DDI de Vicente López.

Se estima que hay 8.000 damnificados en la causa Wenance

"La investigación la iniciamos en agosto", confía una fuente judicial a iProUP.

"Trabajamos únicamente con víctimas y particulares damnificados. Sabíamos que Muszak tenía causas en Capital, Chubut y Córdoba, pero no avanzaban. Por eso nos centramos en las victimas de nuestra jurisdicción y logramos determinar 23 hechos de estafa", relata la fuente.

Para la fuente judicial, no hay dudas que Muszak era el jefe de una asociación ilícita. Wenance se presentaba como una plataforma fintech que ofrecía "libertad financiera mediante el poder colectivo". Una versión new age del "sé tu propio jefe", mantra de varios esquemas piramidales.

Su modelo de negocio se basaba en la concesión de préstamos personales fuera del sistema bancario tradicional, con tasas de interés considerablemente altas. Estos préstamos, de montos relativamente bajos (cien dólares, por ejemplo), se utilizaban mayormente para adquirir bienes de consumo como electrodomésticos o motocicletas, según lo anunciado por Muszak.

El financiamiento de estos préstamos provenía de los inversores de la empresa, quienes recibían retornos de hasta un 12% anual en dólares por prestar su capital a Wenance.

"Lógicamente Muszak no estuvo solo. De hecho, es inminente que se avance con otras detenciones. El caso es similar a Zoe, un ponzi más. Se gana la confianza de inversores, hay un rendimiento, la gente deposita más dinero e involucra más personas. Al principio, marcha bien y luego explota", resume la fuente judicial consultada por iProUP, comparando a Muszak con Leonardo Cositorto, detenido en el penal cordobés de Bower.

El caso Wenance es comparado por la Justicia con el de Generación Zoe, liderado por Leonardo Cositorto

Este esquema de captación de fondos incluía incentivos adicionales para aquellos que lograran atraer a nuevos inversores, generando así un ciclo de atracción de capitales.

Parte de estos fondos se dirigían a tres fideicomisos administrados por otra entidad, Promotora Fiduciaria SA, que también está siendo investigada en relación con el caso.

Según su titular, Martín Abancens, los créditos recibidos de Wenance estaban "duplicados", lo que implica que la misma cartera de créditos se había cedido a múltiples partes.

Caso Wenance: en primera persona

A pesar de las diferencias en las historias y montos invertidos, las tácticas utilizadas para atraer a los inversores eran consistentes. Se estima que alrededor de 8.000 personas se vieron afectadas sólo en Argentina.

Laura, una de las damnificas, cuenta con voz entrecortada su experiencia a iProUP: "En mi caso, involucré a mis padres jubilados. Ellos están siendo terriblemente perjudicados, con enfermedades y un estrés muy fuerte por ver sus ahorros en manos de ladrones".

Entre las víctimas, hay casi 200 inversores que anteriormente fueron empleados de Telefe (alguno de ellos, famosos) y que pusieron plata en Wenance por recomendación de colegas con acuerdos particulares con la firma.

La red de Wenance llegó hasta Telefé, con empleados y artistas de renombre daminificados

"Yo saqué un lavarropas con el préstamo que daban. Empezamos a pagar las cuotas y al tiempo apareció otra firma a reclamar la deuda de cuotas gemelas. Una locura, estamos pagando por dos aparatos y sacamos uno", explica a iProUP Alejandro, otra víctima del esquema.

Respecto a la posibilidad de recuperar el dinero, una fuente judicial afirma a iProUP: "Nosotros perseguimos la parte penal, hay concurso civil (San Isidro) ante la justicia, allí cada acreedor debe presentarse".

"Vos invertías en dólares y te daban un retorno generoso. Invirtieron muchísima plata en publicidad y llegaron a meterse muy adentro de un canal como Telefe, en el que llegaron a estafar a gente de ahí. Muchos son artistas de primera línea. Ahora tiene hasta el 30 de abril para presentarse como damnificado y acreditar la deuda", cuenta a iProUP Julio López, especialista en ciberfraude.

La semana pasada, el Banco Central de Uruguay suspendió las operaciones de Wenance y otras empresas relacionadas, luego de denuncias de alrededor de 600 inversores que afirman haber perdido sus inversiones. De ser hallado culpable, Muszak podría recibir hasta 20 años de cárcel.