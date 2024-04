Leonardo Cositorto ya lleva aproximadamente dos años preso; la causa que involucra al líder de Generación Zoe tiene a miles de damnificados en lo que habría sido una estafa piramidal

Desde criptomonedas a cursos motivacionales y propiedades en juego, el líder del proyecto terminó en la cárcel a mediados de 2022 y está a la espera de que el juicio avance. De hecho, este viernes 12 de abril cumplió dos años en la cárcel cordobesa de Bouwer, donde se encuentra en prisión preventiva.

Sin embargo, ahora Cositorto busca dar un giro a la causa, tras denunciar haber sido víctima de su propio juego.

La acusación la realizó la Fiscalía N° 2 de Villa María, liderada por Juliana Companys, la cual lo apunta como líder de una asociación ilícita que armó un monumental esquema Ponzi que movió más de u$s120 millones.

Cuando lo capturaron, llevaba un mes prófugo en República Dominicana, donde realizaba Zooms en vivo con el fin de motivar a sus seguidores invertir más dinero en el proyecto.

En una entrevista con Clarín, el CEO de la organización denunció un boicot interno, acusando a José Vargas, exsocio en Zoe, de realizar negocios con Claudio Álvarez, referente de la iniciativa en Villa María.

Cositorto fue detenido en abril de 2022 tras varias semanas profugo de la Justicia

Cositorto: ¿víctima o victimario?

Cositorto alegó que manipulan líderes para apoderarse de la empresa y expresó que los acusan falsamente para perjudicarlos.

"A mí me usaron y abusaron de mi confianza. Por supuesto que ganaron y crecieron conmigo. Por supuesto que me han dejado a un lado", exteriorizó.

Según el empresario, los partícipes fueron detenidos en propiedades vinculadas a los Álvarez, insinuando que su ex socio se habría enriquecido ilícitamente.

Asimismo, negó su participación en estafas y expresó sentirse utilizado y abandonado. Mencionó una amenaza recibida en septiembre de 2021 y acusó a la fiscal Companys de extorsión el 18 de febrero de 2022.

Al mismo tiempo, criticó la exposición mediática y de redes sociales que afectaron su reputación y la continuidad de la empresa.

Y narro: "el ex fiscal general me agarra del codo, que eso está incluso filmado y me dice 'estoy trabajando en tu caso y yo te voy a avisar para que te vayas'. Y después me manda dos emisarios y me piden u$s2 millones". A su vez, resaltó que "hace poco también vinieron dos más con el verso de que también, si yo ponía una X cantidad de plata me iba".

Cositorto volvió a a puntar contra la Justicia y contra su ex socio

"Yo en ningún momento acepté nada porque tampoco voy a aceptar el sistema perverso de que tengo que levantar la mano por extorsión", sentenció.