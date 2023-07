Caso Wenance: estudio legal avanza en la investigación por presunto fraude y otros delitos financieros

La fintech vive sus horas más complicadas en la Justicia luego de haber "defaulteado" el pago de intereses a los inversores de su fideicomiso

La fintech prestamista Wenance se convirtió en noticia a principios de mes por haber dejado de abonar los intereses de sus fideicomisos a unos 3.000 inversores.

Si bien la compañía se comunicó con algunos de los damnificados y propuso planes de pago, los inversores se autoconvocaron en grupos de WhatsApp y Telegram.

Algunos están iniciando acciones legales y la Justicia ya trabó embargos millonarios sobre la compañía y su fundador, Alejandro Muszak.

Wenance: acciones legales

Justiniano Martínez Yadarola, socio administrador del estudio Martínez Wehbe & Asociados, aseguró a Perfil que ya tienen 20 casos en estudio de inversores cordobeses, algunos de los cuales son exempleados de la firma que también apostaron por el fideicomiso.

Según declaraciones del letrado a Perfil, hoy tienen "elementos que suficientes como para pensar que había delito, como por ejemplo la tasa que ofrecían y la forma en que salían a buscar capital en las últimas semanas".

"Son cosas que nos dan indicios para pensar que empezó de forma legítima y terminó en un Ponzi usando los nuevos fondos que ingresaron para pagar los vencimientos que se les juntaban", completa Martínez Yadarola.

Alejandro Muszak, CEO de Wenance

El letrado señala que Muszak argumentó que se encontraron con una mora del 20% en los créditos, el doble del promedio del mercado.

Además, remarca que las investigaciones revelan que la firma "tenía fideicomisos públicos, donde hay una fiduciaria que está regulada, aprobada y controlada por la CNV y, por otro lado, fideicomisos privados a los que se incorporaban los clientes que entraban y que los comerciales ofrecían de forma amplia como si fueron públicos. Eso sería otra irregularidad importante", completa el letrado.

"Consideramos que puede haber intermediación financiera no regulada, asociación ilícita y estafa. Vamos a ir con acciones penales porque consideramos que hay indicios serios de la comisión de varios delitos, será la fiscalía la que lo determine. Y también vamos a ir por la vía civil", completa.

Con respecto a los embargos, Martínez Yadarola remarca que "la empresa no va a resistir toda la tensión que se está generando acá, en Uruguay y en España. Nuestro temor es que no puedan aguantar y después no puedan hacer frente a estas propuestas".

"Iniciar la denuncia no significa que no se pueda acordar: la ley permite a los imputados negociar con los damnificados para buscar la extinción de la acción penal", asegura.

Caso Wenance: el embargo

La Justicia trabó un embargo por $450 millones por una serie de pagarés emitidos por Wenance, que, al no ser honrados en el plazo establecido, desencadenaron el reclamo judicial por parte de los acreedores, según informó Infobae.

El juez Diego Manuel Paz Zaravia, titular del Juzgado Comercial Nº16 de la Ciudad, dispuso el embargo sobre Wenance y su CEO, Alejandro Muszak.

La resolución dictada por el tribunal ha llevado a la inmovilización de los activos de la fintech como garantía de pago, lo que podría afectar su capacidad para operar en el mercado y cumplir con sus obligaciones financieras.

De acuerdo con la publicación, el fondo de inversión Latam Consumer Credit BV (radicado en Holanda con domicilio fiscal en CABA) denunció a la firma por una obligación de $300 millones por medio de seis pagarés de entre 47 y 55 millones de pesos cada uno. Además de Muszak, aparece como cofirmante Carolina Alejandra Collia, su cónyuge.

Hasta el momento, las autoridades de la empresa no han emitido declaraciones oficiales sobre la situación, y los inversores y clientes se mantienen atentos ante cualquier novedad que pueda afectar sus intereses.

Wenance: más denuncias

Wenance estuvo bajo la lupa de la Justicia desde 2017, cuando comenzaron a surgir acusaciones de estafas por parte de clientes damnificados. La fiscal Cuñarro solicitó la indagatoria, pero el juez Alberto Baños dictó falta de mérito en ese momento, lo cual no implicaba una absolución definitiva.

Sin embargo, las denuncias continuaron acumulándose y ahora los directivos deberán comparecer ante la Justicia para brindar explicaciones, según informó Infobae.

La imputación de la fintech Wenance también ha sido impulsada por el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, en defensa de los derechos de los consumidores.

Según la información proporcionada por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, se registraron numerosas denuncias por presuntas irregularidades en los servicios financieros y de crédito prestados por la empresa. Entre las principales denuncias se encuentran la imposición de créditos personales no solicitados y estafas en entornos digitales.

Wenance: la propuesta para los inversores del fideicomiso

Los inversores del fideicomiso de Wenance alertaron sobre la falta de pago de las utilidades durante el último fin de semana, una situación que afectó a, en principio unas 3.000 personas.

En este contexto, y ante el creciente rumor de presunta 'estafa' en redes, Muszak ratificó el cumplimiento de una propuesta de pago "contemplando su inversión y la viabilidad del negocio" entre quiénes apostaron por la fintech.

"Tal como fue comunicado, la empresa honrará con todos sus compromisos de capital invertido", indicó Wenance en un comunicado.

Para efectuarlo, la compañía reveló la elaboración de una propuesta de pago que se canalizará a través del siguiente esquema:

Para los compromisos asumidos de hasta $3 millones de capital : pago en 12 cuotas a partir del mes de agosto y, luego, 2 cuotas de interés compensatorio

: pago en 12 cuotas a partir del mes de agosto y, luego, 2 cuotas de interés compensatorio Para los compromisos que superan los $3 millones de capital: se dolarizará al tipo de cambio MEP en el mes de julio a 8% anual.

"Por favor, solicitamos que se comunique con su asesor o aguarde el contacto con un representante de la empresa para poder avanzar", concluyó Wenance en el escrito, firmado por el propio Muszak.

Además de su presencia en Argentina, la fintech se expandió a otros países de América Latina, como Uruguay y México, y ha llegado incluso a España, donde ofrece créditos en línea de forma totalmente digital.