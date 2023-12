El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, republicó una caricatura subida por el conductor Horacio Cabak en el que se parodia los periodistas Ernesto Tenembaum y María O'Donnell.

En el dibujo se los ve a ambos indicando "¡Ya estamos ajustando la vara!" y puede verse cómo las exigencias al peronismo quedan muy por debajo de las exigencia al resto de los partidos políticos.

Cambio de bio

Este martes, Tenembaum arrancó su programa con un fuerte editorial contra Marcos Galperin tras el tweet viral, al indicar que "su conducta permite entender por qué el país está como está".

"Se fue del país porque decían que lo iban a perseguir. Esa paranoia ¿a quién se persiguió? A ninguno. No se fue a Suecia o Canadá, donde pagás más impuestos, se radicó en Uruguay donde justo, curiosamente, pagás menos impuestos", resaltó el periodista.

En este sentido, criticó que "ino de los hombres más ricos de la Argentina, que se podría haber ido físicamente de Argentina y seguir pagando impuestos acá. Pero te fuiste a un lugar impositivamente donde pagás menos".

"Sos uno de los más ricos del planeta, sabés que hay pobres, que tal vez tendrías que pagar más porque tenés la vida de tu recontra tataranieto resuelta y vos la amarrocás para vos y le sacás los impuestos al país", completó.

"No es que descubrió una vacuna contra la poliomelitis, no es que hizo algo más importante ahora, como el penal de Montiel a Francia. Aprovechó una cosa tecnológica para hacer una forma de repartir paquetes, que está muy bueno, se había inventado en EEUU, la copió acá, le fue bien y tiene esa capacidad. No es que cruzó la coordillera de los Andes", completó.

Luego de que el video se hiciera viral en redes, el CEO de Mercado Libre cambió su bio de Twitter a "repartidor de paquetes", dando a entender que la polémica continuará.