Marcos Galperin: "No volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane"

El fundador de Mercado Libre, quien reside en Uruguay desde 2002, retornó brevemente al país durante el gobierno de Macri. Los motivos de su decisión

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y residente en Uruguay, aseguró que "no volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane" las Elecciones 2023 que se realizarán el domingo 22 de octubre. También evitó mostrar su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El empresario de 51 años se mudó a la República Oriental en 2002, experiencia que interrumpió durante el mandato de Mauricio Macri, cuando volvió a radicarse en el país. En 2019, retornó a Montevideo. "No creo que vuelva a vivir en Argentina", indicó Galperin, en diálogo con el diario chileno El Mercurio.

Respecto a los años que lo tuvieron de regreso en el país, explicó: "Lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces, uno no pude andarse cambiando de un día para otro".

"Si bien Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina independientemente de quién gane", sostuvo. Además, consultado sobre si le gusta Milei, se limitó a responder: "No más".

Qué dijo Galperín después de las PASO 2023

Luego del sorpresivo triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO, el CEO y cofundador de Mercado Libre, expresó su opinión a través de la red social X.

Galperin, en su cuenta personal, publicó un tuit en el que apuntó "Democracia + Capitalismo + 20 años. Eso es lo que necesita la Argentina. Ojalá se dé".

Galperín expresó que no volvería a vivir en Argentina

Tras publicar esto, el empresarsio revolucionó la red social donde recibió distintas opiniones por parte de los usuarios.

Seguidores de Milei vieron esto como un guiño al líder del partido la Libertad Avanza, que de hecho, la economista cordobesa Diana Mondino le respondió de manera firme con un mensaje claro "Así será".

Por otro lado, otros usuarios le contestaron indicando que para que exista una auténtica libertad económica en Argentina, se requiere una mayor cantidad de participantes compitiendo en el ámbito del comercio electrónico.

Te puede interesar La tarjeta SUBE no va más: esta medida propone 'digitalizar' el boleto de transporte público

Además, otros le respondieron que en caso de que Milei ganara las elecciones, esperan que Mercado Libre regrese a suelo argentino, ya que la compañía tiene su sede en Uruguay en lugar de en el país.