Entrás con pesos y salís al dólar más alto: la inversión estrella para ganar con cripto (sin comprarlas)

Los inversores argentinos que aún no se animaron a las divisas digitales tienen otros mecanismos para exponerse a estos activos en mercados regulados

Argentina ocupa el puesto 13 en adopción de criptomonedas a nivel global, según Chainalisys, con operaciones cercanas a los u$s93.000 millones entre el segundo semestre de 2021 y el primero de este año.

Sin embargo, muchos aún no se animan a invertir, ya sea porque creen que no están "protegidas" como otros activos tradicionales, desconocen su funcionamiento o no exploraron las posibilidades que este nuevo mundo 4.0 tiene para ofrecer.

En estos casos, pueden usar herramientas "convencionales" para aprovechar que Bitcoin ya avanzó cerca de un 30% en el año, con la ventaja de operar en plataformas reguladas y obtener dólares al tipo de cambio contado con liquidación, el más alto de la plaza local.

Criptomonedas: cómo invertir en la Bolsa

Una de las opciones para ganar exposición cripto sin comprar una única moneda digital es a través de los ETF (Exchange-traded fund). Brian Torchia, gerente de Finanzas de Pgk Consultores y miembro de TGS Global, asegura a iProUP que "son un activo cuyo funcionamiento es relativamente similar al de un Fondo Común de Inversión, pero con cotización en Bolsa".

De esta forma, replican retornos de otro grupo de activos en los que invierte la empresa gestora en base a objetivos y perfil de riesgo del usuario. El experto remarca que permiten "posicionarse en activos directos, como acciones, derivados, contratos de futuros sobre commodities o monedas. El ETF de futuros de Bitcoin (BITO) es un ejemplo claro".

En tanto, Maximiliano Donzelli, Jefe de Research en Invertir OnLine, enumera a iProUP algunos puntos clave de los futuros de Bitcoin:

"Para su composición, se rastrean los contratos de futuros de esta divisa digital"

de esta divisa digital" "Se apunta a estar siempre posicionados en aquel futuro con vencimiento más cercano "

" "La performance del ETF no siempre coincide con la del Bitcoin (es posible que se ubique levemente por debajo)"

En noviembre de 2021, cuando BTC llegó a tocar los u$s68.000, Bito cotizaba a u$s42; mientras que en marzo de 2023 llegó a u$s17. Es decir, hoy vale el 40% de su pico histórico, la misma distancia que separa al precio actual de la divisa respecto a la fecha cumbre.

Para Donzelli, lo más interesantes que "se opera a través de mercados regulados y es una forma simple de ganar exposición en criptomonedas sin adquirirlas de forma directa". Como muestra de esa "seguridad", indica que "los ETF necesitan registrarse en la SEC (Comisión de Valores de EEUU) que, durante muchos años, rechazó aplicaciones de fondos con exposición a criptomonedas".

Futuros de Bitcoin: cómo invertir en Argentina

El año pasado, los ETF se incorporaron a los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos), lo que permite invertir vía una plataforma bursátil en los fondos más importantes de EE.UU. Aunque BITO todavía no está listado.

Luciano Lezcano, de PGK Consultores, señala a iProUP que "en estos casos es necesario un broker", y que "la mayoría de las agencias de bolsa (ALyC) brinda el uso de subcuentas fuera del país tras la apertura de la cuenta local". Según el experto, los pasos a seguir para invertir en un ETF de Bitcoin son los siguientes:

" Fondear la cuenta comitente local con pesos o dólares en Argentina "

" " Comprar una acción o bono en el mercado local y vender en el exterior (CCL) , para tener fondos líquidos en la subcuenta del broker"

, para tener fondos líquidos en la subcuenta del broker" "Realizar las compras de los activos que se quieran adquirir, incluyendo a los futuros de bitcoin"

"Si bien la forma más común de operar es a través del mercado estadounidense, existen alternativas en Argentina, como abrir una cuenta en InvertirOnLine, algo muy sencillo. Así, el inversor puede tener exposición en los ETF de bitcoin", remarca Donzelli.

Futuros de Bitcoin: cuáles son las ventajas y desventajas

Luperi incluye dentro de los puntos a favor de este instrumento el hecho de "restarle incertidumbre a los negocios basados en activos volátiles".

Los ETF o fondos cotizados son una manera indirecta de invertir en criptomonedas

Christian Ranallo, de la consultora Ranallo Valores, destaca que el ETF brinda mayor previsibilidad a quienes buscan cobertura y es una alternativa para los que ingresan para hacer trading apalancado. Es decir, usar deuda para financiar una operación.

Pero alerta que, al mismo tiempo, hay un punto en contra: "Existe el riesgo de que te liquiden el apalancamiento si se derrumban los números, si bien con una buena gestión se puede minimizar. Nunca se debe perder de vista este aspecto en el día a día".

Al respecto, en Binance señalan a iProUP que, para decidir el grado de apalancamiento, los inversores deben examinar los principios básicos:

Mantener niveles bajos

Utilizar órdenes stop para reducir las caídas y proteger el capital

Limitar el capital a 1% o 2% de los fondos de trading total en cada posición que se asuma

"Cuando uno abre una operación a futuro, se aconseja que sean del 3% al 5% de las posiciones de la cartera. Si el resultado no es el esperado, no se desestabiliza el portafolio de inversiones", afirma a iProUP, Camilo Rodríguez de CR Academia.

Plan B: cómo invertir en firmas cripto

Una opción en la bolsa local consiste en adquirir CEDEAR de empresas cripto a través de plataformas bursátiles y hasta por la app Ualá. Algunos ejemplos (con precios a abril de 2023):

La Coinbase: cuesta $952

La plataforma de pagos Block (ex Square), $1.422

La granja de minería argentina Bitfarms, $1.945

Silvergate, $66

"Si bien Coinbase es el único exchange que cotiza en Wall Street, hay otras compañías cuyo negocio se vincula estrechamente con el mundo cripto, como las de minería, fintech y fabricantes de hardware para esta industria en particular", remarca Lezcano.

Bito es el primer ETF basado en cripto aprovado por la Comisión de Valores de EEUU (SEC)

Donzelli resalta que "el mercado de empresas relacionadas con activos digitales cotizantes es joven, pero ha crecido mucho en los últimos años, tanto en tamaño como en ingresos. "A medida que la adopción crece, las pioneras pueden beneficiarse y más compañías seguirán el camino del listado público", completa Donzelli. Entre algunas que se destacan menciona:

Marathon Digital Holdings (símbolo en Nasdaq: MARA ). "Es una firma de activos digitales que realiza el minado de criptomonedas con enfoque en el ecosistema blockchain"

(símbolo en Nasdaq: ). "Es una firma de activos digitales que realiza el minado de criptomonedas con enfoque en el ecosistema blockchain" Riot Blockchain (Nasdaq: RIOT ). "Se ubica dentro del sector de mineras, respalda la cadena de bloques de Bitcoin a través de una operación a escala en EE.UU."

(Nasdaq: ). "Se ubica dentro del sector de mineras, respalda la cadena de bloques de Bitcoin a través de una operación a escala en EE.UU." Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI). "Subsidiaria del Silvergate Bank, provee soluciones y servicios de infraestructura para la industria cripto. La Red de Intercambio de Silvergate SEN, su principal producto, brinda préstamos en dólares garantizados por Bitcoin"

"Hay otras compañías que se relacionan de forma más indirecta, que pueden ser operadas a través de CEDEAR, como Nvidia. Juega un rol preponderante en la industria de activos digitales, ya que es quien produce los mejores y más eficientes chips para minado de criptomonedas".

Así, quienes sientan un poco de temor a invertir en criptomonedas, pueden tomar confianza en los mercados regulados. E ir avanzando en las finanzas 4.0, que prometen cambiarlo todo.