Optimizá tus inversiones: con estas wallets mejorarás el manejo de tus criptomonedas

Casi todos los segmentos del sector de las criptomonedas experimentaron un crecimiento explosivo en 2021. La entrada constante de fondos institucionales podría interpretarse como una señal de que lo mejor está por llegar.

Para los nuevos usuarios, averiguar cómo obtener criptomonedas puede ser una tarea tediosa, y el reto de asegurar los activos fuera de los intercambios es otro obstáculo que algunos inversores encuentran difícil de superar.

A continuación se presenta un resumen de algunas de las carteras blandas de criptomonedas más utilizadas que admiten una amplia franja de tokens y ofrecen a los usuarios acceso a las finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT), oportunidades de apuestas y airdrops, indicaron desde Cointelegraph.

MetaMask se lanzó originalmente para apoyar la cadena de bloques de Ethereum y las aplicaciones descentralizadas (DApps) que se ejecutan sobre ella. Ahora está disponible como una extensión del navegador y una aplicación para teléfonos inteligentes.

La compañía se lanzó en 2016 y se ha beneficiado en gran medida de una ventaja de primer movimiento para convertirse en una de las billeteras más populares y ampliamente integradas, y es una de las pocas que soporta casi todas las redes de blockchain.

Un rápido recorrido por las redes soportadas en Chainlist, una plataforma que proporciona una lista de redes compatibles con la Máquina Virtual Ethereum (EVM) e instrucciones sobre cómo agregar cualquier red de la lista a su billetera MetaMask, muestra cientos de redes de blockchain soportadas por MetaMask, incluyendo muchos de los principales competidores de contratos inteligentes.

Actualmente, MetaMask es compatible con Avalanche, Fantom, Binance Smart Chain, Polygon, HECO Mainnet, Optimism y Arbitrum, y es fácil para los usuarios utilizar varios puentes para transferir tokens entre las redes compatibles.

MetaMask también ha integrado una función de swap directamente en la cartera para dar a los usuarios acceso a una lista agregada de intercambios descentralizados (DEX). Según los datos de Dune Analytics, el volumen diario de intercambio en MetaMask swap ha aumentado constantemente a lo largo de 2021.

El aumento en el volumen de intercambio también ha llegado junto con los rumores de que MetaMask finalmente lanzará un token propio y muchos usuarios están anticipando un airdrop.

Phantom es una popular cartera de software y una extensión de navegador disponible para los usuarios de la red Solana.

Al igual que MetaMask, Phantom tiene un DEX incorporado que permite a los usuarios hacer intercambios directos dentro del software, evitando así el riesgo de conectarse a un sitio web de estafa o pagar tarifas de gas para transferir los fondos fuera del monedero a otro exchange.

Hay rumores de que Phantom podría lanzar su propio token y entregar una parte del suministro a los primeros usuarios. Sin embargo, hasta ahora esto no es más que pura especulación y el desarrollador no ha mencionado nada todavía.

El monedero también tiene una función de seguimiento de NFT y los usuarios también pueden realizar transacciones con los mercados de NFT disponibles.

Al igual que otras carteras, los usuarios de Phantom pueden apostar tokens Solana (SOL) sin necesidad de transferir los activos. Recientemente, el equipo anunció una asociación con MoonPay que permitirá a los usuarios utilizar moneda fiduciaria y tarjetas de crédito para comprar tokens en el ecosistema de Solana.

