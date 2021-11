Tendencia: por qué DeFi puede tener un crecimiento exponencial dentro del próximo lustro

El sector financiero DeFi representa actualmente solo el 0.1% de su potencial máximo y su importante crecimiento es inevitable en un futuro cercano

Las finanzas descentralizadas (DeFi) son un producto natural que es posible gracias a la tecnología blockchain y tienen la infraestructura adecuada y lista para impulsar la tecnología a un campo de juego más amplio. El espacio ha crecido a pasos agigantados desde que la red de Ethereum se puso en marcha en julio de 2015, con las transacciones de la red de Ethereum creciendo en 33x a 1.2 millones por día en la actualidad, y las transacciones de blockchain superarían los millones por día si se incluyeran otras cadenas.

La mayoría de estas transacciones se originaron en los servicios DeFi, como Uniswap, que facilita intercambios de más de mil millones de dólares cada día, así como protocolos de préstamos y créditos como Aave, Compound y BondAppetit, con un tamaño de mercado de decenas de miles de millones. Si bien estos son números grandes según cualquier estándar, es solo un punto decimal de la industria de las finanzas tradicionales (TradFi) de un billón de dólares.

Transacciones de Ethereum por día

DeFi solo está rascando la superficie de los servicios financieros tradicionales

El sistema financiero tradicional implica la habilitación de intercambios de bienes y servicios, incluido el mercado de valores, mercado de deuda, mercado de derivados, mercado de materias primas, pagos, etc. Esto lo facilitan los proveedores de servicios —bancos, compañías de seguros, bolsas de valores, intermediarios financieros, custodios, etc.— que cobran billones de dólares en honorarios por los servicios prestados.

DeFi vs TradFi

Los servicios principales de DeFi actualmente incluyen préstamos, créditos, comercio descentralizado y agregación de rendimiento, una lista relativamente corta en comparación con la amplia gama de servicios financieros ofrecidos en las finanzas tradicionales (TradFi). Esto no seguirá siendo el status quo ya que los desarrolladores de DeFi están explorando activamente y construyendo más servicios para el ecosistema. Los protocolos que encuentran el producto/mercado adecuado experimentarán un crecimiento explosivo, por ejemplo, el reciente aumento de dYdX, indica Cointelegraph.

El mercado TradFi de un billón de dólares está listo para la disrupción

Banca de consumo. Los ingresos de la banca minorista global se estiman en 2.3 billones de dólares en varios productos de financiación al consumo, incluidos préstamos/créditos, productos hipotecarios, pagos, etc. Específicamente, los pagos y transacciones de los consumidores generan más de u$s 500 mil millones en ingresos anuales para los bancos a nivel mundial y podrían aprovecharse con una interfaz de usuario sin fricciones, una moneda estable global y amplios puntos de aceptación: la ambición de Diem de Facebook antes del retroceso regulatorio.

Mercado capital. La capitalización del mercado de valores global se estima en más de u$s billones, en comparación con solo más de USD 243 mil millones de valor total bloqueado (TVL) en las finanzas descentralizadas. Los tokens de valor son una tendencia inevitable que los reguladores eventualmente necesitarán para aprobar y construir el marco regulatorio, y los exchanges centralizados y descentralizados que se adhieren al requisito de conocer a su cliente (KYC) pueden aprovechar este mercado de acciones de billones de dólares en TradFi.

Valor total DeFi

Seguro. La industria global de seguros es otra industria TradFi de un billón de dólares que se puede perfeccionar con la tecnología de contratos inteligentes. Aproximadamente un tercio de la prima global del seguro se asigna a los costos administrativos y de comisión, lo que es esencialmente una desventaja para el consumidor. Los contratos inteligentes permiten la implementación barata, rápida y precisa de los procesos de seguros, desde la suscripción hasta las reclamaciones, y serán una lucrativa fuente de ingresos para la industria DeFi.

Tamaño de mercado direccionable de DeFi

Volumen de transacciones. La red de Ethereum procesa más de 1.3 millones de transacciones cada día en 2021, que abarcan remesas, transacciones, préstamos, créditos y varios otros tipos de transacciones. Este es un número pequeño en comparación con más de mil millones de transacciones diarias con tarjetas de crédito y el volumen de operaciones diario de alrededor de 5.5 mil millones en NASDAQ. Capturar el 1% de las transacciones con tarjeta de crédito en la cadena de Ethereum es al menos 8 veces su volumen actual.

Volumen de las transacciones en la red Ethereum

Ingresos del protocolo. Los ingresos de protocolo anualizados en todos los protocolos DeFi se estiman en u$s 5 mil millones. Esto, de nuevo, es una fracción de los 2.3 billones de dólares de los ingresos de la banca minorista global; u$s 2 billones de ingresos por pagos transfronterizos globales y u$s 35 mil millones de ingresos por bolsa de valores globales. La industria de TradFi es tan lucrativa que apoderarse de una participación de mercado del 1% significa multiplicar por diez los ingresos de DeFi.

Usuarios activos de MetaMask

La represión de las criptomonedas acelera la tendencia DeFi. Aunque países como China continúan tomando medidas enérgicas contra las criptomonedas, solo acelerará el uso de DeFi. Los usuarios activos de la billetera de Ethereum y la extensión del navegador MetaMask se han multiplicado por 10 a 10 millones en agosto de 2021. Si bien este es un número aparentemente alto, representa solo una tasa de penetración del 5% entre los 221 millones de usuarios globales de criptomonedas. Esto muestra que los usuarios generales de criptomonedas, que están acostumbrados a servicios centralizados sin fricciones como Robinhood, son un mercado masivo sin explotar para DeFi y pueden ser capturados a medida que se mejora la UI/UX.

DeFi tiene solo tres años con servicios que se volvieron comunes para la comunidad cripto en el verano de DeFi de 2021. Las plataformas de préstamos, como Compound y Aave, junto con los exchanges descentralizados como Uniswap y Curve, consolidaron sus posiciones como protocolos líderes en el mercado con la ventaja de ser el primero en moverse. Estos no fueron fáciles. El fundador de Uniswap, Hayden Adams, escribió un artículo que detalla su viaje hacia el lanzamiento de Uniswap V1: es la culminación de la fe, la amistad, el apoyo y el trabajo duro durante el invierno cripto. La comunidad de constructores de DeFi se ha fortalecido en este nuevo ciclo con más programadores de las nuevas empresas tradicionales y las grandes tecnologías que se unen a la escena de blockchain y DeFi, y esto solo puede significar que tenemos más recursos que nunca para hacer crecer el espacio y la tecnología.

El 4 de febrero de 2004, nació un proyecto de dormitorio y se convirtió en una empresa de u$s 1 billón con 3 mil millones de usuarios en 2021; se llama Facebook o Meta después del cambio de marca. DeFi acaba de comenzar, y con los recursos y el talento fluyendo hacia el espacio ahora, crecer 100 veces en los próximos 5 años no es un sueño, es inevitable.