El CVU cumple tres años: en qué consisten estas cuentas y cómo usarlas para manejar tu dinero

La Clave Virtual Uniforme cumplió tres años y se volvió en una herramienta fundamental para alentar la inclusión financiera y permitir nuevas operaciones.

El Banco Central (BCRA) dio un gran paso hace tres años al lanzar la Clave Virtual Única (CVU), que habilita las transferencias de dinero entre cuentas bancarias y virtuales.

En los hechos, esta herramienta permite recibir un pago desde un alias CVU, de la misma manera que se realiza con un CBU y viceversa, agilizando el cruce entre el sector bancario y el virtual.

Esta cuenta es única, en función de la combinación de datos que la componen: el primer bloque (del dígito 1 al 8) identifica el PSP al que pertenece y el segundo bloque (del dígito 9 al 22) representa a la persona usuaria.

Además todos los alias son administrados por la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (COELSA), que garantiza las transferencias entre los usuarios bancarizados y los que no.

En diálogo con iProUP, el economista experto en fintechs y criptomonedas Ignacio Carballo explicó que "en el 2018, el BCRA diseñó una serie de instrumentos para promover la actividad en el sector financiero y entre otras cosas creó el CVU, que funciona para identificar cuentas virtuales, no cuentas bancarias".

"Se debe tener en cuenta que esas instituciones no bancarias ya tienen nombre y apellido y son los PSP: proveedores de servicios de pago. Es el equivalente a la CBU en el mundo no bancario y permite que interactúen entre ellas", agregó el especialista, quien además destacó la importancia de esta herramienta con la abrupta irrupción de la pandemia.

Es que en su informe de inclusión financiera para el segundo semestre de 2020, el BCRA calificó como "notable" al desempeño de la tenencia de cuentas CVU ofrecidas por los proveedores de servicios de pago porque sus cifras pasaron "del 3% de la población adulta en marzo de 2019 al 24% en diciembre de 2020", lo que equivale a 8 millones de personas.

"Si bien su crecimiento se ha distribuido a lo largo de todos los trimestres, el efecto de la crisis sanitaria provocó, al igual que con las cuentas bancarias, un salto significativo en su tasa de variación durante el primer y segundo trimestre de 2020 (51% y 55%, 1,2 y 2 millones de nuevos tenedores, respectivamente)", agregó la institución en su informe.

"No se puede perder de vista que en el año pasado, por el coronavirus, se popularizó muchísimo el uso de las CVU gracias al boom de billeteras virtuales. Todas las que no son bancarias ofrecen una cuenta virtual única. Pero no mucha gente está al tanto de cómo interactúan estos instrumentos. Argentina aún es un país donde prima el efectivo", completó Carballo.

Por su parte, Francisco Chaves del Valle, gerente de Relaciones Institucionales de BKR, fintech especializada en inclusión financiera, agregó que "toda persona que se encuentre asociada a un servicio Proveedores de Servicios de Pagos (PSP) puede recibir o realizar pagos a otros usuarios que tengan una cuenta bancaria u otra aplicación. Solo basta con compartir el CVU a la persona interesada".

Cómo se aplica en el mundo cripto

Carballo destacó que en el segmento cripto, esta es una herramienta clave para agilizar el proceso, pero aclaró que no se debe tener un CVU de manera obligatoria para comprar estos activos digitales.

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, en diálogo con este medio, coincidió con su colega y explicó que las CVU son importantes para transferir pesos a las plataformas de compra y venta de criptomonedas y de esta manera tener saldo para comprar sin la necesidad de tener dólares para concretar la operación.

"Es una muy buena implementación del BCRA porque nos permite integrarnos con el sistema bancaria y darle a los usuarios una experiencia mucho más limpia y simple. Además admite que el inversor reciba el dinero en su cuenta desde cualquier cuenta bancaria, de forma casi instantánea", completó el especialista.

Cómo se obtiene y de qué manera se utiliza en una exchange

El proceso para tener una CVU es muy simple. Cada PSP tiene su propio requisito de apertura, pero todas se caracterizan por ser trámites sencillos.

Con subir en las diferentes aplicaciones fotos del DNI y de algún servicio para corroborar la dirección alcanza.

Luego, agregó Bari, para completar el trámite bastará con facilitar el CUIL y para comenzar a utilizarla, solamente resta seguir los siguientes pasos estándar:

1-Copiar el CVU o alias de usuario que se genera al abrir la CVU en una plataforma habilitada.

2-Ingresá al home banking de tu banco.

3-Dentro de la sección "Pagos", se debe seleccionar la opción DEBIN –Débito inmediato.

4-Luego de completar el Código de seguridad de la cuenta del usuario, se abrirá el sitio de DEBIN.

5-El siguiente paso es escoger "Cash in" y completá los datos de la cuenta desde la cual se quiere transferir.

6-Por último, en la ventana de Destinatario, se debe ingresar el CVU de la cuenta en la Exchange.

De esta manera, ya podrás cargar pesos en la cuenta para adquirir criptomonedas con otra herramienta más y dolarizar la cartera de inversiones.