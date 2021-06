Esta fintech argentina de inversiones lanza su propia tarjeta prepaga: todo sobre este nuevo producto

Con Ualá a la cabeza dentro del ecosistema de las tarjetas prepagas, la competencia crece y SeSocio es un jugador que está dispuesto dar batalla

"Mucha gente me decía que estaba loco y que no había espacio para un jugador así, hoy está yendo a nuestros proveedores para copiar nuestro producto. Eso lleva a mayor innovación y hay más posibilidades para los usuarios", expresó hace algunos años Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, cuando le preguntaron sobre el lanzamiento de su empresa con un emblema financiero poco común en ese entonces: la tarjeta prepaga.

Es que el tiempo parece haberle dado la razón y Ualá se convirtió en un pionero para que las tarjetas prepagas hoy sean algo común.

No obstante, la competencia crece y ya no es el único jugador dentro del ecosistema fintech que tiene este tipo de soluciones, que entre sus múltiples virtudes, quizás las más destacables son el fácil acceso y su gratuidad.

En este nuevo escenario -con casi el 10% del país con una Ualá en el bolsillo- SeSocio, una plataforma de inversiones de crowdfunding, lanza una tarjeta internacional Mastercard gratuita que funciona con dinero o inversiones disponibles que el usuario tenga en la plataforma.

¿De qué se trata?

iProUP accedió a una charla exclusiva con Malena Martin, Head of Product & Marketing de SeSocio, quien expresa: "Podés usar tu tarjeta SeSocio para pagar de forma rápida y segura todas tus compras en tus locales favoritos, y extraer efectivo en cajeros automáticos. La tarjeta es internacional, por eso también sirve para comprar en tiendas online de todo el mundo, suscribirte a servicios digitales, ver series, escuchar música o jugar online".

Cabe destacar que a solo dos meses de su lanzamiento, SeSocio cuenta ya con más de 150.000 usuarios interesados en pedir la tarjeta. Pero además, desde la entidad estiman cerrar el año con 1 millón tarjetas en la calle.

"Brindamos la posibilidad de que usuarios de SeSocio puedan vivir su experiencia. Apuntamos a ser la tarjeta con mejores beneficios y experiencia de usuario", explica.

Por otro lado, Martin dice que la tarjeta es 100% transparente con tecnología contactless, y cuenta con un diseño minimalista y vertical. También es innominada, es decir que no tiene nombre ni apellido. "Ya no es necesario disponibilizar todos los datos en la tarjeta, posee alta tecnología que guarda todos los datos del cliente a través del chip", agrega.

Asimismo, se trata de un producto innovador, diseñado por el equipo de SeSocio junto con Mastercard para potenciar la experiencia de compra del cliente. Solo se debe asociar la cuenta del usuario al plástico y listo. Una vez realizado esto, ya se puede usar la tarjeta en cualquier comercio.

"SeSocio hace un juego con la transparencia, esto quiere decir que no solo el plástico es transparente sino que sus costos también lo son. No existen costos ocultos o letra chica. En SeSocio, las cuentas están claras desde el primer día. La tarjeta SeSocio es totalmente gratis, sin costos de emisión o mantenimiento", expresa la Head of Product & Marketing a iProUP.

El objetivo de la tarjeta también va a ser que los usuarios puedan consumir con los activos digitales que tengan dentro de la plataforma.

¿A qué público apunta?

Si bien esta nueva apuesta dentro del ecosistema fintech apunta un público joven no bancarizado, cualquier persona con DNI Argentino puede pedir su tarjeta.

"Somos una tarjeta inclusiva. Dentro de poco los menores de 13 años también van a poder pedir su tarjeta, y lo mejor, es que va a estar acompañado a fuertes beneficios en el mundo del gaming", explica Martin.

Por otro lado, SeSocio es una plataforma de finanzas personales, por eso, se le ofrece a todos los usuarios la posibilidad de poder sacar su tarjeta, un medio donde van a poder realizar compras en cualquier parte del mundo.

"Estamos trabajando para ofrecer la tarjeta digital, donde en nuestra plataforma van a poder acceder a la tarjeta de forma instantánea al crear su cuenta, y van a poder utilizarla para compras eCommerce, cómo sumarla a billeteras digitales. Luego, pueden pedir la física si la desean", dice Martin.

Pero además, el objetivo de la tarjeta también va a ser que los usuarios puedan consumir con los activos digitales que tengan dentro de la plataforma, así este tiene más posibilidades de poder elegir con qué pagar, y cómo cuotificar todos sus consumos.

"Somos la única tarjeta en la que los beneficios los eligen nuestros usuarios. Realizamos encuestas personalizadas, y dentro de la plataforma está la posibilidad de elegir tu beneficio. Tras un análisis de nuestros clientes adaptamos beneficios en base a sus necesidades de consumo. Vamos a realizar sorteos y premios por permanencia, es necesario que estén atentos a nuestras redes sociales", concluye Martin.