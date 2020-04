Para ahorristas: cuánto rinden hoy los fondos comunes de Mercado Pago y Ualá y en qué invierten

Las billeteras digitales dan opciones de inversión para el público que no tiene cuenta bancaria. Son alternativas conservadoras con rendimiento positivo

De la mano del boom de la industria fintech, las billeteras digitales irrumpieron en el mercado de medios de pago desde hace unos 3 años y empezaron a captar clientes en base a su agilidad y buena experiencia que ofrecen a los usuarios. A las funcionalidades básicas de pagar y cobrar se sumaron las transferencias y las tarjetas asociadas. Y también las inversiones.

El punto central es que este tipo de app está destinada a un público que muchas veces no posee una cuenta bancaria e interactúa por primera vez con el dinero digital. Lo mismo sucede en el caso de las inversiones: son muchos los clientes que efectúan su primera apuesta a partir de estas aplicaciones. Es por ello que las alternativas suelen mantener un perfil conservador.

Las dos billeteras que hoy tienen una posición dominante son Mercado Pago y Ualá. Ambas brindan la opción de invertir los saldos en un fondo común de inversión (FCI) con rescate inmediato.

Fondos de "mercado de dinero"

Ambas billeteras ofrecen a sus clientes fondos money market o "mercado de dinero". Se trata de fondos comunes que apuestan por los instrumentos más tradicionales:



- Cuentas remuneradas



- Plazos fijos



- Cauciones



En ese sentido, garantizan siempre un rendimiento nominal positivo y protegen al inversor de los vaivenes que puedan tener los bonos o las acciones argentinas.

"Se trata de un FCI de tipo money market, regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), administrado por Industrial Asset Management (IAM) y gestionado por el Banco Industrial (BIND) en el que los usuarios de Mercado Pago pueden canalizar invertir el dinero que poseen en sus cuentas. De esta manera, tienen la posibilidad de percibir rendimientos diarios por ese saldo a través de la app", explica a iProUP Victoria Minassian, gerente de cuentas digitales de Mercado Pago.

Te puede interesar Tiembla el mercado de tarjetas: Visa lanza en el país su primer plástico no bancario, de la mano de Nubi

Desde Ualá, en tanto, Andrés Rodríguez Ledermann, director de operaciones de la compañía, cuenta a iProUP: "Nuestro fondo es un T+0 (con rescate inmediato) administrado por SBS, uno de los asset managers más importantes del país. Según la normativa, apuesta por instrumentos súperseguros y conservadores, como cauciones y plazos fijos. Esto hace que el rendimiento sea bastante lineal. Es el fondo más conservador que existe".

Este tipo de fondos permiten el rescate inmediato, lo que ofrece flexibilidad a la hora de retirar rápidamente el capital para hacer frente a un pago. "El dinero está siempre disponible para ser usado en cualquier momento, ya sea para comprar, pagar o transferir a una cuenta bancaria o una cuenta virtual. No hay un tiempo mínimo de permanencia y al dejar de invertir no se pierde el rendimiento obtenido", resalta Minassian.

En la misma línea, Rodríguez Ledermann apunta: "Hay personas que saben que tienen cuentas que saldar, entonces colocan el dinero su sueldo por un par de días y luego lo rescatan. Como es inmediato, cuando deben abonar un servicio o recargar el celular, retiran sus fondos y lo utilizan en otras cosas".

"Tenemos suscripción y rescate inmediato, 24x7. Eso brinda un nivel de practicidad y flexibilidad diferente al que ofrecen algunas entidades bancarias, que tienen horarios reducidos o sólo operan de lunes a viernes. Nosotros no tenemos esos límites y es bastante más fácil invertir. Hemos visto casos de uso de personas que tenían fondos en entidades financieras y los pasaron a Ualá para tal fin", destaca el ejecutivo, en referencia a capitales que llegan desde cuentas bancarias para invertir a través de la billetera.

Reperfilamiento y efecto cuarentena

En general, las inversiones tienen riesgos asociados y son pocas las que se salvaron de la crisis desatada por el coronavirus y los propios problemas del Gobierno relacionados con la renegociación de la deuda. Los fondos money market son una de esas pocas excepciones.

Hace unos días, el Ministerio de Economía anunció que reprogramaría todos los vencimientos en dólares bajo ley local. Pese a ello, quienes inviertan a través de los fondos de Mercado Pago o Ualá no tienen de qué preocuparse, ya que no poseen ese tipo de instrumentos en sus carteras. Por ese mismo motivo, se mantuvieron a salvo del derrumbe que sufrió el mercado a raíz de la crisis desatada por la expansión del coronavirus y la cuarentena obligatoria.

Te puede interesar Por cuarentena y baja tasa de interés, crece el uso del cheque electrónico: el ABC para operar con los echeqs

Para Rodríguez Ledermann, incluso, el mal momento generalizado de la economía impulsó a más clientes a invertir en el fondo de Ualá, ya que al destinar menos a esparcimiento pueden ahorrar una mayor proporción de sus ingresos.

"Estamos viendo que la conducta es preservar los ahorros frente a la devaluación y la inflación. Observamos además una contracción en el consumo y que más personas se están volcando a invertir y a resguardar su dinero. El patrimonio del fondo en estas últimas semanas ha crecido ya que el distanciamiento social cambió sus actividades diarias", asegura el ejecutivo.

Al alcance de todos

Más allá de mantener un perfil de inversión conservador, este tipo de apps se caracteizan por proponer una baja barrera de entrada. Por ello, permiten ingresar a los FCI con montos mínimos.

"En Ualá fomentamos la inclusión financiera y ahora tenemos gran cantidad de personas que nunca antes habían tenido contacto con un producto financiero. Por eso creemos que, para un inicio, es importante que empiecen a entender cómo funcionan. Este fondo permite invertir desde $1, por lo que la barrera de entrada es casi nula", comenta Andrés Rodríguez Ledermann.

Sobre el mecanismo de ingreso, el ejecutivo indica: "Una vez que se es cliente de Ualá, con dos clics ya están invirtiendo. Eso hace que la gente vaya tomando confianza. Quizá arranca con $100 y, a medida que va pasando el tiempo va probando con un poco más".

Desde Mercado Pago, en tanto, Victoria Minassian resalta a iProUP que "no es necesario tener una cuenta tradicional bancaria". Y agrega: "El proceso para comenzar es muy simple: son apenas tres pasos que pueden realizarse de manera 100% digital desde el celular. El monto mínimo necesario para empezar es de $2".

Te puede interesar Se viene el cheque electrónico no a la orden, multicheque y el endoso digital: cómo podrás financiarte con echecks

La baja barrera de entrada, junto con la fuerte adopción de las billeteras digitales en el último tiempo, llevan a los clientes a ir por más. El fondo de Mercado Pago se lanzó en septiembre de 2018 y actualmente más de 1 millón de personas operan a través de él.

"Esta cantidad representa dos tercios de las cuentas comitentes del país. Esta herramienta, por sí sola, logró la mayor inclusión financiera en términos de ahorro e inversión en la historia de la Argentina. El monto promedio es $7.300 y el 99,8% son personas", destaca Minassian, de Mercado Pago.



Por el lado de Ualá, desde el lanzamiento del fondo, en noviembre pasado, ya se abrieron unas 350.000 cuentas de inversión.

"Realmente, la adopción ha sido increíble. Era un producto sobre el que teníamos muchas expectativas, pero siempre está performando por encima de lo que habíamos pensado. Le abrimos el juego a personas que estaban afuera pero el contexto de devaluación e inflación, por no hablar de lo que está pasando con el coronavirus, fomentó un uso más intensivo", se enorgullece Rodríguez Ledermann.

Rendimientos positivos pero en baja

Todos los fondos money market han reducido su premio en sintonía con el derrumbe de la tasa de referencia.

Desde la llegada de Miguel Pesce al Banco Central, el retorno de la Leliq pasó de 63% a 38% y arrastró a la baja al resto de las tasas del sistema. En ese período, el tipo de interés de los depósitos a plazo fijo pasó de 42% a 23%, de modo tal que los FCI que hacen este tipo de colocaciones evidenciaron caídas en sus rendimientos.

Con todo, la tasa nominal es positiva y, para un público que no tiene una gran variedad de alternativas para canalizar su dinero, sigue siendo interesante. En Ualá, por ejemplo, desde que se lanzó el fondo en noviembre, la rentabilidad anualizada fue de 41,3%.



De todos modos, Rodríguez Ledermann reconoce: "Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Claramente, el contexto fue cambiando y las tasas en el país fueron modificándose a la baja, con diferentes tipos de políticas monetarias y económicas que se han ido tomando. Por ende, el fondo no rinde igual que el año pasado, pero sí de acuerdo a la tasa competitiva de mercado".

En Mercado Pago, en tanto, cuentan que el rendimiento anualizado de los últimos 30 días es 20,4% (tasa nominal anual).



"Fue acompañando la realidad del mercado. Las tasas de todos los instrumentos de ahorro tenían niveles mayores a los de ahora. Hoy, los tipos de interés están bajando y eso impacta en cualquier FCI que tenga en su composición instrumentos con tasas a la baja", concluye Minassian.