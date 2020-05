Primer encuentro de banca digital: qué piensan bancos y fintech sobre el futuro del dinero

AMBA, BDO y Digital Bank realizaron un desayuno con ejecutivos del sector para debatir sobre las tendencias de los medios de pago digitales

AMBA, BDO y Digital Bank realizaron un desayuno de trabajo en el marco del ciclo Club Banca Digital e Innovación. En este primer encuentro, se escucharon a protagonistas de la transformación digital refiriéndose a algunas de las tendencias vinculadas al ecosistema de medios de pago.

"Estamos comprometidos con nuestro objetivo: la transformación de todo el sector financiero y facilitando este tipo de encuentros virtuales para que los líderes de empresas comprendan que si bien la digitalización es necesaria, no es algo imposible: tenemos conocimiento y muchos años en la industria "tradicional" y estamos respaldados por alianzas y una red global que aporta todo el know how con experiencias ya comprobadas a nivel internacional", sostiene Nicolás Franco, Socio de Servicios para la Industria Financiera de BDO en Argentina.

El desayuno comenzó con la ponencia de Javier Buitrago de Thunes.com quien contó cuál es el próximo gran desafío de los pagos digitales, en un mundo en el que la ayuda económica familiar y de los gobiernos a la población crece cada vez más. Según el especialista, ese desafío pasa por articular una dinámica de pagos internacionales, sobre todo para personas que no están bancarizadas; y la forma más simple y ágil es que las billeteras de distintos países o regiones hablen entre sí, no sólo para transferencias, sino también para hacer pagos por QR.

Por su parte, Marina Nicola de emBlue, habló sobre omnicanalidad y experiencia del cliente. Allí destacó la importancia de tener una comunicación relevante, eficiente y efectiva con el cliente a través de los distintos canales de la empresa. El consumidor desea respuestas rápidas cualquiera sea el canal que haya elegido para comunicarse.

Para lograrlo es necesario entender al cliente, tener una comunicación clara y frecuente, complementar los canales en los que interactúa y medir la efectividad de esos canales. Los consumidores esperan experiencias que los incluyan y tener una experiencia homogénea en todos los puntos de contacto, además de soluciones rápidas a sus necesidades.

Juan Ignacio Weber y Fernando Castilla de División Informática SA, comentaron qué está sucediendo en materia de medios de pago digitales para carteras de consumo y recupero de mora. A partir de la prohibición de débitos directos para el cobro de préstamos y de las restricciones de movimiento de las personas que impuso la COVID-19, se aceleró la implementación y uso del QR y otras soluciones digitales para gestionar las cobranzas como bots de autogestión, la integración con apis de cobros digitales y botón de pagos.

Te puede interesar Lo que viene: anticipan que una forma de pago "explotará" cuando todos los comercios comiencen a funcionar

Estos acontecimientos y la necesidad de generar nuevos canales de cobro aceleraron el desarrollo de estas soluciones y en muy poco tiempo pudieron implementarse con funcionalidades puntuales. De aquí en adelante estos desarrollos seguirán creciendo en funcionalidad y simplicidad a través de la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Red Link, a través de Pablo Chimenella, presentó la plataforma "Pagar". Esta empresa no sólo es conocida por su red de cajeros automáticos, sino también por desarrollar y proveer servicios tecnológicos de alta calidad. Entre esos servicios se destacan las plataformas digitales y las aplicaciones móviles.

Así es como desarrolló Pagar, un ecosistema de recaudaciones para canales presenciales y electrónicos, que le permite a las empresas, instituciones y organismos administrar sus cobranzas de manera simple, rápida y segura; y a los clientes pagar sus impuestos, servicios y otras obligaciones a través de distintos medios electrónicos, ATM, billeteras electrónicas, home Banking, etc, de manera simple y ágil, logrando una muy buena experiencia del cliente.

Te puede interesar Samsung tiene todo listo para lanzar su nueva tarjeta de débito: qué ofrece y cuándo llegará a los usuarios

Para finalizar, Jorge Zanabone de Yacaré comentó cómo el QR se está transformando en el canal de pagos preferido por la gente, gracias a su bajo costo y a su desarrollo ágil y sencillo. Al ser un mecanismo económico que almacena mucha información y en la que la experiencia del cliente es excelente gracias a su sencillez y rapidez, su aceptación es cada vez mayor.

A partir de la COVID-19 es probable que su adopción se acelere llegando a todas las comunidades y estratos sociales. Teniendo en cuenta esto y la gran cantidad de aplicaciones que están surgiendo, la interoperabilidad es el desafío en el que están trabajando fintech y bancos para que este canal se afiance definitivamente.

"Estos desayunos son una de varias acciones que estamos desarrollando para llegar a todos los niveles de las compañías. En los próximos días estaremos lanzando un evento para dar a conocer los alcances de la alianza de BDO y Digital Bank y comunicándonos uno a uno con bancos y diferentes equipos de entidades financieras que quieran un diagnóstico más personalizado para transformar sus modelos de negocio, conectando con tecnologías disruptivas a través de una metodología de trabajo ágil y colaborativa", concluyó Nicolás Franco, de BDO.