Nuevos puestos que pide el mercado: qué hacen los "CTO" y por qué ganan hasta $400.000 por mes

Se trata de un perfil muy buscado entre empresas locales, pero también internacionales, por lo que los salarios son de los más altos del mercado general

Si algo caracteriza al tiempo de pandemia es la reconversión de las empresas. Pero no hay movimiento posible, por lo menos no uno que sea efectivo, si no tiene un líder que lo guíe. Y este es el rol del gerente de Tecnología o CTO (Chief Technology Officer), uno de los perfiles más buscados en estos días y que mejores sueldos tiene.

"Es el responsable de estructurar la compañía a nivel tecnológico. La arquitectura de los sistemas, las herramientas que se van a utilizar, dónde se va a alojar y cómo se va a trabajar la información podrían entenderse como tareas de su rol", indica a iProUP Juan Colunga, Tech Sr. Consultant para Argentina & Uruguay de Grupo DNA.

Según este especialista, el crecimiento en la demanda de estos perfiles es constante, fruto de la expansión tecnológica y surgimiento de emprendimientos que llevan ya muchos años en el mercado.

"La pandemia trajo un crecimiento del trabajo remoto y el desarrollo de nuevas alternativas para enriquecer la oferta digital. Esto obligó a un responsable de tecnología a llevar adelante la implementación de herramientas para acompañar estas nuevas demandas", completa.

Funciones y salarios

Gonzalo Ozán, CTO en Naranja X, afirma a iProUP que el perfil debe tener "foco en un pensamiento estratégico, más allá de la tecnología. Además, debe contribuir a una marca empleadora que atraiga y fidelice el talento tecnológico. En mi caso, me ocupo de facilitarles la vida a nuestros millones de clientes con soluciones innovadoras que los incluyan y eduquen financieramente".

Este rol hoy es muy buscado por financieras, bancos y fintech

"Vale aclarar que el rol es dinámico y las responsabilidades pueden variar según el tipo y tamaño de la organización, industria y otros factores. Principalmente, debemos formar equipos y cultura para crear productos tecnológicos que impacten en la vida del cliente", indica Ozán, quién remarca otras cuestiones clave:

" Define y articula la estrategia tecnológica de la empresa , alineada a las aspiraciones organizacionales, analizando continuamente las tendencias de la industria y de la tecnología"

, alineada a las aspiraciones organizacionales, analizando continuamente las tendencias de la industria y de la tecnología" " Se ocupa de atraer, gestionar y fidelizar el equipo de profesionales IT de la compañía "

" "Forma parte de la dirección estratégica de la organización, codesarrollando con mirada tecnológica la evolución del negocio y productos digitales"

Sebastián Maciarello, gerente de BPO y Selección de Auren, indica a iProUP que "el CTO se ocupa de que la empresa tenga la mejor tecnología posible. Además, establece un balance entre la estrategia comercial y la tecnológica, conectando el mundo exterior con el interno mediante información de tendencias clave, que indican qué dirección ha de tomar la empresa".

Es por esto que el sueldo promedio en la Argentina para el puesto de CTO "es de $190.000 por mes. Pero en empresas multinacionales puede trepar a más de $400.000, dependiendo del seniority y experiencia. En una startup se hace un esfuerzo adicional en lo económico para poder ofrecer muy buenos ingresos y 'quedarse' con los mejores profesionales", detalla Maciarello.

"Con los cambios que hemos vivido en los últimos dos años, la transformación digital evolucionó rápidamente y no dejó dudas de que la identidad digital y ciberseguridad eran temas relevantes para cualquier organización y para cualquier persona en posición de liderazgo, especialmente para estos perfiles", revela a iProUP Matias Woloski, CTO y co-fundador del unicornio Auth0.

Según el directivo, "este proceso nos encontró en una posición privilegiada para aprovechar la oportunidad de desarrollar un sistema mejor, más seguro y con mejor experiencia de usuario, que cambiará las reglas del juego en la gestión de la identidad digital en 2022".

Dar estructura

En cuanto a habilidades, "son perfiles que por el alcance y la responsabilidad del puesto deben estar en constante actualización sobre las nuevas tecnologías, identificando riesgos, pero también nuevas oportunidades de negocio para la compañía", remarca a iProUP Natalia Terlizzi, CEO de HuCap.

Por su parte, Rosario Anadón, principal de Glue Executive Search, sostiene a iProUP que para este perfil "es imprescindible saber trabajar en equipo y tener un rol técnico y de liderazgo. Debe formar a sus colaboradores y delegarles responsabilidades, y a la vez tener la facilidad de interactuar con las distintas áreas a las que brinda soporte y servicio".

Por todo esto, también debe tener buena capacidad de comunicación. "Esto es clave para trabajar con las distintas áreas de producto y negocio, tanto dentro de su área como con sus pares, ya que debe conocer bien cuáles son las necesidades del cliente", completa Anadón.

Además de formación tecnológica, el CTO debe tener habilidades de liderazgo y conocimientos del negocio

Incluso, esta experta añade que "es muy importante que estos perfiles tengan una visión de negocio cercana a la estrategia de la compañía y estar actualizados con el día a día de la operación para alinear su rol como líder de tecnología a los objetivos de la empresa".

Una de las complicaciones es que es difícil de conseguir, como todos los de IT. Pero este especialmente, ya que es buscado tanto en el mercado interno como en el internacional.

"Nuestros profesionales son atractivos en el exterior, porque Argentina cuenta con excelentes talentos, acostumbrados a navegar en crisis y tener capacidad de resolución de problemas. Al tener salarios menos competitivos en dólares, las compañías extranjeras han venido a captarlos", advierte a iProUP Agustín Grunauer, Chief Operating officer de Interbanking.

Además, en Argentina cumplen una función muy importante. "Un perfil muy buscado por las tecnológicas del sector es el de un director IT que desarrolle políticas y procedimientos en pos del crecimiento", comenta Camila García, Talent Manager en Lemon Cash, quien agrega que la industria fintech está entre las que más demanda estas posiciones.

Otros rubros que los demandan son retail y e-commerce. "Empresas de todo tipo debieron agilizar sus estructuras rápidamente para adaptarse a la nueva normalidad. Banca y finanzas es otro con crecimiento destacado, donde los CTO implementaron mejoras en infraestructura y en experiencia del usuario para no perder competitividad", dice a iProUP Cristián Rojas, CTO de BGT Tech Partner.

García remarca que "al avanzar la tecnología de forma tan acelerada, la formación de talento también se ve acelerada. Además, el rol requiere de un combo de habilidades que pueden ser difíciles de encontrar en una misma persona, por lo que el profesional debe contar con habilidades propias, capacitaciones variadas, interés y experiencias que acompañen a la formación holística".

Por último, Gustavo Brey, docente de la licenciatura en Gestión de Negocios del ITBA asegura a iProUP que "el CTO puede llegar a ser un rockstar en una startup, pero debe estar bien acompañado con otros roles menos tecnológicos como los vinculados a Producto, Operaciones, Marketing, Comercial, Capital Humano, entre otros".

"Hoy, estos últimos perfiles suelen ser un lastre en las startups tecnológicas porque las universidades enseñan muy bien las habilidades para empresas analógicas, jerárquicas y 'fordistas', pero muy pocas piensan estas posiciones no tecnológicas para emprendimientos que necesitan agilidad, trabajo en red, ágil, decisión basada en datos y cultura emprendedora. Por eso, de nada sirve tener el mejor rockstar como CTO si va a tener que lidiar con otras áreas que siguen viendo en blanco y negro", concluye Brey.