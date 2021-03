Empleo 4.0: crearon el Tinder de las búsquedas laborales y planean facturar u$s1 M en 2021

Se trata de Workifit, empresa de origen uruguayo que salió a la luz en plena pandemia. Cómo es su historia y cómo aprovecharla de la mejor manera.

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19 arribó al país Workifit, una aplicación que "matchea" mediante sistemas de inteligencia artificial a candadidatos a un puesto laboral con las empresas. Sí, como Tinder, pero de búsquedas laborales.

Workifit es una startup de orígen uruguayo que decidió iniciar su expansión internacional por la Argentina, con especial foco en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Liderada por un grupo de profesionales del país vecino, la aplicación ya consiguió el financiamiento de la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) en dos ocasiones, el apoyo de mentores del CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos deORT) y una alianza con la CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información).

Alexis Valín, CEO de Workifit, en diálogo con iProUP también detalla que mediante la aplicación fueron finalistas del concurso Elevator Day de Santander, con el premio de un préstamo tasa 0% por un valor de u$s15.000.

Los socios que acompañan a Valín son: Christian Bouvier, CTO; Ezequiel Jardim, Lead Engineer of Web Development; Diego Ernst, Lead Engineer of Mobile Development; y Alvaro Larrosa, Lead Engineer of Matching Sub-system.

Los inicios

"Comenzamos a trabajar la idea, identificando un cambio importante en las prioridades en las nuevas generaciones respecto a la búsqueda laboral y lo que significa el trabajo para cada uno", remarca Valín.

Según el CEO de Workifit, "hoy ya no queremos simplemente encontrar un lugar donde ejercer nuestra profesión, sino que buscamos un entorno laboral donde podamos ser nosotros mismos, sentirnos cómodos, que la empresa comparta nuestros mismos valores, que podamos disfrutar del trabajo, y que al mismo tiempo nos impulse a crecer"

Alexis Valín, CEO de Workifit

Actualmente, más de 170 empresas contactaron candidatos a través de Workifit, entre las que se encuentran Globant, Oracle, Prisma Medios de Pago, Santander, VU Security, GeneXus, Xmartlabs, Scanntech, Oktana y Arbusta.

El modelo de negocios

La inversión inicial rondó los u$s400.000, pero los jóvenes son optimistas: planean facturar u$s1 millón a fines de 2021.

Las empresas interesadas en utilizar la aplicación pagan una suscripción que comienza en los u$s59 mensuales y luego varía en función del nivel de contratación.

Los tres planes estándar poseen hasta 1 oportunidad activa, hasta 5 oportunidades activas simultáneas, y hasta 20 oportunidades activas simultáneas.

"Workifit es una aplicación que tiene como foco aportar transparencia al mercado laboral, sin permitir la publicación de oportunidades confidenciales, donde los candidatos pueden estar de forma anónima y sólo ser vistos por las empresas que ellos autorizan", detalla Valín.

Más detalles

En el segmento B2B, los jóvenes apuntan a empresas innovadoras, que buscan construir buenas culturas de trabajo, de base tecnológica, pero no sólo de desarrollo de software, sino que pueden ser de la industria fintech, e-commerce, marketing, sportech, retail, telecomunicaciones, etc.

Valín precisa que "pueden ser tanto pequeñas startups como grandes multinacionales". En el segmento B2C, apuntan principalmente a jóvenes profesionales de carreras relacionadas al mundo digital, por ejemplo: Software Developers, Project Managers, Digital Marketing Analysts, Business Developers, Data Analysts, UX/UI Designers, etc.

Según la consultora internacional Gallup, el 85% de la población a nivel mundial no se siente motivada por su trabajo, y más de un 60% está considerando cambiar de trabajo. Sin embargo, las empresas demoran en promedio 56 días en poder cubrir sus vacantes.

"Esto refleja una desconexión entre los intereses de las personas y las empresas, y en gran parte se debe a que los procesos de vinculación laboral son muy complejos, con enormes listados, filtros, formularios, y al mismo tiempo donde falta información esencial para que ambas partes puedan avanzar de una forma más rápida", remarca Valín.

Workifit, que el año pasado otorgó bastante uso gratis a las empresas para generar tracción, "nació para simplificar estos procesos, haciéndolos más simples, dinámicos y transparentes", completó Valín.