¿Querés trabajar en Tesla?: el particular acertijo que les hace Elon Musk a los candidatos

De acuerdo con una biografía autorizada por el magnate hay al menos una pregunta que Musk solía hacer a los posibles empleados para tomarlos desprevenidos

Para muchos, el sueño de su vida es trabajar junto a Elon Musk. Los afortunados que tengan la oportunidad de aspirar a trabajar para Tesla y SpaceX,deben imaginarse que el proceso de selección no es un trámite convencional.

De hecho, no lo es y este proceso de selección viene con algunas sorpresas. De acuerdo con una biografía autorizada por el magnate hay al menos una pregunta que Musk solía hacer a los posibles empleados para agarrarlos desprevenidos.

El acertijo

Concretamente, de acuerdo con el libro de Ashlee Vance, columnista y escritora, sobre Musk y sus empresas, el directivo "podía hacer una pregunta, o podía hacer varias. Sin embargo, puedes estar seguro de que te obligará a resolver este acertijo: estás parado en la superficie de la Tierra. Caminas una milla hacia el sur, una milla al oeste y una milla al norte y terminas exactamente donde comenzaste. ¿Dónde estás?".

Cuando la firma SpaceX comenzó a contratar a sus primeros trabajadores, Elon Musk entrevistaba personalmente a cada empleado, de acuerdo con Vance. Más tarde, cuando ya había más trabajadores, el ejecutivo se encargaba de entrevistar personalmente a los ingenieros.

Parece ser que la mayoría de entrevistados adivinaba la respuesta correcta, que es el Polo Norte. Como ese problema matemático no parecía servir como un filtro para descartar a mucha gente , fue entonces cuando Musk lanzaba otra pregunta sorpresa de seguimiento: "¿Dónde más podrías estar?".

Y ahí, la autora de su biografía autorizada explica que "la otra respuesta está en algún lugar cerca del Polo Sur donde, si caminas una milla al sur, la circunferencia de la Tierra se convierte en una milla".

Había menos ingenieros que supieran la respuesta y "a Musk le gustaba guiarlos durante la resolución del problema", dice el libro. Para el directivo, de acuerdo con Ashlee Vance, valoraba más cómo un posible empleado describía el problema y su enfoque para resolverlo, que llegar a resolverlo.

La respuesta, más rebuscada, sería que es a 1,5 millas del Polo Sur. La razón: hay que encontrar un lugar en el que, al descender una milla, haya un punto en el que el perímetro de la Tierra sea también una milla y que ese perímetro tenga un radio de 0,5 millas.

Por su parte, Google también formula acertijos en sus entrevistas.

Sumando esto a la latitud, daría como resultado 1,5. Al ir hacia el oeste del punto de inicio, se forma un círculo completo. Y al caminar hacia el norte, se vuelve al punto de inicio.

Otras preguntas curiosas

No obstante, Musk no es el único al que le divierte jugar con esta forma de ingenio en sus entrevistas. El uso de la lógica para conocer mejor a sus candidatos y candidatas a un puesto de trabajo no es algo exclusivo de Tesla y Space X. Por su parte, Google también formula acertijos en sus entrevistas. Por ejemplo, "¿Por qué las tapas de alcantarilla son redondas?" o "¿Cuántas pelotas de golf caben en un autobús de colegio?"

Pero además, según han filtrado personas que han ido a una entrevista de trabajo de Apple, han tenido que responder a preguntas como "¿Cuánto pesa el Empire State?" o "¿Cuántos niños nacen cada día en el mundo?".