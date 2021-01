Atención inversores: este magnate reveló cuáles son las empresas más atractivas para invertir en 2021

El multimillonario de Wall Street, Leon Cooperman, recomienda diversas apuestas a realizar en el mercado de los negocios el presente año

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el administrador de fondos de cobertura, Leon Cooperman, analizó las perspectivas del mercado de valores para este 2021.

En ese contexto, el millonario advirtió "sobre ciertas especulaciones excesivas" y alarmó sobre "signos de euforia" en torno a estos mercados. En base a esto ultimo, Cooperman centró su preocupación especialmente en las perspectivas a largo plazo, debido a los alcistas niveles de deuda de su país natal, los Estados Unidos. Esto incluye, no solo el deficit externo, sino que también el federal. Cooperman describió el accionar de Reserva Federal, que promete bajas tasas de interés para un futuro no tan distante. Sin embargo, graficó como "poco probable" que la confianza empresarial y el crecimiento económico mejoren en el futuro. Sobre la base de ese contexto, el multimillonario aconseja varias oportunidades de inversión, para aquellos que deseen enfrentar la crisis: Alphabet Inc.

Uno de los mercados con más posibilidades de crecimiento para este año, según Cooperman, es Alphabet, empresa matriz de Google, a la que agregó en su agenda de inversión recientemente. Y es que las acciones de Google, que cotizan a 34 veces más las ganancias previas, no están sobrevaloradas y siguen siendo una posibilidad atractiva en la cual depositar el dinero propio.

Las acciones de Alphabet subieron casi un 30% el año pasado, a pesar de que los ingresos publicitarios de la compañía se vieron afectados cuando la pandemia causó estragos en las industrias de viajes y turismo.

Aún así, analistas esperan un repunte para 2021, ya que las compañías comienzan a recuperarse de la pandemia, sumada a una mayor injerencia publicitaria. Algunos de sus otros segmentos comerciales que continuan en expansión y están al alcance de la firma son YouTube y Google Cloud.

Citigroup

Cooperman centró su optimismo sobre el sector financiero, especialmente luego de que la Reserva Federal anunció en diciembre de 2020 que permitirá a los bancos reanudar las recompras de acciones en el primer trimestre de 2021. Al inversor multimillonario le gusta particularmente Citigroup, y deslizó que el banco está fuertemente capitalizado a una buena rentabilidad por dividendo (actualmente 3,13%) y sus acciones se descuentan al valor contable anual.

Cabe destacar que el resultado final del Citi sufrió variaciones en su balance después de que la tasa de fondos federales comenzó a caer a fines de 2019 y finalmente se desplomó al 0,25% después de la recesión inducida por el coronavirus, Cooperman ve una ventaja en la pandemia. "A medida que suban las tasas de interés, las oportunidades de obtener ingresos también mejorarán", analiza. Las acciones de Citi tuvieron una caída del 24% en medio de la gran recesión a causa del coronavirus en 2020, pero subieron más del 10% en lo que va de 2021.

Largo Resources

Largo Resources, con sede en Toronto, es una de las selecciones de valores más desapercibidas de Cooperman y es uno de los mayores productores mundiales de vanadio, una aleación que se utiliza para fortalecer el acero.

La acción, que cotiza por poco más de u$s1 por unidad en los mercados OTC y tiene una capitalización de mercado actual de solo u$s630 millones, se vende a una valuación baja contra su potencial de ganancias y no tiene deuda, remarcó Cooperman. (No fue rentable pero se cotiza a 11 veces el precio futuro de las ganancias).

Argumenta también que la aleación tendrá una gran demanda en el futuro, especialmente gracias a la producción récord de acero en China. El multimillonario estimó que, si bien es algo "especulativo", esta inversión tiene poco riesgo con un alto rendimiento potencial.

Ligado Networks

La posición más grande de Cooperman en la actualidad es un bono. En abril de 2020, la empresa de comunicaciones inalámbricas Ligado Networks, que no cotiza en bolsa, finalmente obtuvo la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones para reutilizar sus antiguas licencias de espectro satelital para construir sobre la base de una innovadora red 5G.

La FCC aprobó los esfuerzos de 5G de Ligado en una voto unánime a pesar de las objeciones públicas de los funcionarios de Defensa, quiénes argumentaron que la nueva red interferiría con los sistemas GPS militares y civiles.

En octubre de 2020, Ligado refinanció u$s4.000 millones en deuda al completar un bono de doble tramo que ofreció a los inversores retornos increíbles de hasta 17,5%.

Cooperman reconoció que le gustan especialmente las notas de primer gravamen. Este bono que ofrece un cupón del 15,5% con una provisión a tres años. "Hay muy poco riesgo", insistió. El bono cotiza actualmente en torno a los u$s100 por unidad.