¿Querés trabajar en Tesla:? la pregunta "genial" que le hace Elon Musk a los candidatos

Justine Musk, la primera esposa del magnate fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reveló recientemente una interesante historia sobre cómo era viajar con quien es hoy el hombre más rico del mundo.

"Cuando Elon y yo viajábamos, y teníamos que completar esos formularios en la aduana que hacían la pregunta sobre su ocupación, Elon nunca escribió ‘CEO’, ‘Rey del mundo’ o ‘playboy internacional", relató Justine.

Según declaraciones relevadas por la revista Inc, Musk siempre respondía a esa pregunta escribiendo su profesión: ‘Ingeniero'".

El famoso Elon Musk ha preferido durante mucho tiempo no verse a sí mismo como un gran líder empresarial o un hombre rico. Se ve a sí mismo como un solucionador de problemas.

Es por eso que algunas de las personas más inteligentes y capaces del mundo anhelan trabajar en Tesla y SpaceX: quieren una oportunidad para resolver lo que ven como los problemas más desafiantes del mundo.

When sending your resume, please describe a few of the hardest problems you solved & exactly how you solved them — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2020