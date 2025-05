El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a China de incumplir el reciente acuerdo comercial bilateral que redujo significativamente los aranceles entre ambas potencias.

Para Trump, el acuerdo evitó que Beijing enfrentara una grave crisis. "Hace dos semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, que es, por mucho, el número uno del mundo", escribió el mandatario en Truth Social.

Y añadió: "En efecto, abandonamos bruscamente las relaciones con China, y fue devastador para ellos. Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, ‘disturbios civiles’. Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, para ellos, no para nosotros".

El presidente volvió a insistir en la buena voluntad de EE.UU y su intención de evitar un colapso económico en el país asiático:

"Llegué a un acuerdo rápido con China para salvarlos de lo que creía que iba a ser una situación muy mala, y no quería que eso sucediera. Gracias a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad".

Luego, enfatizó: ¡Todos estaban contentos! ¡Esa es la buena noticia! La mala noticia es que China, quizás no sorprenda a algunos, ha violado totalmente su acuerdo con nosotros. ¡Adiós a la buena gente!".

A pesar de las acusaciones expresadas en su red social, Trump no dio detalles sobre qué términos del pacto, firmado dos semanas atrás, habría violado China.

Este sería el segundo acuerdo que el Gobierno de EE.UU cerró con un país extranjero, luego del establecimiento de aranceles globales.

Tregua comercial: qué pactaron China y Estados Unidos

El pacto con China puso un parate en la guerra comercial entre ambas potencias. Allí se estableció:

Estados Unidos redujo los aranceles sobre productos chinos del 145% al 30%.

China, por su parte, bajó los gravámenes a bienes estadounidenses del 125% al 10%.

Las condiciones tendrían una vigencia de tres meses mientras ambos países negociaban un acuerdo a largo plazo. Sin embargo, los especialistas creen poco probable que ambos países puedan resolver sus diferencias.

La denuncia de Trump sumó incertidumbre a un clima económico ya tenso y así reaccionó Wall Street:

S&P 500: -0,10%

Dow 30: +0,09%

Nasdaq: -0,29%

Russell 2000: -0,82%

Este viernes se conoció que la inflación PCE se desaceleró en abril a una tasa anual del 2,1%, por debajo de lo que preveían los analistas. En los mercados, los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron estables en 4,423%.

Por su parte, las acciones tecnológicas chinas retrocedieron tras las nuevas declaraciones de Trump y el enfriamiento de las expectativas de un acuerdo comercial.

Mientras que el Bitcoin cayó por debajo de los u$s106.000 y los futuros del petróleo bajaron ante la posible decisión de la OPEP+ de aumentar la producción desde julio.

Trump celebró una victoria en el plano judicial

En paralelo, Trump celebró que el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal suspendiera una sentencia judicial que cuestionaba la legalidad de los aranceles impuestos por su gobierno.

"El Tribunal de Comercio Internacional (CIT) dictó una sentencia increíblemente desfavorable para Estados Unidos en relación con unos aranceles que se necesitaban desesperadamente, pero, afortunadamente, el pleno de los once jueces del Tribunal de Apelación del Circuito Federal acaba de suspender la orden", expresó Trump en Truth Social.

El fallo del CIT había argumentado que el presidente se extralimitó en sus atribuciones al aplicar aranceles sin intervención del Congreso, lo cual vulneraría la separación de poderes. Trump rechazó esa postura:

"Se debe permitir al presidente proteger a Estados Unidos de aquellos que le están causando daño económico y financiero", explicó Trump.