El debate sobre la regulación de las criptomonedas sigue avanzando en Estados Unidos, y ahora un nuevo proyecto de ley busca establecer un marco claro para las monedas estables o stablecoins, es decir, las divisas virtuales que siguen la cotización de otro activo de la economía real, como los "dólares cripto", que tiene a USDT, USDC y DAI como principales exponentes.

Dólar cripto: cuál es la regulación que busca EEUU

La iniciativa GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins, Guía y Establecimiento de Innovación Nacional en Stablecoins de EEUU) presentada por el senador republicano Bill Hagerty busca brindar seguridad jurídica a los emisores de estas criptodivisas y garantizar la protección de los consumidores.

La propuesta de Hagerty surge como una evolución de la ley presentada en 2023 por el congresista Patrick McHenry y cuenta con respaldo bipartidista.

La legislación establece un esquema regulatorio que diferencia a los emisores según su capitalización de mercado, permitiendo que aquellos con un volumen inferior a 10.000 millones de dólares puedan operar bajo supervisión estatal, mientras que los más grandes estarían sujetos a normativas federales, aunque con la posibilidad de solicitar exenciones para continuar bajo regulación estatal.

El proyecto también asigna a distintas agencias federales la supervisión de ciertos emisores, con el objetivo de encontrar un balance entre la promoción de la innovación tecnológica y la necesidad de evitar riesgos financieros sistémicos.

Los ejes principales son:

Regulación a nivel estatal y federal: los emisores de stablecoins con una capitalización de mercado inferior a 10.000 millones de dólares podrán ser regulados a nivel estatal . Aquellos con mayores capitalizaciones pasarán al plano federal. USDT, por ejemplo, supera los u$s140.000 millones en circulante

Supervisión de agencias federales: el proyecto de ley designa agencias federales específicas para supervisar a ciertos emisores, buscando un equilibrio entre la innovación y la protección al consumidor

Las claves sobre los dólares cripto

Además, ofrece una definición legal de stablecoins como activos digitales atados a la cotización del billete estadounidense y buscará fomentar la inclusión financiera, transacciones eficientes y la supremacía del dólar a nivel internacional.

Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos legislativos en Estados Unidos para regular las stablecoins, como la Stablecoin Transparency Act, presentada en 2022 por el entonces senador Pat Toomey, que proponía requisitos de transparencia para los emisores de estos activos.

El efecto Trump en el mercado cripto

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de cambios significativos en la política estadounidense hacia las criptomonedas. Con la reciente asunción de Donald Trump a la presidencia, su administración ha mostrado un giro notable en su postura hacia los activos digitales.

Durante su campaña, Trump prometió políticas favorables al ecosistema cripto, incluyendo la creación de un Consejo Presidencial de Criptomonedas y la propuesta de una reserva estratégica de Bitcoin, con el objetivo de posicionar a Estados Unidos como la "capital cripto a nivel mundial".

La semana pasada, el republicano firmó una orden ejecutiva para conformar una reserva estratégica de criptomonedas, que consituye una suerte de refugio ante la posibilidad de una recesión o crisis financiera de escala global.

El lunes, el mandatario firmó otra orden ejecutiva para conformar un fondo de riqueza soberana. Si bien no dio detalles sobre su composición de activos (se presume que acciones y deuda de empresas estadounidenses), podría haber también criptomonedas en la cartera. El fondo se lanzará dentro de los próximos 12 meses.

Mientras Estados Unidos avanza en su propia regulación, en Argentina el tema sigue en un área gris. Aunque las stablecoins son ampliamente utilizadas como refugio de valor frente a la volatilidad del peso y las restricciones cambiarias, no existe una regulación específica para su emisión o uso.

Esto genera incertidumbre tanto para los usuarios como para las empresas del sector, que operan sin un marco normativo claro. Aunque USDT y otros dólares cripto conforman el 50% de los activos en posesión de los ahorristas locales.