El Gobierno Nacional oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Así se determinó este viernes 25 de octubre mediante el Decreto 953/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sobre las posibles repercusiones que esto puede tener en contribuyentes y contadores, el especialista José Simonella ofreció detalles sobre el alcance de la medida.

Simonella señaló que implica "una importante reducción en la cantidad de funcionarios y subdirecciones". "Se trata de una disminución significativa en la plantilla de la AFIP, aunque esperamos que no cause inconvenientes operativos a corto plazo", añadió en una entrevista con Telefe Córdoba.

Disolución de la AFIP: implicaciones para los contribuyentes

Sobre el impacto para los contribuyentes, Simonella aseguró que no debería haber mayores cambios, ya que las funciones fiscales seguirán intactas, tanto en lo que respecta a la Dirección General Impositiva (DGI) como a la Dirección General de Aduanas (DGA).

"Para los contribuyentes, no debería haber ningún impacto, ya que se mantendrán las funciones fiscales que antes realizaba la DGI y la aduana. Estas dos estructuras continuarán operando, por lo que no habrá cambios en la recaudación ni en los aspectos impositivos por el momento. Por ahora, solo se trata de una reducción en el personal de la AFIP, que esperamos no afecte su funcionamiento operativo", explicó.

En este sentido, indicó que, a menos que la reducción de personal genere problemas con los aplicativos, no debería haber impacto en los impuestos a pagar.

Reducción de personal

En cuanto a la reducción de personal, Simonella afirmó que no debería afectar la operatividad, ya que la AFIP es una entidad mayormente tecnológica. "La mayoría del trabajo lo realizan los profesionales de ciencias económicas, como los contadores, quienes se encargan de liquidar los tributos", explicó.

El experto destacó que gran parte del trabajo de la AFIP se basa en inteligencia artificial, cruces de datos e información, con poca intervención manual.

También mencionó que, aunque el Gobierno tiene buenas intenciones en cuanto a la reducción de gastos y la eficiencia en los organismos, "no termina actuando donde corresponde, que son los tribunales".

Por último, subrayó que la mayor preocupación de las entidades profesionales es el posible impacto en los contadores, aunque concluyó que, si las operaciones de la AFIP no se ven afectadas, no deberían tener mayores inconvenientes.