Ante la creciente preocupación por la proliferación de las apuestas online entre los más jóvenes, Brubank presentó una innovadora herramienta de control parental.

La función, integrada en la app de la entidad, permite a los padres monitorear en tiempo real las transacciones de sus hijos adolescentes (entre 13 y 17 años), brindándoles una herramienta para protegerlos de caer en la ludopatía.

¿Cómo funciona el control que evita que los jóvenes apuesten?

Según explicó la compañía, este nuevo servicio no solo busca prevenir el mal uso del dinero, sino también fomentar un diálogo abierto y constructivo entre padres e hijos sobre la gestión responsable de las finanzas. "Queremos empoderar a los padres para que puedan intervenir de manera oportuna y evitar situaciones que puedan generar deudas o conductas adictivas", afirma a iProUP un portavoz de Brubank.

"La medida es buena, pero estamos felicitando a una fábrica de autos por sacar un coche con cinturón de seguridad cuando el resto no lo hace", asegura a iProUP Julio López, periodista de TN experto en seguridad informática y divulgador de problemáticas como estafas o ludopatía.

Para el experto, "está bueno que se implemente esta herramienta, pero debería ser un estándar de seguridad". López afirma que el resto de las billeteras no quieren informar a los tutores y ese ocultamiento es adrede "para que los pibes puedan gastar como si fuera efectivo, sin el control de los padres".

Juan Bruchou, CEO de Bruibank, destaca que la iniciativa surgió en respuesta a las inquietudes de los usuarios: "Buscamos contribuir a la prevención, detectando de manera temprana cualquier señal de alarma".

Gracias a esta nueva funcionalidad, los padres pueden acceder a un detallado historial de los gastos y transferencias realizados por sus hijos, y, si lo consideran necesario, bloquear o restringir ciertas operaciones.

"Muchos de estos chicos tuvieron lo que se conoce como crianza digital. Tener una herramienta que permita acompañarlos es algo positivo", señala a iProUP el médico psiquiatra Rafael Groisman.

Para el experto, es muy fácil entrar a apostar en una aplicación que "los recibe dándoles un regalo, lo cual es muy estimulante para empezar a apostar".

La problemática del juego online entre menores

A pesar de las restricciones legales, muchos adolescentes logran acceder a plataformas de apuestas, exponiéndose a riesgos financieros y emocionales, como la ludopatía.

"El 40% de los chicos está apostando", comenta a iProUP Federico Pavlovsky, autor y psiquiatra especializado en adicciones. El experto sostiene que los efectos de un producto comercial perfecto para la época se verán después de años: "No tenemos ni idea cuál será el resultado en los adolescentes que están apostando".

Pavlovsky atribuye a las empresas de apuestas buena parte de esta dramática situación de gente tan joven con problemas de ludopatía: "Las campañas publicitarias fueron feroces y no se arbitraron los controles para que no ingresen menores".

"Cuando un chico entra en estas aplicaciones se le pregunta si es mayor de edad y con simplemente tildar esa opción accede a la posibilidad de apostar", agrega Groisman.

La pandemia aceleró este fenómeno, ya que el confinamiento incrementó el uso de dispositivos digitales y la oferta de juegos de azar online se expandió considerablemente.

Los expertos advierten que la edad de inicio en la timba digital se redujo significativamente, con muchos adolescentes iniciándose a los 12 años. El fácil acceso a dispositivos móviles, combinado con la proliferación de billeteras virtuales, facilitó la participación en estas actividades.

"Me parece perfecto lo que hace Brubank, con medidas mucho más fuertes, porque son los mismos chicos los que explican que pueden sortear los métodos vigentes", cierra Pavlovsky.

¿Cómo funciona el control parental de Brubank?

Los pasos para habilitar la nueva funcionalidad son :

Activación: el padre o tutor accede a su app de Brubank y solicita la autorización para supervisar la cuenta de su hijo

el padre o tutor accede a su app de Brubank y solicita la autorización para supervisar la cuenta de su hijo Registro del menor : el adolescente recibe una invitación por correo electrónico y debe completar el registro , verificando su identidad mediante un selfie y su documento de identidad

: el adolescente recibe una , verificando su identidad mediante un selfie y su documento de identidad Monitoreo: una vez validada la cuenta, los padres podrán visualizar en tiempo real todas las transacciones realizadas por su hijo.

Con esta iniciativa, Brubank busca posicionarse como un referente en la promoción de hábitos financieros saludables entre los jóvenes y sus familias, brindando una herramienta esencial para proteger a los adolescentes de los riesgos asociados al juego online.