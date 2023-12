Las criptomonedas popularizaron el concepto de GameFi, la combinación de juegos y finanzas por la cual los usuarios logran ganancias en dinero digital usando plataformas de entretenimiento:

Datos de Finder provistos a iProUP arrojan que el 12% de los argentinos ya usó títulos P2E, a tono con la media regional (13%) y por encima de Europa (8%).

Perosurgió la tercera variante: learn-to-earn (aprender para ganar), modelo que apunta al aprendizaje y conocimiento del usuario del mercado cripto, con doble beneficio: económico y educativo.

¿Qué es el modelo "Learn-to-earn" y cómo funciona?

Concretamente, el learn-to-earn (L2E) es un esquema de recompensa con criptomonedas sólo por aprender sobre activos digitales, con ganancias al efectuar bien las pruebas o cuestionarios.

"Learn-to-earn es un modelo propuesto por plataformas de aprendizaje sobre cripto, blockchain y web3. Se diferencia radicalmente del ámbito académico, en el cual los estudiantes se esfuerzan por cumplir con cursadas. El único beneficio que obtienen es adquirir conocimientos que, de tener algún impacto, lo ven reflejado tiempo después al conseguir un ascenso o trabajo nuevo", ilustra a iProUP Santiago Echazú, CIO y cofundador de Paisanos.

En su visión, la educación tradicional "es como dedicarse a plantar semillas que no tenemos idea si van a prosperar o no, ni en cuanto tiempo", mientras que el L2E cambia la lógica: "Si aportas valor, se te retribuye. La propuesta inicial incluye una retribución económica por realizar, aprobar y colaborar con tu aporte en los cursos de formación que proponen estas plataformas".

Para el ejecutivo de Paisanos, aunque se trate de un esquema similar al del play-to-earn o el move-to-earn para ganar dinero, este modelo va un paso más allá ya que busca "formar una comunidad cada vez más activa y mejor informada sobre el mundo cripto".

"Por otro lado, plantea un futuro prometedor en la enseñanza y aprendizaje, ya que es solo el comienzo de una lógica de construcción del conocimiento descentralizada por la cual todos damos y aportamos valor", completa.

Por su parte, Mariano Galdo, CEO de Grava Digital, afirma a iProUP: "Todos estos casos no dejan de ser compromisos representados en contratos inteligentes descentralizados: siempre que la condición se ejecute, se recibe una recompensa". Por lo tanto, resume en que los L2E son "cripto a cambio de demostrar conocimiento".

Estas retribuciones son en criptomonedas que, por medio de plataformas persona a persona (P2P) como Binance, pueden convertirse en pesos al valor blue en Mercado Pago.

Learn-to-earn: qué requisitos se necesitan para empezar

De acuerdo a Echazú, los requisitos para empezar a generar ingresos con una plataforma L2E varían según la plataforma que ofrezca los cursos: "Cambian los tiempos, cantidad de inscriptos, puntajes y el método de enseñanza. Pero, de base, para participar en cualquiera se debe contar con una billetera digital y crear una cuenta en un exchange".

"El verdadero desafío de esta metodología es sacar a las criptodivisas de la ecuación, hacerlo peer to peer (entre pares): yo te retribuyo el valor que me das con otro valor, que no necesariamente tiene que ser dinero. Si el valor es la moneda, en ese caso ganar plata sí es la finalidad", aclara.

Galdo coincide en que estos servicios son provistos por exchanges. Los que cripto son activos que no sólo se almacenan, sino que "se invierten bajo distintos métodos y cada plataforma dispone de sus requisitos de manera independiente".

Consultado sobre el origen de los fondos en este tipos de servicios, el cofundador de Paisanos indica que las plataformas son grandes exchanges que poseen una base de usuarios sólida.

Otras lanzan sus nuevos tokens al mercado junto con las formaciones, que comienzan a consolidarse desde los pagos que emiten a partir de los propios cursos a los estudiantes en esa moneda.

Galdo añade como un factor clave "la acumulación de activos en plataformas existentes". A estas se suman aquellas que relacionan instituciones interesadas en invertir en conocimiento y usuarios finales deseosos de participar. "Lo bueno de la blockchain es que su implementación es transparente y trazable", enfatiza.

Entre las plataformas que ofrecen learn to earn, Nahuel Burbach, Community Lead de Pool Together para América Latina, señala a iProUP que Coinmarketcap o Coingecko entregan algo parecido a los clásicos sistemas de recompensas por puntos o millas que se ven en bancos o portales de turismo.

"Otras, como RabbitHole, realizan acuerdos con proyectos que apuntan a la visibilidad y proponen un tema interesante para aprender. Así, son estos últimos los que ponen a disposición una cierta cantidad de fondos, generalmente un token nativo, para que los usuarios puedan ganarlos", agrega.

Learn-to-earn: dónde se puede ganar criptomonedas aprendiendo

Entre las principales plataformas que implementan estrategias L2E se encuentran los exchanges. que apuntan a consolidar una comunidad de usuarios al tanto de las últimas novedades del ecosistema y de la plataforma en particular. Las más conocidas son:

Binance

Coinbase

CoinMarketCap

Polkadot

Revolut

Bit2Me

Burbach menciona que algunas plataformas, como Binance Academy o CoinGecko, requieren la creación de un usuario para participar. En otras, como RabbitHole, la persona debe certificar que es un humano a través de algún protocolo de identidad como BrightID y luego conectar su billetera para empezar a interactuar.

En la plataforma de Binance, por ejemplo, se pueden encontrar unos 300 artículos de diversa índole que abarcan tópicos desde análisis técnico y economía, hasta criptografía y ciberseguridad.

Learn to earn: ¿cuánto dinero se puede ganar?

La gran pregunta que todos se hacen a la hora de probar esta novedosa posibilidad de obtener un nuevo ingreso es cuánto se puede ganar en las plataformas learn-to-earn.

"Los montos están condicionados por la cantidad de tokens que ofrece la plataforma, es decir, son limitados y se establecen por orden de llegada", dice el CIO de Paisanos.

La ganancia en los modelos learn to earn varían según la plataforma y el tiempo que se le dedique a la actividad

"Por otro lado, las criptomonedas suben y bajan de valor, con lo que, dependiendo de cambios en el mercado, estos cursos varían tanto en lo que cuestan como en lo que retribuyen", añade.

Las secciones Earn de Coinmarketcap o Coingecko ofrecen premios que van de 10 a 30 dólares por ver videos y responder preguntas dentro de las campañas proporcionadas por empresas de la talla de Binance, Tron o Polkadot. Y se pueden completar todos para acumular más beneficios.