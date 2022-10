¿Qué pasa con tus dólares digitales si el exchange cierra?: hay una única forma de que tu plata esté protegida

Expertos cuentan qué se puede hacer para evitar perder los fondos en el caso de que una exchange desparezca. Conocé cómo estar prevenido

Los exchanges son una empresa como cualquier otra. Pueden ser más modernas y tecnológicas pero no escapan de la lógica del mercado. Por eso, cuando hay recorte de personal o casos más extremos en los que dan por finalizadas sus operaciones, crece el pánico en los ahorristas.

Pero no todo está perdido si se es precavido con las inversiones. En primer lugar, hay que tener en cuenta dos diferencias clave:

Una billetera cripto es una app o un dispositivo similar a un pendrive cuya función es almacenar monedas y controlar operaciones vía claves privadas. Se conectan directamente a la blockchain

Exchange es una empresa para operaciones cripto. Para eso, abre billeteras y mantiene el control sobre las claves privadas para custodiar los fondos. También sirve para almacenarlas, pero las monedas no son 100% del usuario hasta que no las transfiera a una wallet propiamente dicha

Ignacio Indaburu, Head of Operations de Satoshi Tango, señala a iProUP que "en las wallets propiamente dichas, contamos con las claves de acceso para ingresar a los fondos sin la necesidad de depender de ese software o de ese dispositivo".

Es decir, las divisas digitales se encuentran almacenadas en las blockchain: es posible ver saldos con un explorador de cadenas de bloques si se cuenta con la clave pública, pero sin la privada no se podrá hacer nada con ellos.

Ahora bien, ¿qué ocurre si el exchange o la billetera quiebra, cierra o desaparecen sus fundadores?

¿Cómo recuperar las criptomonedas?

Si se trata de dinero guardado en un exchange, dependerá del acceso que tenga la compañía a las claves privadas de cada dirección. "Si no posee acceso, ese dinero está perdido, ya que no contamos con la contraseña para acceder a los fondos. En cambio, si se cuentan con las claves privadas, es muy probable que puedan ser recuperados sin inconvenientes", detalla Indaburu.

En el mundo cripto se repite un viejo dicho: "Not your keys, not your money", es decir, si no tenés las claves, no tenés el dinero. "Es como dejar la plata en el banco: pueden pasar cosas y podés perder el efectivo", señala Indaburu.

En la misma línea, Fernando Grill, CEO de Nxtfi, señala a iProUP que si una wallet cierra debería devolver las cripto a sus poseedores originales de forma acordada, al igual que un exchange. Sin embargo, eso dependerá de la legislación local y jurisdicción en la que esté ubicada.

Añade que "con la actual regulación global de cripto activos, las chances de que eso no suceda se multiplican. Corea del Sur, por ejemplo, impulsó una regulación después del crash de Terra".

"En 2021 la diputada Liliana Schwindt había ingresado un proyecto bastante bueno, pero no progresó. Hay varios presentados de varios partidos, pero no está claro cuál avanzará", sentencia.

Con una mirada más crítica, Luis Paolini, director de la Licenciatura en Gestión de Negocios del ITBA, afirma que un exchange es como un banco pero digital: "En un exchange, vos le transferís plata y puede hacer dos cosas: te da una cuenta personal o una colectiva. En verdad, te está diciendo esta plata es tuya pero está todo guardado en un solo lugar", detalla.

Además, advierte que si un exchange se funde se puede perder la inversión. "Acá también juega el hecho de si querés tener el dinero en un soporte físico o digital. Si lo tenés vos, nadie te lo saca, si lo ponés en un exchage, corrés el riesgo de perderlo y es irrecuperable", advierte.

Los exchanges son ideales para quienes dan sus primeros pasos o realizar varias transacciones fiat-cripto

¿Dónde conviene guardar las criptomonedas?

La respuesta depende de la frecuencia con la que se vayan a utilizar la criptomonedas.

Las apps conocidas como billeteras sin custodia (como Metamask, Klever, Math y similares) son una de las formas más segura de almacenarlas, pero también requieren de conocimiento más avanzado sobre el funcionamiento de las criptomonedas.

Como están conectadas a Internet (y, por lo tanto, más sensible a hackeos), se las llama "calientes", en oposición a las "frías", como las hardware wallets (dispositivos similares a un pendrive) o las paper wallets, que simplemente consisten en escribir las claves privadas en una hoja (o varias) de papel y sólo ingresarlas en una app al operar.

"La conveniencia o no dependerá de qué tanto vayamos a utilizar esas criptomonedas a corto y mediano plazo. Si pensamos en almacenarlas por varios años, lo recomendable sería utilizar una billetera fría", recomienda Indaburu. Grill acota que este tipo de wallets tienen como contra que no permiten generar ganancias.

"En ese sentido, una billetera fría sería equivalente a tener dinero en efectivo. Es más seguro, pero no se obtiene una rentabilidad. En términos de seguridad, lo recomendable es tener las claves en un soporte físico, es decir en papel, no en digital en ningún tipo de archivo", detalla.

Criptomonedas: ¿qué hay que tener en cuenta para no perderlas?

Los usuarios deben saber que el mundo cripto es relativamente seguro,si bien existen ciertas situaciones en las que sus fondos pueden verse vulnerados.

Por esta razón, los expertos recomiendan activar todas las herramientas disponibles para proteger los accesos a las wallets y las cuentas en exchanges, principalmente el segundo Factor de Autenticación o 2FA, que agrega una segunda capa de protección.

Las paper wallet son una de las alternativas más seguras para guardar las criptomonedas

Para ello, cuando el usuario se logueé, la app pedirá un código numérico para acceder a la cuenta o wallet. Este se obtiene al vincular una app de autentificación, como Google Authenticator o Authy.

Otra cuestión que puede generar preocupación son los ataques de phishing, técnica en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por una persona o empresa de confianza a través de mensajes de email, redes sociales o WhatsApp que simulan ser verdaderos con el objeto de obtener información personal de sus víctimas.

Para no caer en estas trampas, es recomendable prestar atención a las direcciones de los sitios en los que se ingresa, activar el 2FA en apps que lo permitan y estar atentos a los mensajes que se reciben: si lo que se ofrece es demasiado bueno para ser real, probablemente no lo sea.

Por otro lado, Grill remarca que lo fundamental es "tener en claro si uno no es dueño de esas llaves, tampoco lo es del criptoactivo", a lo que Paolini añade: "Te abrís una wallet, te transferís el monto y no te lo va a sacar nadie. Siempre y cuando seas prolijo con tu seguridad informática, claro".

Así, los exchanges son la mejor opción para usuarios novatos, para conseguir criptomonedas con pesos y utilizar servicios como tarjetas prepagas. Los más avanzados pueden usar las apps sin custodia para ser dueños de sus claves, aprovechar las finanzas descentralizadas y ahorrar. Quienes busquen atesorar por largos períodos, la alternativa más segura son las billeteras frías.