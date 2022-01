Los juegos de play-to-earn llegaron para cambiar en el mundo de las criptomonedas

Títulos como Axie Infinity y The Sandbox, están revolucionando el tradicional modelo de negocio de los videojuegos. Cómo funcionan

Los videojuegos play-to-earn (jugar para ganar) desembarcaron en el universo cripto y revolucionaron el modelo de negocio de la industria del entretenimiento gracias a la posibilidad que le brindan a los participantes para generar ingresos.

Fruto de esta interesante característica es que en los últimos tiempos el sector ha recibido grandes aportes de capital riesgo: 24 empresas de juego basadas en blockchain consiguieron u$s476 millones solo en la primera mitad de 2021.

Axie Infinity y The Sandbox son los títulos más conocidos de este ecosistema y gracias a su enorme popularidad han podido desarrollar un sistema económico propio.

The Sandbox fue uno de los videojuegos del 2021 más famoso dentro del mundo cripto

¿Cuál es el origen del dinero?

El valor de todos los juegos play-to-earn proviene de la moneda que los jugadores ganan dentro de la plataforma. Pero no todos los juegos tienen el mismo modelo, y algunos nombres pequeños solo buscan sacar provecho de la moda del metaverso.

La mayoría de los juegos tienen fichas nativas para las compras dentro del juego y el comercio entre jugadores. Obtienen valor a través del uso de sus tokens, que los usuarios y los traders de criptodivisas consideran valiosos, según el desarrollador de la cadena de bloques James Bachini.

Por ejemplo, el modelo utilizado por Axie Infinity cuenta con que los jugadores realicen una fuerte inversión inicial en NFT (o Axies, en este caso) específicos del juego. A continuación, los jugadores pueden intercambiar sus activos digitales en el juego -ganados por jugar- a un precio apreciado con otros jugadores, que continúan el bucle para inyectar valor en la economía del juego.

Los propietarios del juego y los inversores están convencidos de que la gente seguirá jugando y canalizando dinero hacia él. Esto se debe a que la propiedad de activos digitales está ganando la aceptación de la corriente principal.

Axie Infinity demand auna inversión inicial de sus usuarios

Otro de los juegos más populares

Cypto Cars World es una plataforma inspirada en el videojuego Need for Speed en el que los usuarios compiten con autos representados por tokens no fungibles (NFT), es decir, activos digitales dentro de una blockchain que son únicos e irrepetibles, a diferencia de otras redes, donde –por ejemplo– un bitcoin es igual (vale lo mismo) que otros bitcoins.

El concepto inicial es simple: hay que adquirir cinco CARS, una moneda que se puede comprar con una billetera sin custodia (como Metamask) en el exchange PancakeSwap, ya que está basada en la Binance Smart Chain.

Cada CARS vale unos 3 dólares. Esa moneda luego se puede convertir a RC, un token que sólo sirve dentro del juego para comprar autos o combustible, abonar reparaciones, etcétera. En esa divisa además se recibirán las recompensas, que luego se pueden convertir a CARS para canjearla por otras cripto.

Con el correr de las carreras, se van generando puntos de experiencia y ganando niveles dentro del juego que hacen el activo más valioso. Además, se pueden vender los autos. Es decir, Crypto Cars World se inscribe en la modalidad Play2Earn o "jugar para ganar".

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, afirma a iProUP que estas alternativas no son algo nuevo, sino que son una manera de modernizar lo que ya venía sucediendo con los juegos más convencionales.

"Estos juegos llevaron a las redes descentralizadas lo que ya había en otros mundos. Antes se comercializaban en mercados secundarios, era una negociación p2p, en cambio los NFT permitieron que los premios se puedan canjear en un Exchange", menciona.

Asimismo, Hinz comenta que desde Binance trabajan con varios tokens, en especial el de Axie Infinity. "Estamos viendo un incremento muy alto de consultas".

Con cada vez más usuarios ingresando al juego y obteniendo experiencias positivas con las criptomonedas, ya no hay vuelta atrás, pues a partir de allí acceden a un nuevo mundo, en el que también están obligados a aprender. De esa manera, se esfuerzan por comprender en detalle términos como Ethereum, Metamask, NFT, así como otros propios del entorno de las criptomonedas y que forman parte del vocabulario de quienes se desempeñan en este ecosistema.

Por otro lado, Axie Infinity, continúa sumando jugadores activos y actualmente tiene más de 110.000 usuarios, según datos de DappRadar. Sin embargo, ya fue superado por otros proyectos similares, como Splinter Lands y Alien Worlds, ambos con más de 240.000 gamers activos. Quiere decir que, con la llegada de más jugadores al ecosistema, también crece la adopción de criptomonedas.

Las cifras también demuestran que, si bien el 2021 fue el año de Axie Infinity, otro panorama distinto se presenta para el 2022, aunque definitivamente queda claro que la fiebre de los juegos play to earn apenas está comenzando, indicó Criptonoticias.