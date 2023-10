Coinbase: ofrecererá futuros de criptomonedas a usuarios fuera de EE. UU. con su nueva licencia

Coinbase ha obtenido una licencia en Bermudas que le permite ofrecer intercambio de criptoderivados a clientes minoristas fuera de los Estados Unidos

En mayo Coinbase presentó su plataforma de activos digitales, Coinbase International Exchange, enfocada en ofrecer futuros perpetuos de Bitcoin y Ethereum a usuarios no estadounidenses y regulada por la Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA).

Recientemente, obtuvo una nueva licencia para permitir a este negocio brindar acceso a contratos de futuros perpetuos regulados en Coinbase Advanced a clientes minoristas fuera de los EE.UU. La operación se iniciará en las próximas semanas.

Este paso es parte de la estrategia "Go Broad, Go Deep" de Coinbase para su expansión internacional y su compromiso de colaborar con reguladores globales de alto nivel en la regulación de criptomonedas para fomentar la innovación.

Al ofrecer futuros perpetuos a clientes internacionales, la empresa busca contribuir a la transformación del sistema financiero global y brindar más oportunidades económicas a los usuarios de todo el mundo.

Coinbase avanza globalmente en el mercado de criptoderivados

Coinbase, una empresa cotizada en la bolsa estadounidense, continúa su esfuerzo de expansión global en el mercado de criptoderivados.

La compañía ya obtuvo una licencia de la Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA) que permite a instituciones no estadounidenses negociar futuros perpetuos.

Coinbase obtuvo la licencia que le permitirá ofrecer futuros perpetuos fuera de EE. UU.

Destacando la creciente demanda de productos de inversión en criptoderivados a nivel mundial, Coinbase señaló que este mercado representa aproximadamente el 75% del volumen total de operaciones con criptomonedas. La empresa se posiciona como líder en este sector en constante crecimiento.

Además, Coinbase informó que su plataforma Coinbase International Exchange ya ha experimentado un volumen de negociación nocional de más de USD $5.500 millones en el segundo trimestre.

Estos movimientos de expansión internacional se producen en medio de desafíos regulatorios en los Estados Unidos, incluyendo una demanda civil de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Recientemente, Coinbase anunció la aprobación de su registro ante el Banco de España, lo que le permitirá ofrecer servicios de compra, venta y custodia de criptomonedas a clientes minoristas e institucionales en ese país europeo.

Coinbase, en la mira: la SEC advirtió al exchange suspender operaciones de criptomonedas distintas a bitcoin

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) pidió a la plataforma de exchanges de criptoactivos Coinbase que detuviera todas las operaciones con criptomonedas distintas al bitcoin.

Esto ocurrió antes de que, a principios del mes de junio, la compañía fuera demandada por operar como una bolsa de valores no registrada. El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, dio a conocer esta información.

La SEC pidió a Coinbase detener todas las operaciones de criptomonedas diferentes a bitcoin.

"Realmente no teníamos otra opción en ese momento. Eliminar todos los activos que no sean bitcoin, que por cierto no es lo que dice la ley, habría significado esencialmente el fin de la industria de las criptomonedas en los EE.UU.", comentó Armstrong

Y agregó: "De alguna manera hizo que fuera una elección fácil…vayamos a los tribunales y averigüemos lo que dicen".

Coinbase: la SEC pidió detener las operaciones de criptomonedas distintas al bitcoin

Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (CNMV) informó al periódico que no presentó solicitudes oficiales para que las plataformas eliminen los criptoactivos.

Explicaron que durante una investigación, el personal puede compartir su propia opinión sobre conductas que podrían plantear dudas ante la Comisión en virtud de las leyes de valores.

A principios del mes de junio del año pasado, la SEC presentó una demanda contra Coinbase acusándola de operar como una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional sin registro.

Además, la entidad también fue acusada de no registrar adecuadamente su servicio de criptoactivos.

Coinbase, la plataforma de intercambio de criptoactivos fue demanda por la SEC por operar como una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional sin registro.

La demanda de la SEC fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un día después de la que se presentó contra Binance.

Según argumenta la demanda, desde al menos 2019, Coinbase obtuvo ganancias de miles de millones de dólares al "facilitar ilegalmente" la compra y venta de criptoactivos.

La acusación también señaló que la plataforma ofreció servicios que tradicionalmente corresponderían a una bolsa, un corredor y una agencia de compensación, sin registrar ninguna de estas funciones ante la SEC, tal como lo exige la legislación.

Con este fin, el regulador de los mercados estadounidenses, consideró que la omisión de registro por parte de Coinbase dejó a los inversores sin importantes protecciones.

Esto incluye la ausencia de inspecciones por parte de la SEC, requisitos de mantenimiento de registros y salvaguardias contra conflictos de intereses, entre otras medidas de seguridad.

Dentro de la demanda, la SEC afirmó además que el holding de Coinbase, Coinbase Global Inc. (CGI), actúa como una entidad de control de Coinbase, lo que implica que también es responsable de ciertas infracciones cometidas por Coinbase.