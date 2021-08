Mirá las formas en que podés generar ganancias utilizando los futuros de bitcoin

Siempre que hay datos sobre la liquidación de contratos de futuros, muchos inversores y analistas novatos concluyen instintivamente que se trata de especuladores degenerados que utilizan un elevado apalancamiento u otros instrumentos de riesgo. No cabe duda de que algunos exchanges de derivados son conocidos por incentivar el uso de un apalancamiento excesivo por parte de los minoristas, pero eso no representa la totalidad del mercado de derivados.

Recientemente, inversores preocupados como Nithin Kamath, fundador y consejero delegado de Zerodha, cuestionaron cómo los exchanges de derivados podían manejar la volatilidad extrema mientras ofrecían un apalancamiento de 100x.

When a platform offers leverage or funds the customer to buy for more than the money in the account, the platform takes a credit risk. With Crypto exchanges offering 10 to 100x leverage (futures), on days like today, I wonder who monitors liquidity position of these platforms 1/2 — Nithin Kamath (@Nithin0dha) May 19, 2021