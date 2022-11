La multinacional que anunció despidos masivos en 2023

Afectará al 5% de la fuerza de trabajo de la compañía y se reducirá la inversión en espacios de trabajo como parte de una gran reestructuración

La multinacional Cisco Systems anunció el miércoles en una conferencia para inversores que iniciará una profunda reestructuración que implicará despidos del personal en 2023. De esta forma, los despidos en el sector tecnológico continúan.

La noticia llegó mientras Cisco anunciaba que logró los mayores ingresos trimestrales de la historia de la compañía: u$s13.600 millones, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el trimestre del año anterior.

La empresa avisó que en el próximo año fiscal tiene pensado invertir unos u$s600 millones en el pago de indemnizaciones y otros gastos vinculados con esos cambios. Reuters publicó que los recortes afectarían al 5% del personal de la empresa.

La empresa reforzó la inversión en el segmento de redes empresariales y en seguridad. El informe presentado a inversores asegura que la idea es ahorrar costos para permitir una mayor inversión en áreas clave. El cambio también implica reducir su huella en espacios de trabajo e instalaciones mobiliarias.

El director financiero de Cisco, Scott Herren, indicó que se trata de lograr un equilibrio en el tamaño de los equipos de trabajo. Las reducciones de personal comenzarán tan pronto como el segundo trimestre del año fiscal 2023.

Despidos masivos en tecnológicas

Cisco no es la única empresa tecnológica que anunció despidos estos días. Twitter, Amazon, Meta, Salesforce, Stripe y muchas otras recortaron sus plantillas en las últimas semanas.

Muchas empresas tecnológicas realizaron despidos masivos

El caso más escandaloso fue el de Twitter, por el procedimiento para despedir a 3.500 personas por email y dejándolos fuera de los sistemas de la compañia y de las oficinas, tras la llegada del nuevo dueño de la red de microblogging, Elon Musk, y su equipo.

El dueño de Tesla y SpaceX -que saltó a la fama como uno de los fundadores de PayPal- compró Twitter por u$s44 mil millones. Pero la empresa perdía, según sus propias palabras, unos 4 millones al día, por lo que se hacía inevitable el recorte de áreas enteras.

Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció los recortes más grandes en sus 18 años de historia: 13% de su fuerza de trabajo de 87.000 personas alrededor del mundo se vio impactada.

Lyft, la app rival de Uber en EE.UU., despidió a unos 700 empleados; la fintech Pleo hizo 150 despidos; y la compañía de pagos Stripe, que prescindirá de 1.000 este mes de noviembre.

Por su parte, Amazon también es una de las compañías que se sumó a la reciente ola de despidos masivos. Además, el gigante tecnológico de Seattle prevé un recorte de 10.000 personas, lo que supone un 3% de los trabajadores fijos de Amazon y un 1% de la plantilla total en todo el mundo.

¿Por qué las grandes tecnológicas están despidiendo a sus colaboradores?

"Una de las principales razones tiene que ver con el exceso de contrataciones durante la pandemia, que resultó en un incremento notable de las plantillas de muchas de estas grandes tecnológicas y que al fallar en sus resultados no pudieron sostener", explica a iProUP el economista Leonardo Piccioli.

Cisco Systems iniciará una profunda reestructuración que implicará despidos

Para Leonardo Valente, director de ASEA, los despidos masivos son parte de un proceso de ajuste relacionado con el estado en general de la macro:

"El 'vuelo a la calidad' de los inversores en un mundo con mayor inflación y tasas de interés, y la baja de la cotización de las grandes compañías, que tienen que salir a dar señales de manera desesperada de un compromiso con la rentabilidad".

Aclara que, en general, no están cesanteando muchos recursos IT, sino que hacen foco en funciones no tecnológicas o periféricas como marketing, comunicaciones, operaciones, recursos humanos, etc.

Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting y Responsable del OPSSI de Cessi, confía a iProUP que lo más correcto es decir que se trata de un fenómeno que se está dando mayormente en empresas de base tecnológica que cotizan en bolsa, en tanto todavía hay un mucho empleo IT en otras industrias de la economía real que no sufrieron recortes.

"El mercado hizo correcciones en términos de valor, ya que muchas tecnológicas están valuadas no por el flujo de fondos que producían sino por lo que se esperaba que valdrían a futuro", expresa Guaragna.

"Al encarecerse el costo del dinero por la suba de tasas, los fondos que provienen de Wall Street se recortan. Así, los planes de expansión se derrumban y quedan expuestas las que pierden dinero de modo recurrente", concluye.