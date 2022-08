Estos son los 4 videojuegos NFT que prometen este 2022

Cada vez más personas ven a esta rama de entretenimiento dentro de mundo cripto como un "trabajo full time", que les permite divertirse y ganar en dólares

Los NFT (tokens no fungibles) son activos digitales coleccionables, que se caracterizan por ser únicos e infalsificables. Estas valoradas piezas se están utilizando en los videojuegos "play-to-earn" (jugar para ganar), como objetos o personajes dentro de sus universos y cuentan con la particularidad de que pueden ser mejorados y hasta vendidos a otros jugadores.

De esta manera, con una pequeña inversión o con horas de juego, se puede mejorar el NFT para luego comercializarlo y obtener ganancias a pesar de la caída de los precios que afecta al ecosistema de las criptomonedas.

Axie Infinity y The Sandbox son los títulos más famosos del segmento y gracias a su enorme popularidad han podido desarrollar un sistema económico propio.

Y si bien no todos los títulos tienen el mismo modelo (algunos nombres solamente buscan sacar provecho de la moda del metaverso), la mayoría poseen fichas nativas (que entregan como recompensas) para las compras dentro de su universo y el comercio entre jugadores.

Videojuegos NFT que se consagrarán este año

Inspirado en el famoso videojuego Need for Speed, Cypto Cars World es una plataforma donde los usuarios compiten con autos representados por tokens no fungibles (NFT), es decir, activos digitales dentro de una blockchain que son únicos e irrepetibles.

El concepto inicial es simple: hay que adquirir cinco CARS (cada una tiene un valor aproximado de u$s3), moneda que se puede comprar con una billetera sin custodia (como Metamask) en el exchange PancakeSwap, ya que está basada en la Binance Smart Chain.

Axie Infinity se consagró el año pasado como el juego más famoso del sector

Luego se puede convertir a RC, un token que sólo sirve dentro del juego para comprar autos o combustible, abonar reparaciones, etcétera. En esa divisa además se recibirán las recompensas, que luego se pueden convertir a CARS para canjearla por otras cripto.

Con el correr de las carreras, se van generando puntos de experiencia y ganando niveles dentro del juego que hacen el activo más valioso. Además, se pueden vender los autos. Es decir, Crypto Cars World se inscribe en la modalidad "jugar para ganar".

My Neighbor Alice es otro título que no deja de sumar usuarios día tras día. Posee una temática de granja y construcción que se encuentra inspirado en el reconocido Animal Crossing.

Dentro de esta plataforma se pueden comprar parcelas para completar una gran variedad de acciones y luego venderlas como NFT.

Más opciones para ganar criptomonedas jugando

Mir 4 es otro de los videojuegos que está revolucionando la industria de los títulos de entretenimiento NFT y al mundo de las criptomonedas.

Su éxito se debe a su alta calidad visual, que se diferencia de un sector que tiene gráficos de generaciones pasadas de juegos.

Mir 4 es uno de los videojuegos NFT más populares del 2022

Pero además de esta característica, también permite a los usuarios ganar dinero mientras disfrutan del título.

Por último, se destaca Darkspace, videojuego NFT que se basa en una modalidad de estrategia ambientada en el espacio.

Te puede interesar Simuladores de Plazo Fijo UVA: qué bancos están dando más

Darkspace brinda la posibilidad de armar un poderoso ejército para atacar a otros planetas y obtener gran variedad de recursos que más adelante se pueden intercambiar o vender para obtener ganancias.