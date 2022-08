Las mejores interpretaciones musicales en el metaverso ya tienen su premiación

El canal de televisión MTV ha lanzando una premio para la categoría de entorno virtual para la mejor actuación del metaverso.

La misma se ha realizado junto a la empresa Roblox

De esta manera nace la "Best Metaverse Performance", con subcategorías típicas como "Video del año", "Artista del año" y "Canción del año".

También se lanza una experiencia virtual de los VMA en la plataforma de juegos de realidad virtual, con tres juegos por semana hasta la premaiciónel 28 de agosto.

"Una de las cosas más emocionantes es que brinda la experiencia de los VMA a las personas en cualquier lugar del mundo", dijo Amy Campbell, directora de marketing de Paramount Media Networks y MTV Entertainment Studios.

Los juegos fueron desarrollados junto a Super League Gaming, y permitirán recolectar tokens con el logotipo de MTV para poder votar porlos premios.

Now that you’ve seen the nominees for Best Metaverse Performance at the 2022 #VMAs... it’s time to VOTE for your fave!!!Vote on @Roblox through The #VMA Experience right now ?? <ahref="https://t.co/0u9CJEjKyO">https://t.co/0u9CJEjKyO pic.twitter.com/9rRzCEDHyX — MTV (@MTV) August 13, 2022