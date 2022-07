Un nuevo negocio en Argentina tiene solo tres letras: cómo invertir en un activo digital que no para de crecer

La industria de los NFT está en ascenso en especial en la industria local que ve con buenos ojos un nuevo comercio digital con autentificación

En el nuevo mundo de las finanzas 4.0 , los tokens no fungibles irrumpieron como una gran novedad, al ser un tipo de activo digital que:

Representa la propiedad de algo único e irrepetible

No se puede cambiar por algo de valor económico similar

No es divisible, es decir, no hay "centavos" de un NFT

Se puede saber quién es el autor, el dueño actual y los propietarios anteriores, gracias a la tecnología blockchain

Como muestra de su avance, en el primer trimestre unas 950.000 direcciones únicas compraron o vendieron un NFT contra las 627.000 del último cuarto de 2020. Si bien los primeros en explotar esta innovación fueron los artistas digitales y celebrities, cada vez va teniendo más usos en empresas y gobiernos. Además, muchos argentinos ya están apostando a ellos.

¿Qué proyectos argentinos hay en NFT?

"Ser global es muy simple en esta industria. Para los argentinos que les cuesta conectarnos con el mundo, por las políticas de importación y exportación vigentes, esto es oro", asegura a iProUP Sebastián Domfrocht, CEO y fundador de CapyArmy, una colección de NFT basados en carpinchos.

El proyecto corre en la blockchain de Polygon, aunque posee una sidechain (cadena paralela) que se conecta a Ethereum para operar en ambas redes. La idea nació en Dubái: Domfrocht primero desarrolló la Degen Dinoz con celebridades e influencers.

Los carpinchos también se convirtieron en NFT

"Hoy rebrandeamos la marca con el nombre CapyArmy y elegimos como personaje principal al carpincho, ya que es muy representativo de nuestro país. Estamos trayendo a Buenos Aires el concepto de la moda, el arte y el NFT, con una idea que es muy de afuera", asegura Domfrocht.

Según el ejecutivo, es un momento "clave" para la industria cripto en el país, que pisa cada vez más fuerte. "Por eso vemos empresas como Binance sponsoreando a la Selección, algo que no es un dato menor. Puso el ojo aquí porque nuestra sociedad es muy fuerte en el uso de criptomonedas no solo por gusto, si no por necesidad: la inflación está acelerando mucho la adopción", señala.

Además, remarca que "la Web3 es el futuro. Se trata de la revolución del dinero. Argentina es un lugar maravilloso para que todo esto siga desarrollándose".

Otro proyecto interesante tiene como protagonistas a los personajes de La Llama que llama, una recordada y multipremiada serie de publicidades creada por la exitosa dupla creativa Ramiro Agulla-Carlos Baccetti en los '90 para Telecom. Así, Llama P.I.C. cuenta con 10.100 llamas únicas.

"Podés ser propietario de este arte único a través de la blockchain de Ethereum", detallan a iProUP desde la compañía, que asegura que cada uno de estos NFT ofrece acceso a beneficios exclusivos.

Añaden que "gran parte de la colección se generó desde una programación que desarrollamos, pero además existen Llamas Legendarias que fueron producidas sin intervención del software aleatorio y es por ello que adquieren más valor aún".

Agulla y Bacetti lanzaron la "Llama que Llama" en tokens no fungibles

Por su parte, Paul Fernández, responsable de Fire Community Studio, afirma a iProUP que la industria NFT en Argentina tiene un altísimo potencial. "El país tiene muy buenos talentos en arte digital. De hecho, se exporta mucho y hasta hay diseñadores que trabajan para empresas del exterior. El atractivo de un NFT es el poder de pertenencia de una pieza", remarca.

En este sentido, su firma lanzará en septiembre la colección de Big Boys Art, que se creó con el fin de trasmitir paz y libertad. "Se trata de personajes basados en uno de los años '70 y '80, con ganas de transmitir muchas emociones. Es una colección amplia y llena de diversidad", cuenta.

Además, harán una acción benéfica con la Fundación Sonríe la Vida. "Estaremos haciendo una cápsula de la colección a beneficio de la ONG y se subastarán 100 NFT y 20 cuadros de distintos artistas".

¿Cómo la Argentina puede aprovechar el boom de los NFT?

Maximiliano Hinz, director general de Binance para Latinoamérica, señala a iProUP que los NTF, como arte, aún se encuentran en una etapa inicial en Argentina, por lo que hay mucho lugar para explorar.

"El país tiene un gran historial en el tema de artes visuales. Todavía no hemos llegado a ver una gran penetración pero solo es cuestión de tiempo: de instruir a promotores y artistas", enfatiza.

Expresa que otra de las grandes ventajas de los tokens no fungibles radica en que "al tener un registro en blockchain del 100% de su historial de transacciones se puede ver desde quién lo emitió hasta cuántos compradores intermedios tuvo". Esto asegura que lo que se compra sea realmente el derecho sobre la obra que y no una imitación.

También existe la posibilidad de crear programas sobre los NFT para que, por ejemplo, cada vez que se venda el autor original reciba un porcentaje del valor de venta. Esta capacidad de programar sobre ellos asegura que las posibilidades sean infinitas.

"Los NTF son una forma más de comercializar arte que, en definitiva, es la transferencia de los derechos de autor de una pieza", detalla. Así como muchos coleccionistas tienen obras en los museos, aunque las mismas les pertenecen y cobran regalías, con los NFT se puede hacer lo mismo, pero de una manera descentralizada y sin la necesidad de tener una obra física.

También existen otras aplicaciones sobre NFT como el manejo de documentación, que puede generar otro tipo de negocios en el futuro, como por ejemplo la posibilidad de emitir certificados de:

Propiedad automotor o inmuebles

Sanidad alimentaria

Diplomas de entidades educativas

Historias clínicas o vacunaciones

"El NFT llegó para quedarse, podrá mutar un poco a futuro, pero creo que a través de esta tecnología se crearán grandes comunidades, en las que surgirán muchos negocios y acciones benéficas. Es muy lindo que el arte digital aproveche este momento para ser más reconocido en todos los aspectos", cierra Hinz.