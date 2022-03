Lo reveló una encuesta: cada vez más personas ven a los juegos NFT como un "trabajo full time"

El director general de la plataforma de juegos NFT Balthazar dijo que "muchos están dispuestos a dejar sus otros trabajos para dedicarse a los juegos NFT"

A pesar de la caída de los precios de los NFT, los juegos play-to-earn siguen adelante, y son cada vez más las personas que los ven como una forma de trabajo a tiempo completo.

En Filipinas se hizo una encuesta en la que el 32% de los consultados aseguró que dejaría o consideraría dejar de trabajar si los juegos NFT les permitieran dedicarse a tiempo completo.

Los juegos play to earn se pueden transformar en un trabajo

John Stefanidis, director general de la plataforma de juegos NFT Balthazar, aseveró que "no le sorprenden los resultados". "Muchos están dispuestos a dejar sus otros trabajos para jugar a juegos NFT en su lugar, dado que podrían ganar lo mismo, si acaso no más, jugando a juegos NFT", apuntó.

Un jugador filipino llamado Jesus Dawal Jr. explicó que, por el momento, las ganancias en los juegos NFT no son suficientes. "No hay duda de que los juegos blockchain son un concepto revolucionario, pero por el momento, no creo que sea suficiente para mantenerme económicamente por sí mismo".

Sin embargo, también resaltó que está dispuesto a lanzarse cuando el ecosistema se desarrolle más.

Trabajar jugando juegos NFT

El director nacional de la organización de juegos blockchain YGG Pilipinas, Luis Buenaventura, también destacó que hay una tendencia de personas que renuncian para dedicarse a tiempo completo. Al ser consultado sobre el tema, explicó que "para bien o para mal, la tendencia de la gente que deja su trabajo para dedicarse al P2E definitivamente está aumentando".

Sin embargo, el ejecutivo confesó que "es igualmente probable que la gente esté encontrando oportunidades de ingresos alternativos con las criptomonedas en general, y no solo en el P2E específicamente".

"Ganar con juegos y ganar con el yield farming no son actividades mutuamente excluyentes, y vemos que muchos de nuestros miembros más exitosos hacen ambas cosas", agregó.

Ganancias de los "play to earn"

Ya en 2021, un informe de la Blockchain Gaming Alliance (BGA) mostró que los juegos NFT generaron más de u$s2.000 millones en ingresos en el tercer trimestre de 2021, un 22% del volumen de operaciones de NFT, según la BGA.

Además de generar ingresos, la comunidad de juegos blockchain también mostró su lado solidario. El año pasado un súper tifón azotó Filipinas afectando la vida de 4 millones de personas, por lo que los gamers liderados por YGG organizaron una campaña de donaciones que recaudó más de u$s 1.4 millones para ayudar a las víctimas, según informó el sitio Cointelegraph.