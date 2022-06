Milei defendió nuevamente a CoinX: "No estafó a nadie y están devolviendo la plata"

El diputado Nacional volvió a reivindicar a la plataforma CoinX y a comentar que "no existe ninguna estafa detrás de la plataforma"

El diputado nacional y economista Javier Milei está nuevamente en el ojo de la tormenta ya que defendió a la plataforma de inversión CoinX: "No estafó a nadie y que están devolviendo la plata".

Milei estuvo en vivo en una entrevista en Radio Vos con Ernesto Tenembaum, desde donde arrojó las polémicas declaraciones sobre la plataforma.

Durante la emisión mencionó con le pidió a la gente de CoinX que le mostrarán cómo funcionaban el negocio: "Me llamaron y le pedí que me mostraran. Tomaban plata y con eso compraban títulos en dólares y con esa devaluación que se generaba, te pagaban tasas en pesos mucho más altas de las que te pagaba el Banco Central, y eso le permitía tener fondeo para invertir en las granjas de cripto que tenían ", explicó en el programa de radio.

Y enfatizó que, de esta manera, el negocio podía saltaearse la regulación del Banco Central.

Un posteo pago y polémica

"Obvio que cobro mis opiniones. Yo hice un video con ellos, explicando de donde sale el negocio. Además, tenías la parte de la granja de las criptomonedas que era el core del negocio. Simple. Pero yo les dije que tenían que cambiar porque si no yo no seguía con ellos", contó.

El economista enfatizó que, para él, el negocio estaba bien armado aunque les hizo sugerencias de cambios. Una vez que no los vio reflejados, decidió alejarse: " Ellos decidieron no aceptar mi sugerencia de modificar algunos parámetros y decidieron cambiar las condiciones pero yo ya no estaba ahí".

Y agregó: "Puede que tuviera que hacer la aclaración (que yo ya no estaba de acuerdo) pero el tema es que están devolviendo la plata, porque habiéndose caído el Bitcoin son cosas que pueden pasar".

Milei ya había se vio envuelto en las acusaciones que lo vinculaban con un posible esquema Ponzi. Además, confirmó que cobró por visitar las oficinas y promocionar en sus redes a CoinX.

En aquel entonces, Milei había posteado que "CoinX está revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación".

En diálogo con LN+, y ante el revuelo que produjo la publicación en apoyo a la compañía investigada, sostuvo que "en realidad, no estafaron a nadie".

Milei en las oficinas de Coinx

Milei y la polémica de CoinX

"Me llamaron para dar una opinión sobre el negocio y puedo explicar claramente lo que vi: ellos tomaban dinero y luego compraban bonos", declaró.

"Era el mismo negocio que hacia un banco. Pero como no tenés regulada la tasa de interés por el Banco Central, entonces podían pagar más. Y además eso lo complementaban teniendo granjas de Bitcoins", detalló el diputado.

Además, la cabeza de La Libertad Avanza explicó que el CoinX "cerró por la crisis en el valor de las criptomonedas y porque no les daba el negocio".

Y agregó: "El dólar dejó de devaluar, dejaste de tener el inflador que te permitía pagar sobretasa. Esa es la lógica".

"Cuando vi el negocio les di una serie de sugerencias a cambiar, pero como no lo quisieron hacer, me retiré", justificó Milei.

¿Qué es Coinx?

En su apogeo, CoinX llegó a ofrecer un 8% de ganancia mensual en dólares sin aclarar cómo es que se podía llegar a ese número.

Sin embargo, la empresa no tenía el respaldo de la Comisión Nacional de Valores, que semanas atrás anunció que intimaban a la plataforma.

En esa ocasión, la CNV pidió un "cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de toda invitación a personas en general o a sectores o grupos determinados a invertir en valores negociables a través del sitio web de la plataforma".