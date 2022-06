Kiarash Hossainpour se hizo millonario, pero no pudo sostenerlo: en cuatro años lo perdió casi todo

El joven alemán es uno de los casos de early adopter que perdió casi toda fortuna en cripto, pero sigue apostando por los criptoactivos

Kiarash Hossainpour se convirtió en millonario a los 18 años. Pero su fortuna solo le duró cuatro años.

Recientemente, con 22 años, anunció que a raíz del invierno cripto es probable que haya perdido toda su fortuna. Para ser más precisos: un 60% de ella.

Hossainpour es alemán y se hizo popular por ser uno de los cripto youtubers más famosos.

"Sí, eso significa que perdí millones", explicó Hossainpour.

Las inversiones en cripto puede ser volátiles

Luna: otro mal presagio

Sin embargo, hace unos meses inició una mala racha debido a que su última inversión fue con Luna, la cripto que en pocos meses casi el 90% de su valor y fue descatalogada de los principales exchanges.

"Eso me afectó", confesó el joven, y explicó que aún piensa que la idea detrás del proyecto de Luna era buena.

"Creo que el proyecto se derrumbó simplemente por el equipo. Pero tengo que ser honesto, estaba equivocado. No siempre puedes tener razón y, desafortunadamente, hay algunas cosas que no puedes predecir. Perder una cantidad tan grande en este colapso no me molesta", asegura el joven.

Hossainpour explicó que "entiende a las criptomonedas como una inversión a largo plazo" y añadió que tiene un horizonte de inversión de al menos 10 años por el dinero que invirtió en ellas.

"Solo tengo que sobrellevar la crisis actual", cuenta.

De las malas experiencias también se aprende

Hossainpour remarcó que la cantidad de experiencia que obtuvo al invertir en Bitcoin (BTC) también lo ayudó a mantener la calma frente a la caída.

El joven inversor se interesó por primera vez en el BTC cuando tenía unos 14 años.

"Tengo que decir que la razón por la que no me preocupa es simplemente porque él estado en esto durante mucho tiempo", subrayó.

¿Qué a pasar con Bitcoin?

¿Es el momento de comprar más Bitcoin o vender las tenencias?

Pero Hossainpour no fue el único. El desplome de Bitcoin y las principales criptomonedas provocó que muchos usuarios optaran por deshacer sus posiciones, pese a las importantes pérdidas que esto les genera.

Matías Bari, cofundador de la exchange Satoshi Tango, lanzó una respuesta contundente: "Aguantar siempre y comprar. No hay que perder de vista que todo el planeta está en un momento de baja y que en la Argentina el contado con liquidación se disparó a casi $240".

Por su parte, Federico Goldberg, CEO de Tienda Crypto, subraya a iProUP que "la respuesta a qué hacer ante la baja de BTC depende del riesgo que quiera asumir cada ahorrista".

"Lo mejor es apuntar a largo plazo e invertir lo que uno está dispuesto a perder, ya que se trata de activo es muy volátil, por lo que no sabemos a qué precio estará mañana", aconseja.

Además, Hossainpour advierte que: "Tener esa resiliencia mental, teóricamente perder millones y no preocuparse, no todo el mundo es capaz de eso".

Recalca que "no está interesado en el precio de bitcoin, ya que no planea vender" y adelanta que "incluso, si el precio de bitcoin subiera a 100.000 euros mañana, no vendería".