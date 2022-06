Otro exchange anunció un "corralito cripto": los motivos de la drástica decisión

El director ejecutivo de la plataforma, Mark Lamb, anunció que la medida será hasta que la compañía esté en una "mejor posición" frente al mercado bajista

El exchange CoinFLEX anunció que implementará un "corralito cripto" y suspenderá los retiros de los usuarios, sumando su nombre a las plataformas que implementaron medidas similares (a Celsius, Babel Finance, Finblox y Voyager Digital) como respuesta a la crisis que atraviesa el ecosistema.

La noticia fue revelada por el propio director ejecutivo de la firma, Mark Lamb, mediante un comunicado publicado en la plataforma: "Debido a las condiciones extremas del mercado de la semana pasada y a la continua incertidumbre en relación con una contraparte, hoy anunciamos que vamos a suspender todos los retiros".

Según el comunicado, las operaciones se reanudarán "tan pronto como sea posible" una vez que la empresa esté en una "mejor posición" y responsabilizó a una "contraparte" por los problemas.

Sin embargo, desde el exchange aclararon que los inconvenientes no están relacionados con Three Arrows Capital (3AC) "ni ninguna firma de préstamos", lo que incluiría a BlockFi y Celsius—dos firmas conocidas por estar en graves problemas financieros, y que esta última podría causar un mayor contagio en el mercado de criptomonedas.

"Confiamos en que esta situación pueda ser reparada completamente con la restauración de toda la funcionalidad, es decir, los retiros", agregó Lamb.

El comunicado del director ejecutivo de la firma, Mark Lamb

El corralito aplicado por Celsius Network Ltda

Celsius Network Ltda fue una de las primeras compañías en suspender los retiros, canjes y transferencias en su plataforma como respuesta a la crisis del ecosistema.

La plataforma el pasado lunes 13 de junio congeló los retiros y las transferencias citando condiciones "extremas", por el bajo rendimiento de Bitcoin (BTC).

En una entrada del blog, la compañía precisó que congelado los retiros, así como las transferencias entre cuentas, "para estabilizar la liquidez y las operaciones mientras tomamos medidas para preservar y proteger los activos".

Celsius congeló retiros, canjes y transacciones en su plataforma y generó preocupación entre los inversores de Bitcoin

El origen de los corralitos: Not your keys not your coins

Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, explica que "en nuestro mundillo" esa frase en inglés es un mantra que revela que si vos les dejás tus Bitcoins a otros, ya no son tus Bitcoins, por más que la ley te pudiera amparar, técnicamente y empíricamente ya los tiene otro.

Y aunque tener vos mismo los Bitcoin es muy sencillo, no todos lo hacen por varias razones. La primera es la comodidad, la de no aprender a tenerlos uno mismo o la de andar con dos o más billeteras, la de los diversos proveedores y la propia, o la comodidad de poder venderlos rápido cuando quiera, o cambiarlos por otros activos, etc.

En otros casos, a veces en estas u otras plataforma se permite obtener una renta dejándolos como colateral de un préstamo u operar apalancado en el mercado y aspirar a multiplicar mis ganancias en las operaciones o incluso compra derivados y futuros.

Sea cual sea el caso, los bitcoins u otras criptos propios ahora están en manos de otros por mi propia comodidad o especulación de renta. Esto nos hace responsables de nuestra decisión.

Las casas de compra/venta (Brokers y Exchanges) o las DeFi y las CeFi (Finanzas Descentralizadas o Centralizadas), las plataformas de Derivados y etc son todas herramientas que existen en este mundillo y que replican los problemas de los sistemas tradicionales y en varios casos con dudoso control o calidad técnica.

Esto hace que en algunos casos, por razones generalmente asociadas a desclases entre pares de monedas (como pasó con Celsius y Luna), otras por errores humanos (QuadrigaX), otras por robos (Bitstamp, MtGox), o por algún inconvenientes momentáneo técnico (Binance), a estos terceros fallen o se produzca voluntaria o involuntariamente un corralito.

No todas tienen el mismo riesgo, hay proyecto incluso más descentralizados donde aún poseo las llaves y acceso a servicios similares pero son los menos y con menores rendimientos.