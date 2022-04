Criptomonedas: Europa lanza una ley que prohíbe las transacciones anónimas ¿el comienzo del fin?

La Unión Europea busca impedir con una nueva ley todas las transacciones anónimas que se hagan con criptomonedas a través de exchanges oficiales

Europa lanzó una ley que prohíbe las transacciones anónimas en el mundo de las criptomonedas, y quiebra así uno de los principios fundaciones del ecosista cripto.

El problema del anonimato que existe en la actualidad en el mundo cripto preocupa desde hace bastante al Parlamento de la Unión Europea.

Lo que para muchos de los que operan con criptomonedas es la principal ventaja, ya tiene una ley que busca eliminar el anonimato prohibiendo toda transacción con activos digitales que se haga de esta forma.

Europa contra el anonimato para comprar criptomonedas

La nueva regulación establece que todos los exchanges oficiales estarán obligados a requerir los datos personales de aquellos que sean parte de una transacción con criptomonedas.

Además, la ley estipula que en caso de que una de las wallets no esté alojada en un proveedor oficial, la plataforma estará obligada a pedir los datos personales para poder continuar operando.

Otro aspecto que contempla la ley es que todas las transacciones que se realicen con un valor superior a los 1000 euros se tienen que informar a la AML, la autoridad que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con blanqueo de capitales, incluso cuando se sospecha de que exista una operación de este tipo.

La comunidad cripto dividida por la ley

A partir del lanzamiento de la nueva regulación hubo varias opiniones cruzadas en la comunidad cripto, con dos posturas bien establecidas:

aquellos que operan a través de exchanges oficiales

aquellos que prefieren utilizar aplicaciones descentralizadas para realizar transacciones cripto

Europa quiere impedir la compra anónima de criptomonedas

Los primeros no están para nada contentos con la nueva ley porque los obliga a salir de las plataformas oficiales en las que realizan sus transacciones en caso de que quieran continuar siendo anónimos.

Mientras tanto, los segundos -que usan tecnología descentralizada- no ven problema alguno con la nueva regulación porque no afecta a la forma en la que operan sus carteras por el momento, y es probable que no lo haga nunca si la tecnología sigue desarrollándose tal cual lo hace hoy.

Las exchanges, las grandes perdedoras

Los que más pierden con la ley son los exchanges europeos, los cuales pueden llegar a perder una buena cantidad de usuarios que migrarán a otros sitios para comprar criptomonedas, siempre y cuando quieran seguir manteniendo su identidad en secreto.

Por el momento la ley no se aplicará en ningún lugar de Europa, ya que primero debe pasar por un comité formado por representantes del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea para poder ser ratificada antes de que comience a realizarse su implementación, según un artículo del sitio Infotechnology.