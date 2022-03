Abran paso a la nueva era de Internet: qué es la Web3 y cómo revolucionará tu vida, el trabajo y tus finanzas

Este novedoso concepto se presenta como una evolución del modelo de internet que hoy conocemos y promete transformarlo radicalmente

Desde su creación, Internet recorrió un largo camino. El primer gran hito fue la World Wide Web, un sistema para usar la por entonces novedosa red al tipear direcciones que arrancan con www.

Representó una completa revolución desde que Tim Berners-Lee la creó en los '90 y terminó por democratizar el acceso a Internet, ya que al principio estaba restringida a fines científicos, académicos y gubernamentales.

Se destacan tres fases de su evolución:

Web 1.0 : en sus inicios, ofrecía contenido estático y el usuario sólo podía visitar páginas , sin mayor interacción

: en sus inicios, ofrecía , Web 2.0 : también llamada "social", llegó en los 2000 con el auge de blogs, YouTube, Facebook, Twitter . Nace "el prosumidor": el usuario no sólo consume contenidos, también los crea

: también llamada "social", llegó en los 2000 con el auge de . Nace "el prosumidor": Web 3.0: se basa en mayor disponibilidad de datos tanto de usuarios como de dispositivos (Internet de las cosas). Además, propone la descentralización de la red, gracias a los conceptos que incorporan blockchain y las criptomonedas

"La Web3 es una tecnología que permite relacionarnos de otra manera. Implica un montón de posibilidades nuevas que aún son difíciles de predecir, pero ya está revolucionando todo lo que tiene que ver con bienes digitales o registros digitales de bienes físicos y nuestras interacciones con ellos", adelanta a iProUP Santiago Echazú, cofundador de Paisanos.

Para Emilio Tagua, cofundador de Eventbrite, el paradigma de la Web3 es el de la "lectura-escritura-propiedad": los usuarios, además de interactuar y generar contenido, son los propietarios del material que generan y en general suele haber un modelo de negocio alrededor de alguna criptomoneda. Así, además de utilizar una plataforma o protocolo, pueden tener un retorno.

¿Cuáles son las ventajas de la Web3?

Básicamente, el término Web3 hace referencia a una evolución de Internet tal como se la conoce hoy. Una de las premisas es la mayor descentralización de las plataformas de redes sociales, en un modelo que brinde más autonomía y poder a los usuarios sobre los datos y contenido que comparten, volviendo a las bases que dieron origen a la Web1.

"Gran parte de la revolución de la Web3 viene por esta descentralización: no hay una entidad que controle datos y claves de personas, ofreciendo distintos niveles de privacidad y seguridad", describe Echazú. En este sentido, el fundador de Paisanos detalla dos posibilidades que "empoderan" al internauta:

" Sistemas abiertos en el que todas las transacciones son públicas, con auditoría de quien lo desee. Es ideal para brindar transparencia a una entidad que maneja fondos públicos, por ejemplo"

en el que todas las transacciones son públicas, con auditoría de quien lo desee. a una entidad que maneja fondos públicos, por ejemplo" "Un sistema más privado puede aumentar la confianza de usuarios, al no haber terceros espiando cada una de sus interacciones y luego vendiendo datos de sus hábitos de consumo"

La Web3 buscará que los usuarios sean dueños de sus datos y no las bigtech

"Lo más importante es que este nivel de privacidad, elegido al construir el sistema, es público. Cualquier experto puede comprobarlo", añade. Para Tagua, este aspecto es clave: "La información no es explotada para ofrecer publicidad. Incluso, muchas veces es compartida sin nuestro consentimiento a agencias gubernamentales. Lo que tiene la Web3 es su carácter pseudónimo".

Detalla que es posible identificar una dirección, transacciones o información de una persona, pero no necesariamente su identidad, pudiendo ser un individuo o una institución. "Aunque muchos deciden identificarse, pueden tener la opción de no hacerlo. Esto es una libertad que antes no era común", argumenta.

¿Cómo las criptomonedas y la blockchain impulsan la Web3?

Como tal, las criptomonedas y la blockchain juegan un rol protagónico en la formación de este nuevo paradigma, que nació en 2009 con el nuevo universo que impulsó Bitcoin y, a su vez, fue continuado por varios expertos, como Vitalik Buterin y Gavin Wood, cofundadores de Ethereum en 2015.

La blockchain es un registro:

Descentralizado (no tiene una autoridad central y está repartida en miles de computadoras)

(no tiene una autoridad central y está repartida en miles de computadoras) transparente (cada operación queda escrita "a fuego" y no se puede borrar)

(cada operación queda escrita "a fuego" y no se puede borrar) Inviolable (su robusto cifrado evita hackeos y su carácter descentralizado permite tener miles de copias de respaldo).

Su propia naturaleza es ideal para la construcción de una nueva internet. Echazú explica que esta tecnología hace posible el sistema y su descentralización. "Las criptomonedas son el primer uso que se le dio a esta tecnología, por lo que estas ya están súper integradas en lo que es Web3", señala.

Y añade: "Muchas veces, las transferencias sirven como incentivo para realizar acciones dentro de la Web3; otras, representan capacidades de usuarios como poder de voto en una organización autónoma descentralizada o DAO".

Pablo Carbajo, blockchain advisor de la empresa, señala a iProUP que las DAO son una de las tantas innovaciones que florecieron gracias a la Web3: "Ambas tienen una relación de simbiosis: si bien la Web3 las hace posibles, las DAO fomentan la popularización y adopción de Web3. Incluso, muchos proyectos de construcción de herramientas para Web3 son fondeados por DAO".

¿Cuál es el rol de las DAO en la Web3?

Según Tagua, las DAO son organizaciones en las que no suele haber una estructura jerárquica y las decisiones son a partir de votos de tenedores de tokens. "Así, muchos proyectos en la Web3 han creado su producto bajo una DAO, usando un modelo tradicional de startup y luego 'entregándolo' a una DAO; o creando una DAO para que la comunidad vote cambios importantes", relata.

Con Ethereum, la red insignia de las cadenas de bloques, nacieron los contratos inteligentes (programas) para que ciertas acciones se automaticen sin participación humana. Por ejemplo, en las finanzas descentralizadas (DeFi) existen reglas prefijadas para recibir depósitos, invertirlos y repartir la renta de forma autónoma entre los usuarios.

La Web3 promete mayor control y privacidad sobre los datos

A su vez, las DeFi son parte de un conjunto más amplio: las aplicaciones descentralizadas (dApps), en las que todo se realiza entre particulares, sin empresas de por medio: redes sociales, comunicación, ecommerce, juegos y mucho más.

"Blockchain es la tecnología que permite la creación del paradigma de la Web3, ya que es un sistema de base de datos distribuida, pública e inmutable", indica el cofundador de la ex Eventioz.

Nueva generación del trabajo

Carbajo, además de la facilidad para pagos internacionales e interacciones seguras a distancia que fomentaron el fenómeno de los nómadas digitales, están surgiendo plataformas de empleo dentro de la propia Web3.

"Si bien la realidad virtual no ha madurado para convertirse en el metaverso que está tan de moda, eventualmente llegará y la Web3 será la que le proporcione seguridad, creando nuevas formas de interactuar y colaborar en forma remota", indica el especialista en blockchain.

Tagua opina que la nueva generación de Internet trae consigo un sinfín de usos. "Hace apenas 2 años casi no existían los términos DeFi, NFT, ni DAO. La innovación ocurre de manera exponencial y vertiginosa, así también como nuevos modelos de negocios y oportunidades laborales que antes no existían", completa.

El representante de Eventbrite cree que "aún queda mucho por ver en este nuevo paradigma; al fin y al cabo la invención no es de repente sino que se va generando con nuevos descubrimientos, invenciones y aplicaciones".

Lo cierto es que la nueva generación de Internet no será un mero cambio de nombre. Significará la libertad e independencia de los usuarios, que manejarán sus datos, conversaciones, interacciones y finanzas con mayor transparencia y privacidad.